NENAD BJELICA POSTAO JE ŠEF OSIJEKA: ‘Odbio sam bogatije ponude, a već sljedeći tjedan možete očekivati pojačanje’

Novi trener Osijeka predstavio se javnosti na Pampasu i najavio novu sezonu

Nenad Bjelica novi je trener Osijeka. Nakon što je Ivica Kulešević jučer otišao s te pozicije, bivši trener Dinama Bjelica najavljen je kao novo senzacionalno pojačanje Osječana. Bjelica se predstavio na Pampasu na kojem je objasnio razloge zbog kojih se odlučio doći upravo u Osijek.

“Ciljevi su mi veliki, želim Osijek vratiti tamo gdje pripada, san nam je igrati Ligu prvaka. Trebat će nam i podrška navijača. Poznajem mnogo ljudi tu, bit će mi lako prilagoditi se, ova desetka mi jako puno znači”, rekao je Bjelica u uvodu te mu je predsjednik kluba uručio dres.

“Privukla me ponuda i projekt Osijeka zbog ovlasti koje sam dobio. Osjetio sam da je to to. Bilo je ponuda koje su bile financijski bolje i lošije, ali odvagnuo sam ponude i dobro razmislio”, rekao je Bjelica pa rekao da je s Osijekom dogovorio ugovor na tri godine: “Imamo momčad za sam vrh hrvatskog nogometa. Znam koje su potrebe momčadi, razgovarat ćemo o pojačanjima.”

Menadžer

“Dobio sam ulogu sličnu menadžeru. Odlučivat ću o svim sportskim segmentima, vezano za mlade momčadi i drugu momčad, no za transfere i pojačanja morat ću se konzultirati sa svojim suradnicima. Ove ovlasti nisam dobio nikad osim u Wolfsbergeru. U ovom trenutku znam u kunu koliko smijem potrošiti. Čistiju situaciju nisam već dugo imao. Već vodim pregovore i nije isključeno da sljedeći tjedan već netko dođe”, rekao je Bjelica koji sa sobom u Osijek dovodi stručni stožer koji je imao i u Dinamu:

“Dolaze sa mnom svi ljudi koji su bili sa mnom u Dinamu. Svih šest ljudi s kojima sam ostvario dobre rezultate. A to ne znači da isključujem suradnju s ljudima koji su sad tu. Prema potrebama ćemo još možda priključivati ljude stožeru”, rekao je Bjelica.

Zaključio je s pogledom na sljedeću utakmicu s Rijekom:

“Imamo još sedam dana do Rijeke. Fokusirani smo samo na to trenutno i to je jedini način. Kod mene vrijedi pravilo da je svaka sljedeća utakmica najvažnija.”

“Nenad Bjelica vraća se u svoj Gradski vrt! Kao najbolji igrač Osijeka iz njega je otišao u siječnju 2001., a sada nam dolazi u ulozi trenera. Predstavljanje novog kormilara Bijelo-plavih bit će upriličeno na gradilištu novog stadiona na Pampasu i to na prigodnoj press konferenciji s početkom u 13 sati”, priopććeno je iz Gradskog vrta u subotu ujutro.

