Nogometaši amsterdamskog Ajaxa velikom pobjedom na Santiago Bernabeu izborili su četvrtfinale Lige prvaka

Nogometaši Ajaxa plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u Madridu pobijedili Real s 4-1. U prvom susretu u Amsterdamu Real je slavio s 2-1.

Golove su za Ajax dali Hakim Ziyech (7), David Neres (18), Dušan Tadić (62) i Lasse Schoene (72), dok je za Real pogodio Marco Asensio (70). Luka Modrić je igrao cijeli susret za Real, čija je trogodišnja europska dominacija prekinuta.

Trostruki uzastopni europski prvak Real senzacionalno je ispao teškim porazom od Ajaxa (1-4) na svom Bernabeu i to nakon što je Kraljevski klub dobio prvi susret u gostima s 2-1. Ispadanje Reala vjerojatni je kraj za trenera Solaria koji je u sedam dana dvaput kod kuće izgubio od Barcelone.

U 4. minuti Varane je pogodio gredu, ali već u 7. minuti Ajax je iznenadio uspavani Real i poveo golom Marokanca Hakima Ziyecha koji je u šesnaestercu dodavanje Tadića i pogodio prizemnim udarcem desni kut vrata.U 18. minuti Ajax vodi s 2-0. Srbin Tadić je na sredini terena prošao trojicu igrača i pravovremeno uposlio Brazilca Neresa, kojeg ni vratar Courtois a niti Modrić nisu spriječili da postigne gol.

U 22. minuti Neres puca pokraj gola, a minutu kasnije vratar Onana brani udarac Viniciusa. Nastavak utakmice obilježile su ozljede domaćih igrača Vasqueza i Viniciusa, a u 33. minuti sjajan udarac Ziyecha jedva brani vratar Courtois u novoj šansi Ajaxa. U 42. minuti Bale, koji je ušao kao zamjena, iskosa pogađa vratnicu u zadnjoj šansi prvog dijela.

Real je puno odlučnije krenuo u drugi dio, a u 58. minuti Benzema je iz izgledne prilike pucao pored vrata. No, u 62. minuti junak dvoboja Srbin Tadić postigao je vrlo lijep gol, s desetak metara pogodio je same rašlje gola. Gol je priznat tek nakon VAR-a jer je sporna bila situacija na početku akcije Ajaxa kada je lopta dvojbeno prošla aut-linije.

U 70. minuti Real konačno zabija kada je dodavanje Reguilona preciznim udarcem u gol pretvorio Asensio. I taj tračak nade trajao je dvije minute – Danac Lasse Schoene je iz slobodnog udarca iskosa s lijeve strane vidio da je Curtois izašao s vrata i preciznim udarcem pogodio same rašlje.

U 84. minuti Modrić i Benzema su išli sami na vratara Onanu, Modrić je pokušao nesebično uposliti Francuza koji se spotaknuo, a u nastavku akcije udarac Balea je blokiran, da bi još gori promašaj imao Ziyech, koji je u 86. minuti s dva metra prebacio vrata.

UŽIVO: REAL MADRID – AJAX 1-4 (2-1)

BORUSSIA DORTMUND – TOTTENHAM HOTSPUR 0-1 (0-3)

Real Madrid: Courtois, Reguilon, Nacho, Carvajal, Varane, Casemiro, Kroos, Modrić, Vinicius Jr., Vazquez, Benzema

Ajax: Onana, Tagliafico, de Ligt, Blind, Mazraoui, van de Beek, de Jong, Ziyech, Schone, Tadić, Neres

90‘ – Igrat će se još pet minuta sučeve nadoknade.

72′ – GOOOOL! Nije dugo trajala nada Madrida. Lasse Schone je čudesnim pogotkom iz slobodnog udarca potvrdio prolazak Ajaxa! Realu bi sada trebala još tri pogotka!

70′ – GOOOOL! Madrid se vraća u igru! Reguilon je izbacio Mazraouija, ubacio u sredinu, a Asensio sjajno od stative pogađa za 3-1. Može li Real do preokreta?

62‘ – GOOOOL! Ajax je ponovo u nekoliko dodavanja došao do kaznenog prostora domaćih, van de Beek sjajno šalje loptu do Tadića, a srpski reprezentativac ljevicom pogađa u same rašlje!

60‘ – Sjajno se igra u Madridu – Ajax je s nekoliko sjajnih poteza prerezao čitavu obranu domaćih, ali šut Neresa s desne strane odlazi u vanjski dio mreže!

58‘ – Šansa je, ovoga puta prijeti Madrid! Benzema se sjajno oslobodio Mazraouija na lijevoj strani, ali njegov udarac ide pored gola!

52‘ – Još jedna šansa za Ajax, koji igra sve bolje. Ziyech je pucao iz okreta, ali njegov šut ide pored gola Courtoisa.

50‘ – Tottenham je postigao pogodak protiv Borussije i sada je gotovo sigurno riješio pitanje prolaska. Strijelac je Harry Kane.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

45+3′ – Kraj sjajnog poluvremena na Bernabeu! Ajax trenutno ima rezultat kojim prolazi u četvrtfinale.

42‘ – Ovoga puta prijeti Madrid – Bale se sjurio s lijevog krila i silovito opalio, ali njegov udarac pogađa stativu!

35‘ – Ponovo prijeti Ajax! Ziyech opasno šutira s vrha kaznenog prostora, ali njegov udarac brani Thibaut Courtois.

32‘ – Brza kontra Madrida, Vinicius je izbio sam u kazneni prostor gostiju, ali njegov udarac lijevom nogom ide u mrežu s vanjske strane!

31‘ – Ziyech je ubacio s lijeve strane, ali Varane čisti pred igračima Ajaxa.

22‘ – Još jedna sjajna šansa za Ajax! De Jong je poslao loptu na lijevu stranu, Neres je izbio sam pred Madridov gol, ali njegov lob ide preko gola!

18′ – GOOOOL! Tadić je napravio dar-mar na sredini, izbacio nekoliko igrača Madrida, sjajno ubacio u kazneni prostor, a tamo David Neres sjajno pogađa kraj nemoćnog Courtoisa!

16‘ – Modrić i Kroos su izigrali veznu liniju Ajaxa, otvorio se prostor za udarac, ali Nijemac šutira daleko pored gola!

7′ – GOOOL! Tadić je s desne strane sjajno vratio povratnu, a Hakim Ziyech sjajno ljevicom pogađa za 1-0 Ajaxa!

5′ – Velika šansa za Madrid! Benzema je sjajno ubacio, a Varane glavom pogađa prečku!

1′ – Počela je utakmica na Santiago Bernabeu.