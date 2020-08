UŽIVO OD 21.00, ATALANTA – PSG: Čeka nas povijesna utakmica između nogometne romantike i plesa milijuna

Od 21.00 u Lisabonu se igra prva utakmica playoffa Lige prvaka pod nazivom Final Eight. Prvi će međusobne snage odmjeriti senzacionalna Atalanta i bogati i moćni Neymarov PSG. Tekstualni prijenos ove povijesne utakmice za nogomet, jer se još nikad nije LP igrala na ovakav turnirski način i četvrtfinale na jednu pobjedu, UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

Final Eight Lige prvaka u Lisabonu

ATALANTA – PSG 0:0

Vjerojatni sastavi:

Utakmicom Atalante i PSG-a večeras u “balonu” u Lisabonu započinje završni turnir osmorice najboljih u Ligi prvaka. Gian Piero Gasperini, trener Atalante, ponudio je novu verziju igre kojom je oduševio Italiju i Europu. Ofenzivnu, spektakularnu i nadasve efikasnu, i to praktično s “no name” igračima, bez ijedne zvijezde. Thomas Tuchel je, pak, 16 godina mlađi od talijanskog kolega i njegov PSG, iako skup i glamurozan, ni približno ne nudi takav nogomet.

Ofenzivni Gasperinijev nogomet

Let's start with Atalanta. Atalanta have been completely transformed after hiring their current manager Gian Piero Gasperini in 2016. He led them to a fourth place finish in his first season and this season led his side to the UCL for the first time. They've now reached the QFs — Ishan (@ishan_MUFC) August 12, 2020

Gasperini je sa svojom Atalantom svijetu ponudio ofenzivan pristup kakav dugo nije viđen u modernom nogometu, onaj kakav navijači vole vidjeti, što ga doduše zna koštati u jačim utakmicama gdje suparnici imaju sposobnost kazniti takvu otvorenost, kao što je to bio slučaj jesenas u Maksimiru na otvaranju Lige prvaka, kad su potopljeni od “modrog broda” 4:0. Eto, Paris SG je upravo takav protivnik. Kako je to talijanski trenerski lisac kazao:

“Atalanta nikad ne gubi. Ili pobjeđujemo ili učimo. Tu smo kako bi nešto naučili, ali isto tako i pokušali pobijediti”, reći će Gasperini i dodati:

“Cijela italija navija za nas? To nas čini ponosnima, i još više nas nabrijava. Mi smo sada poput nacionalne reprezentacije i nadamo se da ćemo predstaviti naciju u najboljem svijetlu”.

Bogati šeici promijenili lice i naličje PSG-a

"All of Italy rooting for us? It makes us very proud & charges us up even more. We are kind of like the National Team, we hope to represent us in the best manner" Gian Piero Gasperini pic.twitter.com/vf1OxqbKfR — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 11, 2020

Otkako su milijarde šeika iz Katra promijenile status i ambicije kluba, PSG dominira u Francuskoj gdje nema konkurenciju. No, u Ligi prvaka prvi puta od 2016. godine ušli su tek u četvrtfinale! Trener Tuchel, kojeg ne vole igrači a ni novinari, više nije ni u milosti šefova. Šeici žele rezultat u elitnom natjecanju, jer su jako puno uložili novaca, a nije im se vratilo.

Atalanta coach Gian Piero Gasperini does not like to see his players pass the ball sideways, even if it is the sensible option. He wants them to go forward, constantly, to score goals, to entertain https://t.co/z3wGXZ4TU2 — Ahmed Al Omran (@ahmed) August 12, 2020

Dobra vijest za sve ljubitelje PSG-a je ta što će Tuchel moći računati na Kyliana Mbappea, koji se neočekivano brzo oporavio od teže distorzije gležnja i protiv Atalante će biti najmanje na klupi. No, neće biti kartoniranog Di Marie, niti ozlijeđenog Verrattija, kojeg muči list. No, Tuchel se uzda u svoju najveću zvijezdu, Neymara:

Tuchel: ‘Apsolutno sam uvjeren da će Neymar odigrati veliku utakmici’

“Apsolutno sam uvjeren da će odigrati veliku utakmici i da će biti ključ pobjede za nas, ima mentalitet i zna odigrati ovakve utakmice”, objašnjava Tuchel.

PSG boss Thomas Tuchel is expecting a big performance from Neymar tonight against Atalanta… "I'm absolutely convinced he will put on a big performance and that he holds the keys for us, he has the mentality for situations like this." Score predictions? 👇 pic.twitter.com/55ubb8mgEd — Rezzil ® (@Rezzil_) August 12, 2020

BREAKING: Thomas Tuchel announces Kylian Mbappe will be in PSG's squad to play Atalanta 'if nothing extraordinary happens' 🤩 pic.twitter.com/3ccWeedySg — Goal (@goal) August 11, 2020

Nema Iličića

Gasperini, s druge strane, neće moći računati na odličnog slovenskog igrača Iličića, čija je odsutnost zbog bolesti i dalje za javnost obavijena velom misterije. No, velika pažnja kluba, trenera, suigrača, predsjednika u svakoj priči o Iličiću govori da su mu jako blizu u njegovoj borbi te da znaju u čemu je problem. Kako bilo, očekuje nas jedan sudar nogometnog romantizma i plesa milijuna, obrisa modernog nogometa koji pleše na krilima bogatstva arapskih šeika.