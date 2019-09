BJELICA IZAŠAO PRED NOVINARE U MANCHESTERU: Strateg Dinama pokazao kakav je gospodin i kakva m*da imaju plavi

U 19 i 40 trener Dinama Nenad Bjelica izašao je pred novinare uoči sutrašnje utakmice 2. kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja na Etihadu.

19.52 – “City može osvojiti Ligu prvaka, imaju Građani kvaitetu za to, Guardiola dvije godine to pokušava s ovom momčadi. No, u nogometu ti treba doza sreće, ali Građani imaju kvaitetu za takvo što.

19.48 – “Naravno da je nivo Cityja viši nego naš, ali sutra ukoliko budemo imali 30, 40% realizaciju, to neće biti dobro. Trebamo imati barem 70% ako se mislimo ćenu nadati. Igrači trebaju razmišljati o tome da daju sve od sebe i da se usredotoče na zadatke, koje ću sutra pred njih staviti. Mi vjerujemo da je moguće pobjediti City. Drago nam je da smo tu u Manchesteru nakon 20 godina, nadamo se da ćemo ostaviti dobar rezultat protiv ovog Manchestera”.

19.46 – “Nemaju Stonesa i onog drugog stopera, u ovom trenutku igraju Fernandinho i Otamendi. Bez obzira tko bude istrčao, vjerujem da ima visoku kvalitetu da se nosi s konkurencijom u Ligi prvaka. Moramo biti agresivni, imati veliko srce, to su stvari koje trebamo raditi na terenu i onda možemo razmišljati o pobjedi”.

19.45 – Bjelica o Kevinu de Bruyneu: “Radi se o jednom najboljih svjetskih nogometaša, ali svi koji igraju u napadu su dobri. Bez obzira o kome se radilo, sve su to vrhunski igrači. Ne znam da li će to biti plus za nas”.

19.44 – “Imamo male šanse, ali se nećemo predati. Ostavit ćemo srce na travnjaku”, rekao je Perić.

19.42 – “Drago mi je čuti pohvale takvog trenera poput Guardiole. Znamo da će ih biti teško iznenaditi. No, kao što sam rekao, taktika je jedno, a za mene treba puno hrabrosti i igrati srcem. Tako se može doći do velikog rezultati. Šanse su nam male protiv jednog od najboljih momčadi na svijetu, ali vjerujemo u sebe”, jasan je strateg Dinama.

19.41 – Počinje presica. Uz Bjelicu pred novinare je sjeo Dino Perić: “Stanje ekipe je dobro, neki igrači koji su imali problema su se oporavili i vjerujem da će imati snagu za utakmicu. Konačnu odluku donijet ćemo nakon treninga”, započeo je Nenad Bjelica.

Hrvatski prvak Dinamo u utorak od 21 sat igra na Etihadu protiv Manchester Cityja, moćnog engleskog prvaka koji, prema Transfermarktu, vrijedi 1,28 milijardi eura. Hrvatski i engleski prvak dijele prvo mjesto u skupini C, s tim što Modri imaju bolju gol-razliku. Dinamo je pozornost na sebe skrenuo velikom pobjedom nad Atalantom (4:0) u prvom kolu, dok je City bez problema slavio kod ukrajinskog prvaka Šahtara (3:0).

