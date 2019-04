[FOTO] UŽIVO, HAJDUK – DINAMO 0-1: Mario Gavranović šokirao Poljud nakon opasnog kiksa Bijelih; Torcida zapalila tribine, gori sve

Od 19.00 na Poljudu se igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

Prva hrvatska nogometna liga 27. kolo, stadion Poljud, Split

HAJDUK – DINAMO 0-1

HAJDUK: Hajduk: Posavec, Juranović, Ismajli, Lopez, Bradarić, Nejašmić, Jradi, Caktaš, Hamza, Tudor, Jairo

DINAMO: Livaković, Stojanović, Rrahmani, Dilaver, Kadzior, Theophile, Šunjić, Gojak, Oršić, Olmo, Gavranović

Strijelci: 0-1 Gavranović (26.)

55′ – Stojanović je u nezgodnoj poziciji izgubio loptu, no opasnost je očistio Theophile. Hajduk napada.

50′ – Torcida je započela sa žestokom bakljadom, Poljud gori, na terenu se sad ništa ne vidi.

48′ – Olmo je sad izvozao čitavu obranu Bijelih, nije bio ni svjestan da je ostao sam, a to kao da ga je jako zbunilo i nije imao mirnu i točnu završnicu.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme

45’+1: Gotovo je prvo poluvrijeme; Nogometaši Hajduka jednostavno ne znaju postaviti fazu napada na postavljenu obranu Modrih, očito je trener Dinama Bjelica postavio neke posebne mehanizme koji su iznenadili stratega Hajduka Oreščanina. Uz to, završnica im je loša, pa zato i gube na poluvremenu unatoč inicijativi koju imaju na terenu. Ima Hajduk znatno više loptu u nogama, čak 58% naprema Dinamovih 42%, ali to hajdukovcima i nije neka utjeha. Jairo i Jradi rade odličan posao, no od toga ipak ne naprave ništa u završnici. Nakon što je sudac označio kraj prvog dijela, pomoćni trener Hajduka za Arenu Sport je kazao:

“Pogreška nije bitna, što se taktičkog konteksta tiče utakmica je 50-50. Najslabija nam je faza napada na njihovu postavljenu obranu, to ćemo sada pokušati riješiti. Gledamo našu strategiju, oni su postavili neke mehanizme u obrani koje prije nisu koristili”, istaknuo je pomoćni trener Bijelih.

45′ – Minuta je sudačke nadoknade.

37‘ – Činilo se kako je Šunjić nastradao u sudaru s Caktašom, ali pružila mu se liječnička pomoć i nastavit će utakmicu bez većih problema.

35′ – 59:41 % posjed lopte je u korist Hajduka. No, rezultat je na semaforu drugačiji, on Hajduku ne ide u prilog. Ne znamo baš koliko je Oreščanin pogodio s Tudorom u napadu na toj desnoj strani, izgleda da će morati nešto mijenjati.

35′ – Jradi i Jairo stalno žare i pale po šesnaestercu Dinama, ali izostaje završnica. Dinamo je dobro postavljen u obrani, kompaktni su, gusti, i neće Bijelima biti lako probiti taj blok.

32′ – Jradi je sad opalio po golu, bila je to prava bomba! Odlično se izvukao na desnu nogu, zapucao s preko dvadeset metara, ali Livaković pokazuje da je spreman zasjesti i na gol reprezentacije Hrvatske.

26′ – GOOOL, Kakakv kiksa obrane Hajduka i Posavca! Gavranović je izborio prekršaj s prilično velike udaljenosti, no Oršić je ipak odlučio pucati i to mu se pokazalo dobrim potezom. Posavec je obranio njegov udarac, no loše ga je odbio, opta je ostala preblizu golu, a Mario Gavranović je na nju naletio i zabio lagan gol za ludnicu u gostujućem kavezu u kojem su smješteni Bad Blue Boysi. Smrknuta lica na klupi Hajduka.

21′ – Briljantna akcija Hajduka, Poljud je na nogama, grmi “na Poljudu, na Poljudu, sa one strane Marijana”. Jradi se odlično snašao, poslao loptu Caktašu, no Catherine je to spriječio, inače bi bilo opasno. Ipak, došli su hajdukovci do kornera, izveli ga, a u njemu je Jairo bio najviši, zapucao glavom na gol, no bio je neprecizan.

16‘ – Stalno prijeti Hajduk! Jairo svako malo dobije loptu u opasnoj poziciji, Theophile itekako ima posla u ovoj utakmici do sad.

11‘ – Evo dinamovaca u naletu. Sad je Oršić dobio jednu loptu prema naprijed, izbio sam na čelo napada ispred čitave linije svoje momčadi, a onda s lijeve strane skroz mlako opalio prema Hajdukovim vratima.

7′ – Josip Juranović ubacio je u šesnaesterac, ali je Livaković izašao s gola i pokupio loptu.

6′ – Kevin Theophile-Catherine je dobio žuti karton nakon što je oborio protivnika. Mijo Caktaš je izveo slobodnjak s ruba šesnaesterca, ali je pogodio živi zid, tako da se Livaković nije ni oznojio.

4′ – Olmo i Gavranović dosta su visoko postavljeni i odmah rade pritisak na tu prvu loptu.

3′ – Počelo je žestoko i borbeno, dueli su energični i čvrsti. Hajduk je opasno krenuo, Bili su odlučili stisnuti, ali Dinamo je također dosta visoko postavljen te im nema namjeru prepustiti inicijativu.

1′ – Derbi na Poljudu je počeo.

Preporođeni Hajduk protiv europskog Dinama! Tako bi mogla glasiti ova utakmica, novi sudar vječnih rivala Hajduka i Dinama. Splićani će na Poljudu dočekati aktualne prvake, tribine bi trebale biti ispunjene, a atmosfera sjajna.

Modri u goste stižu s čak 24 boda prednosti, ali petoplasirani Hajduk lovi Europu nošen samopouzdanjem u obliku 4 uzastopne pobjede, odnosno time što u drugom dijelu HNL-a nisu izgubili susret.

Što se tiče sastava, u momčad Bijelih upao je u posljednji trenutak Tudor, a Palaversa počinje s klupe, dok je Lopez dobio prednost u odnosu na Svatoka, javlja Dalmatinski portal.