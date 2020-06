UŽIVO: NAPOLI – JUVENTUS; Ronaldo odmah na početku skoro zabio, ali Meret je briljirao na golu

Od 21.00 na kultnom rimskom Olimpicu, stadionu Rome i Lazija, igra se finale Kupa Italije između Napolija i Juventusa. Tekstualni prijenos ove zanimljive utakmice pratite na portalu Net.hr

UŽIVO:

NAPOLI – JUVENTUS 0:0

10′ – Juve ima inicijativu u prvih 10. minuta, Napoli se ne može sastati s loptom.

5′ – Prva prilika na utakmici, Ronaldo je dobio loptu nakon što je Juve pročitao namjeru Napolitanaca, a onda i okušao udarac s nekih 12 metara iz dobre šanse malo s lijeva iz kosa, ali sjajno to brani Meret, te nagovješćuje da bi mogao biti dostojna zamjena za Ospinu. Puno ga je Napoli platio.

3′ – Sablasno izgleda prazan Olimpico, iako su se Talijani potrudili da onom svojom TV animacijom publike na stadionu barem malo uljepšaju sablasni ambijent. U tijeku je lažna, imaginarna koreografija s papirićima. Smiješno i tužno, moramo priznati. No, to je to post korona nogometno doba i moramo se navinkuti na to.

1′ – Počela je utakmica. Prije početka bila je minuta šutnje za sve preminule od koronavirusa u Italiji.

U Italiji su utakmice Napolija i Juvea od velike važnosti i uvijek privlače pozornost tamošnje nogometne javnosti. Ipak se radi o dva velikana s vojskom navijača. Tako je i ovog puta. Hoće li Napoli uzeti 6. Kup u povijesti ili će Juve osvojiti svoj 14. naslov Kupa Italije?