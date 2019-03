[FOTO, VIDEO] UŽIVO: MANJE JE OD 3 SATA DO UTAKMICE GODINE; Pojavila se snimka sinoćnje ‘šetnje’ Boysa po Lisabonu, stigla i Torcida

Od 21 sat na “Estádio da Luzu” Dinamo igra utakmicu godine protiv Benfice. Kapital iz prvog susreta osmine finala Europske lige u Maksimiru prošlog tjedna od 1-0 daje na samopouzdanju modrima, i upravo s tim sletjeli su na ‘Humberto Delgado Lisabon Portela’ aerodrom i Bad Blue Boysi

17.50 – Portugalci procjenjuju da će oko 50.000 navijača napuniti tribine prekrasnog stadiona Luz. Bit će to dvoboj i na terenu i na tribinama.

UŽIVO OD 21.00 BENFICA – DINAMO: Modri brane prednost na prepunom Luzu, Bjelica odabrao atomski sastav – večeras se ispisuje povijest

17.37 – Dinamo je objavio važne informacije za navijače uoči utakmice:

“GNK Dinamo u nastavku donosi važne informacije za navijače Dinama uoči uzvratne utakmice osmine finala UEFA Europa lige Benfica – Dinamo, u četvrtak, 14.3. u 20h po lokalnom vremenu u Lisabonu (21h po hrvatskom vremenu).

Dragi navijači, kako bismo vam olakšali snalaženje tijekom boravka u Lisabonu u nastavku donosimo prijevod uputa BENFICA SL za gostujuće navijače.

Kao mjesto okupljanja predlažemo gradski trg „Terreiro do Paço“, to je centralni trg na obali okružen kafićima i trgovinama. Da bi na vrijeme stigli na utakmicu preporučamo vam da oko 17:00 sati krenete prema stadionu. Za dolazak do stadiona predlažemo javni prijevoz. Između ponuđenih mogućnosti preporučamo metro, za koji je obavezna prijevozna karta. Ovisno za koju se kartu odlučite ona vrijedi dva ili tri dana i uključuje metro, autobus i tramvaj.

Koristeći „azul“ (plavu) liniju metroa možete od stanice „Terreiro do Paço“ do stanice “Colégio Militar” stići za manje od 30 minuta, ona je cca 400 metara udaljena od stadiona LUZ.

Dolaskom do “Colégio Militar”, sljedeći žutu liniju (prilog br. 2), doći ćete do ulaza za gostujuće navijače”, stoji u objavi na službenoj web stranici Dinama.

16.59 – Na društvenim mrežama, točnije Facebook stranici “Balkanski navijači”, pojavila se i snimka jučerašnje šetnje Bad Blue Boysa po Lisabonu. Za sad nema nikakvih informacija od bilo kakvim neredima i sukobima, doznajemo jedino da Dinamovi navijači uživaju u Lisabonu pijući pivo i “kupajući” se na ugodnom lisabonskom suncu.

16.42 – Prema informacijama koje smo dobili iz Lisabona, u gradu je oko stotinjak torcidaša.

16.26 – Portal 24 sata javlja kako je policija okupirala sve veće lisabonske trgove. Policijska vozila na svakom su koraku, ali za sada sve protječe bez izgreda.

LISABON SE PUNI DINAMOVIM NAVIJAČIMA: Zanimljiva i bahata poruka stiže od Benficinog predsjednika

16.12 – Prema našim informacijama u gradu se nalazi nešto više od 1000 navijača Dinama, spominje se neka brojka do ukupno 1500 pristalica modre boje, vidjet ćemo. No, sasvim sigurno, igrači Nenada Bjelice imat će jaku i značajnu podšku, na putu do povijesnog rezultata. Kako najžešći navijači Benfice “No Name Boys” gaje prijateljski odnos sa splitskom Torcidom, tako se ovaj dvoboj gleda pod posebnim povećalom. Prema pisanju Indexa, navijači Hajduka stigli su u Lisabon kako bi podržali Benficu. No, do sad nisu zabilježeni nikakvi sukobi na ulicama grada.

16.00 – Lisabon je dan utakmice dočekao tipično južnjački. Mirno i uspavano, bez imalo stresa. Utakmica je tek u 20 sati po lokalnom vremenu i ima dovoljno vremena za ‘buđenje’. Dinamo je u Lisabonu gostovao tri puta i upisao tri poraza rezultatom 0-2. Dva puta je gubio od Benifice, a jednom od gradskog suparnika Sportinga. U Lisabonu je igrala i hrvatska vrsta na EURO-u 2004. izgubivši od Engleske 2-4.