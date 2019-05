OSIJEK PREOKRETOM DO VRLO VAŽNIH BODOVA: Osječani i Bijeli u neizvjesnoj borbi za Europu

Osijek je opet na trećem mjestu Prve HNL s 59 bodova, jednako kao i Hajduk. Najbolje o odnosu snaga govori činjenica da je Rijeka uputila samo dva udarca na gol

OSIJEK – RIJEKA 2-1

Osijek: Malenica, Škorić, Guti, Špoljarić, Šorša, Lončar, Žaper, Pilj, Talys, Boban, Marić.

Rijeka: Sluga, Escoval, Župarić, Punčec, Mamić, Lepinjica, Capan, Pavičić, Halilović, Lončar, Čolak.

U derbiju 34. kola Prve HNL u Osijeku su nogometaši Osijeka bili bolji od Rijeke s 2:1 te praktički osigurali Europu.

Rijeka je povela golom glavom Mirka Antonia Čolaka u 11. minuti, a u 24. minuti je iz gužve izjednačio Mirko Marić na vrlo sličan način. S desne strane loptu je ubacio Pilj, a riječka obrana nije dobro počistila taj centaršut. Marić se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu i pospremio tu loptu u gol za poravnjanje rezultata u Gradskom vrtu.

U 39. minuti Riječani ostaju bez Domagoja Pavičića, što se pokazalo ključnim trenutkom utakmice za drugoplasiranu momčad HNL-a. Riječani su ušli u utakmicu jako nervozno, Halilović je na samom početku utakmice dobio zbog prigovora žuti karton, a u nastavku je i Pavičić dosta kritizirao suca Jovića koji je opet pokazao kako je lak na kartonima. Konflikt Pavičića i Špoljarića izmaknuo je kontroli, a Jović je svakog od njih “nagradio” žutim kartonom. Pavičić kao da je zaboravio da je već jednog dobio.

Heroj dana – Mirko Marić

Osijek to koristi u 49. minuti kada je Ejupi pogodio gredu nakon odličnog centaršuta Talysa s lijeve strane, a Marić pospremio odbijanac u mrežu. Bio je to 18. gol Marića ove sezone čime je sada vodeći na listi strijelaca s postignutim golom više od topnika Hajduka Mije Caktaša. Do kraja utakmice mogao je Osijek i do još kojeg pogotka.

Mladi 22-godišnji Josip Špoljarić imao je svoje šanse, ali mu je nedostajalo hladnokrvnosti (i sreće) da ih pretvori u pogotke. Sve u svemu – dominantna i zaslužena pobjeda Osječana kod kuće protiv Rijeke koja je na gol uputila tek dva udarca.

Rijeka je ostala druga sa 63 boda, a Osijek i Hajduk imaju po 59 bodova, šest više od petoplasirane Gorice.

FT Gotova je utakmica. Osijek je slavio protiv Rijeke prvi put ove sezone i vratio se na treće mjesto ljestvice Prve HNL. oba pogotka zabio je Mirko Marić koji je sad sa 18 pogodaka prvi strijelac lige.

90‘ Ulazimo polako u sudačku nadoknadu, igrat će se još tri minute.

86‘ Špoljarić izlazi iz igre, a umjesto njega će na teren Grgić.

86‘ Ako se ne dogodi čudo u gradskom vrtu, zaslužena pobjeda ide Osijeku koji će opet doći na treće mjesto Prve HNL s 59 bodova, jednako kao i Hajduk. Najbolje o odnosu snaga govori činjenica da je Rijeka uputila samo jedan udarac na gol.

80‘ Poseže Bišćan za svojim posljednim rješenjem. Iz igre izlazi Halilović, a desetak minuta na kraju susreta dobit će Gorgon.

77‘ I još jedna šansa za Osijek. Špoljarić je htio izvesti atraktivan potez, ali propalo je to. Ne ide danas mladog ofenzivca Osijeka.

75‘ U međuvremenu je ušao u igru Puljić umjesto Čolaka. Podsjećamo, Puljić je treći strijelac HNL-a sa 16 pogodaka ove sezone.

74‘ Rijeka izgleda zrelo za primiti još jedan pogodak. Špoljarić je opet bio u dobroj šansi, ali je promašio okvir gola, zatim je Mariću Sluga sjajno obranio udarac s 20-ak metara, a okušao se i Pilj minutu kasnije. Sluga je trenutno vrlo bitan čovjek za Rijeku i mora biti maksimalno koncentriran.

70‘ A sada festival žutih kartona. Dobili su ih u razmaku od samo nekoliko minuta Gutieri i Pilj kod Osijeka i Lepinjica kod Rijeke.

67‘ Marić ovog puta u ulozi asistenta, ali Špoljarić sa 15-ak metara nije toliko hladnokrvan. Brani Sluga.

64‘ U igru za Rijeku ulazi Ivan Tomečak, a izaći će Stjepan Lončar. Kod Osijeka će u igru Šutalo, a van će Danijel Lončar.

58‘ Rijeka nikako ne izgleda dobro na terenu, dok Osječani s igračem više igraju jako dobro. U ovom trenu neupitno je tko više zaslužuje pobjedu u Gradskom vrtu.

50‘ Centarfor Osijeka dvama je pogocima izbio sam na vrh ljestvice strijelaca HNL-a. Iza njega je Mijo Caktaš sa 17 pogodaka te Jakov Puljić sa 16.

48‘ Osijek vodi! Gol je opet zabio Mirko Marić! Talys je uputio još jedan odličan centaršut s lijeve strane. Ejupi je skočio i udarcem glavom pogodio gredu, a Mirko Marić odbijanac pospremio u mrežu za veliki preokret Osječana.

46‘ Krenulo je drugo poluvrijeme. Dino Skender uveo je Ejupija u igru, a izašao je Gabrijel Boban.

HT Poluvrijeme je završilo velikom prilikom za Rijeku. Čolak je dobio sjajnu loptu od Lončara, ali Malenica je istrčavanjem spasio situaciju. Prvih 45 minuta je iza nas, puno je tu bilo nervoze, ali vidjeli smo i dva pogotka. Marić je zabio za Osijek, a Čolak za Rijeku.

44‘ Nova šansa za Marića! Bio je prvi na lopti nakon ubačaja Talysa, ali je pogodio samo u Lončara. Osijek je “naljušio krv”, moglo bi se reći i želi što prije do pogotka protiv uzdrmane Rijeke.

40‘ Crveni karton za Pavičića! Špoljarić i on malo su grublje riješili neki svoj nesporazum na sredini terena nakon jednog duela. Obojica su dobili žute kartone, no Pavičić kao da je zaboravio da ima već jedan.

35‘ Dosta su napeti Riječani, imaju puno toga za reći sucu Joviću Domagoj Pavičić požutio je isto kao i Haliović. Ne rade dobro za sebe Riječani jer troše energiju na svađu, umjesto na vraćanje prednosti. Inače, Osijek trenutno puno bolje stoji na terenu.

24‘ Poravnao je Osijek na 1:1. Strijelac je Mirko Marić! Centarfor Osijeka u padu je ugurao u gol loptu nakon centaršuta Pilja te doveo utakmicu u egal. To mu je 17. pogodak ove sezone, što značl da se izjednačio s Caktašem na vrhu ljestvice strijelaca.

20‘ Osijek je sada malo uzeo loptu u svoje noge, ali jalova im je ta inicijativa. Nisu još stvorili kvalitetnu šansu da bi ozbiljno ugrozili riječki gol.

12′ Riječki napadač očito voli gostovati u gradskom vrtu. Ovo mu je već treći pogodak ove sezone na gostovanju u Osijeku,

11′ Rijeka vodi 1:0! Pogodak je zabio Čolak! Mamić je ubacio loptu s lijeve strane, a riječki centarfor bio je najviši u skoku i poslao loptu u mrežu Osijeka.

9‘ Prva ozbiljnija situacija za Osijek. Žaper je pucao, ali preslab je to bio pokušaj za trećeg vratara hrvatske reprezentacije Simona Slugu.

4′ Tibor Halilović jako je nervozan u startu utakmice. Zbog prigovora sucu dobio je žuti karton.

3′ Žestoko je krenula Rijeka, činilo se da je Čolak u dobroj situaciji, tresao je gredu, ali je pomoćni sudac ipak podigao zastavicu i označio zaleđe.

1′ S malim zakašnjenjem krenula je utakmica u Osijeku. Kiša je konačno prestala padati i vidjet ćemo tko će se bolje snaći po ne baš najboljim uvjetima.

20:00 A na Maksimiru je upravo završila utakmica Dinama i Gorice u kojoj je Dinamo slavio 3:1. Težak je to poraz za Goricu koja polako gubi korak za Osijekom i Hajdukom u borbi za Europsku ligu.

19:55 Posljednja utakmica Osijeka i Rijeke završila je pobjedom bijelih 3:1 na Rujevici.

19:55 nije baš olakotna okolnost za Osijek činjenica da ove sezone još nisu slavili protiv Rijeke. Posljednji put bilo je to u gradskom vrtu u veljači prošle godine kad su Osječani pobijedili 2:1.

Nakon Hajdukove pobjede u Kranjčevićevoj protiv nedoraslog Rudeša, borba za Europsku ligu u HNL-u se nastavlja. U terminu od 20 sati u gradskom vrtu Osječani dočekuju Rijeku u dvoboju drugoplasirane i četvrtoplasirane momčadi prvenstva.

Odlaskom Zorana Zekića na klupu Osijeka sjeo je mladi Dino Skender koji je sjeo na vruću stolicu i cilj mu je do kraja sezone osigurati nastup Osječana u Europi. Na svom je putu svladao prvaka Dinama, ali je gubio i utakmice koje je morao dobiti, kao na primjer protiv Slaven Belupa u pretposljednjem kolu. Kako zaostaje za Hajdukom tri boda, pobjeda kod kuće protiv Rijeke je pod muss.

Lakše je to, doduše, reći nego učiniti. igor Bišćan i njegova Rijeka neće tako lako prepustiti bodove koji im mogu jako olakšati završnicu sezone. Porazom bi mogli čak i kompromitirati svoje drugo mjesto iza nedostižnog Dinama. Bišćan ima bolju situaciju i što se ozljeda tiče. Najavljen je povratak Gorgona i Tomečaka, samo je Zoran Kvržić opterećen žutim kartonima, dok je vezni red Osijeka desetkovan ozljedama