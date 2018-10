UŽIVO OD 18:55, SPARTAK – DINAMO: Modri idu po europsko proljeće, Bjelica objavio prvu postavu

Spartak iz Trnave i Dinamo danas igraju utakmicu trećeg kola EL

Hrvatski prvak Dinamo otputovao je u Trnavu gdje ih danas s početkom u 18:55 sati čeka ogled 3. kola Europske lige protiv Spartaka. Utakmica će biti odigrana pred praznim tribinama, zbog kazne koju je Spartak dobio zbog rasizma, a eventualna pobjeda bi puno značila Dinamovim šansama za prolazak skupine.

“Nažalost igramo pred praznim tribinama. Iako je to prednost za nas, uvijek je lijepo igrati pred navijačima. Nije to nikakav problem za nas. Spremni smo, jedva čekamo i nadamo se pobjedi. Dilaver ima slomljeno rebro, Majer i Leovac nisu tu. Ostali su spremni. Idu s nama Šitum i Moro, i to je to. Nadamo se dobrom rezultatu i vjerujemo u dobar rezultat”, rekao je trener Dinama, Nenad Bjelica.

“Treba ići korak po korak. Fokusiramo se na danas i tako se ide do cilja, stepenica po stepenica; sad je pred nama treća stepenica. Dinamo ne trpi prosjek i mi ne želimo prosjek, želimo biti najbolji”, zaključio je Bjelica.

Tekstualni prijenos pratite od 18:55 na Net.hr-u.

UŽIVO: SPARTAK – DINAMO 0-0

SPARTAK: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Greššak, Grendel, Čanturišvili, Jirka, Bakoš

DINAMO: Livaković – Stojanović, Lešković, Perić, Rrahmani – Ademi – Hajrović, Gojak, Olmo, Oršić – Gavranović