Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebić; Ibrahimović

Inter:Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen, Perišić; Lautaro Martinez, Lukaku

5′ Inter vodi, u petoj minuti zabio je Martinez.Argentinski napadač bio je na pravom mjestu u pravo vrijeme i udarcem glavom iz blizine probio Donnarumu.

1′ Počela je utakmica.

Momčad Milana u nedjelju (15 sati) očekuje veliki derbi protiv gradskog rivala Intera. Rossoneri u tak susret ulaze kao drugoplasirana momčad ljestvice, a Inter je na prvom mjestu s jednim bodom više.

Milan je veći dio sezone proveo na vrhu tablice, no Nerazzuri su ih nedavno prestigli i kao vodeća ekipa Serie A ulaze u derbi.

“I mi i Inter imamo jasan identitet. Derbiji su uvijek uravnotežene utakmice s mnogo prilika za postizanje golova. Sutra moramo biti kompaktni i pokušati biti efikasni, želimo igrati na visokoj razini”, rekao je trener Milana Stefano Pioli.

Rossoneri su tijekom tjedna odigrali 2:2 na gostovanju kod Crvene zvezde u šesnaestini finala Europske lige, a u toj utakmici ozlijedio se hrvatski napadač Mario Mandžukić koji neće moći nastupiti protiv Intera.

Mario #Mandzukic reportedly picked up an injury and won’t be available to face #Inter tomorrow. https://t.co/Z8CKJjXgyK #ACMilan #FCIM #Milan #SerieA #MilanInter #Calcio pic.twitter.com/uFpV799o4g

— footballitalia (@footballitalia) February 20, 2021