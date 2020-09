UŽIVO, OSIJEK – BASEL: Nenad Bjelica ima težak ispit protiv neugodnog suparnika i ‘prokletstva’; Ovo je sastav s kojim ide po prolaz

Od 20 i 45 u Osijeku istoimeni domaćin igra utakmicu 2. pretkola Europske lige protiv jakog švicarskog Basela. Tekstualni prijenos dvoboja UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

2. pretkolo Europske lige, Gradski vrt u Osijeku

OSIJEK – BASEL 0:0

OSIJEK (4-3-3): Ivušić – Oliveira, Majstorović, Škorić, Silva – Kleinheisler, Žaper, Jugović – Grezda, Erceg, Bočkaj

BASEL (4-4-2): Nikolić – Widmer, Cornert, Alderete, Padula – Stocker, Campo, Frei, Pululu – Van Wolfswinkel, Cabral

20.11 – Za spomenuti kako susret Osijeka i Basela možete pratiti na Areni Sport 2.

Bit će to prvi europski ispit Nenada Bjelice na klupi Osijeka, i to protiv jakog i neugodnog Basel. Za Basel su Nenadu spremna sva imena osim Ndockyta i Lope. Onaj najbitniji, koji nosi prevagu, Bočkaj je i nakon ozljede potpuno spreman i to je što stratega Osijeka veseli.

⚽️🇪🇺 | 𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗚𝗢 ! 🆚 NK Osijek

🏟 Gradski vrt

🏆 2ª rodada de classificação #UEL

⏰ 15h45 (horário de Brasília)#OsijekFCB #zämmestark 🔴🔵 pic.twitter.com/TwMoNw9Gex — FC Basel 1893 🇧🇷 (@FC_Basel_br) September 17, 2020

Pamti se Luzerno, neka on bude vodilja

No, ono što ne veseli je to prokletstvo (ne)prolaska 2. pretkola EL i to što najveća zvijezda Basela Arthur Cabral, prema pisanju 24sata, prijeti Osijeku. On, naime, više nema koronu što je dobra vijest. Također, samo je Zoran Zekić uspio 2017. proći navedenu fazu natjecanja. Kobni su kasnije bili Rangers i CSKA.

RENOVA – HAJDUK 0:1: Bijeli nakon dosta problema i muka u 3. pretkolu; Igrat će u gostima protiv boljeg iz ogleda Neftči – Galatasaray

Prvo se protiv Luzerna igralo u Gradskom vrtu 13. srpnja 2017., pred 7.452 gledatelja. Osijek je slavio s 2:0 golovima Ejupija u 66. i Grezde u 79. minuti.

Uzvrat je odigran sedam dana kasnije u Luzernu gdje je domaćin pobijedio s 2:1, a pogodak Ejupija Osijeku je momčadi donio plasman u 3. pretkolo Europske lige.

‘Vi Hrvati imate jako dobre nogometaše’

Inače, legenda FC Basel i švicarskog nogometa Karli Odermatt, desna ruka Bernharda Burgenera, predsjednika Basela, uoči dvoboja je kazao:

“Poznato je da vi Hrvati imate jako dobre nogometaše. Dobro smo proučili Osijek, upoznati smo s njihovom kvalitetom i znamo da nas očekuje teška i neizvjesna utakmica. Dolaskom Bjelice Osijek je još jači, dobar je trener, super je vodio Dinamo. Istina, bio je Bjelica kandidat za trenera Basela, dosta ga cijenimo, dokazao se rezultatima i dobar je taktičar. Doveli smo Sforzu i vjerujem da ćemo s njim napraviti dobre rezultate i vratiti Basel na vodeću poziciju u švicarskom nogometu.”, prenose Sportske novosti.

Prije pet dana Osijek je u Gradskom vrtu pobijedio Rijeku s 3:0, ostvarivši prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno, bio je to debi Nenada Bjelice na klupi Osijeka. Upravo je navedena uvjerljiva pobjeda vjetar u leđa Osječanima…

“Ozračje je uvijek pozitivno nakon pobjede. Svi su nam na raspolaganju izuzev Ndockyta, Lope i Cara. Svi ostali su zdravi i orni, uvjereni da možemo ostvariti prolazak u sljedeće kolo. Taktički će to za nas biti prilično drugačija utakmica u odnosu na Rijeku, jer oni ne igraju u istom rasporedu. Vjerojatno neće biti značajnijih promjena u našem sastavu, a očekujem maksimalan angažman, uz ispunjavanje svih zadataka na terenu, i pravu energiju. Vjerujem da ćemo u tomu biti bolji od Basela i proći dalje, bez obzira na to što imamo protivnika koji je prošle sezone igrao četvrtfinale Europske lige. No, mi vjerujemo u sebe i svoje šanse ako budemo odigrali na vrhunskoj razini, čemu se nadam”, izjavio je, kako prenosi internetski portal Osijeka, trener Bjelica.

Basel je klub vrlo bogate tradicije

Basel je klub vrlo bogate tradicije, osvajač je brojnih trofeja u švicarskom nogometu i stalni sudionik natjecanja pod okriljem Uefe. Bili su 20 puta prvaci Švicarske, od toga osam puta zaredom u razdoblju od 2010. do 2017. Basel je prošle sezone u domaćem prvenstvu bio treći, iza prvaka Young Boysa i St. Gallena. U odnosu na prošlu sezonu nisu puno toga mijenjali.

“Ostali su skoro kompletni u odnosu na prošlu sezonu. Imaju oni osim Cabrala, za kojega smo čuli da je bio zaražena koronavirusom, još dva vrlo kvalitetna napadača, Wolfswinkela i Ademija. No, vjerujem u našu snagu i kvalitetu, i u naš rad. Mislim da možemo izbaciti tako renomiranog protivnika. Poštujemo ga, ali vjerujem u prolaz”, dodao je Bjelica.

U slučaju neodlučenog ishoda nakon 90 minuta, igra se produžetak (2 puta po 15 minuta), a ne bude li ni tada pobjednika, o plasmanu u 3. kolo kvalifikacija Europske lige odlučivat će jedanaesterci.

Bjelica: ‘Ne razmišljamo o neriješenom rezultatu, nego isključivo o pobjedi’

“Ne, nismo trenirali jedanaesterce, niti to posebno planiramo. Uostalom, teško je naučiti pucati penale na jednom treningu. Ne razmišljamo o neriješenom rezultatu, nego isključivo o pobjedi za koju ćemo dati sve od sebe. Drago mi je da se stvorila primjetna nogometna euforija u gradu i zbog toga je momčad uvijek u dodatnoj obvezi pružiti maksimum”, zaključio je Bjelica.