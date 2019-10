UŽIVO: MAN CITY – DINAMO 1:0; Nevjerojatni Sterling zabio gol nakon maestralno odigrane akcije Građana, stadion je na nogama!

Od 21.00 Manchester City i Dinamo igraju spektakularnu utakmicu 2. kola skupine C Lige prvaka. Tekstualni prijenos UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

Liga prvaka, 2. kolo skupine C, Etihad: Manchester

MANCHESTER CITY – DINAMO 1:0

MANCHESTER CITY: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Gundogan, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Aguero

DINAMO (3-5-2): Livaković – Stojanović, Theophile, Dilaver, Perić, Leovac – Moro, Ademi, Olmo – Oršić, Petković

74′ – 505 dodavanja Cityja u odnosu na tek 80-esetak plavih. Puno previše…

66′ – Sterling je zabio za 1:0 Cityja. Dinamo je kapitulirao u ovoj akciji, nije više išlo! Raheem Sterling jednostavno je klasa za sebe, pokazao je tu u ovih nekoliko minuta. Sudjelovao je u napadu od početka, pa do kraja. Sam ju je realizirao.

Superbe combinaison des Citizens, pour l'ouverture du score de Raheem Sterling ! #MCIDZG https://t.co/1uxCWWveiL — Feuille de Match (@match_feuille) October 1, 2019

⚽ BUUUUUUUUUUTT DE STERLING !!! MAN. CITY 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1-0 🇭🇷 DIN. ZAGREB pic.twitter.com/Tziu6xeCOI — Actu Foot (@ActuFoot_) October 1, 2019

56′ – Izlazi iz igre Bernardo Silva, a ulazi jedan od najboljih mladih igrača na svijetu, Raheem Sterling! Nova je to opasnost za Dinamo, ali vjerujemo da će Dinamo pronaći formulu za zaustaviti ga.

49′ – Oštro je ubacio Silva, a Perić i Livaković loše su iskomunicirali izlazak na loptu i skoro se sudarili. Aguero, na kraju, ipak nije stigao do lopte i odlazi šansa Cityja u nepovrat.

47′ – Petković je mogao podvaliti Daniju Olmu loptu na desnu stranu, ali on je tražio Oršića na lijevoj i dobro je to pročitao Otamendi koji je spasio svoju momčad. Mogla je to biti gol šansa, ali nažalost, City je samo potegnuo u kontru i sebe bacio u fazu onog koji napada.

46′ – Počinje drugi dio utakmice.

POLUVRIJEME JE NA ETIHADU: Dinamo je imao snagu obraniti se i na poluvrijeme otići s nulom. Mislimo da treba zaboraviti što se sve događalo, koliko je lopti fijuknulo pored Livakovića. No, plavi lavovi su izdržali. Ono što je fascinantno je taj podatak o posjedu lopte Cityja od 73% u odnosu na 27% Dinama. Ostvarili su Građani i 385 dodavanja. Strašan podatak. Nadamo se kako će plavi u drugom dijelu biti ravnopravniji suparnik Građanima.

Resultados al momento: FC Lokomotiv 0-0 Atlético Madrid Juventus Turin 1-0 Bayer 04 Leverkusen Manchester City 0-0 GNK Dinamo Zagreb FK Red Star Belgrade 0-1 Olympiacos FC Tottenham 1-2 FC Bayern Munich Galatasaray 0-0 Paris Saint-Germain — KING PERRITO (@King_Perrito) October 1, 2019

45‘ – Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade. Napad ima City. Igraju sad mirno, od noge do noge.

39′ – City prijeti i drži nas na rubu sjedalica. No, s tribina grmi pjesma Bad Blue Boysa. Ovo je za naježiti se…

34′ – Novi korner za prvaka Engleske. Agüero je dobio odličnu loptu Davida Silve u šesnaesterac i iz teške situacije pucao po golu, a Livaković je to lagano obranio. Iz kornera City nije uspio ozbiljnije zaprijetiti, dobro je boksao golman Dinama.

27′ – Oršić je probao udarac, ali daleko je to otišlo od gola Cityja.

24′ – Pritisak je Cityja, Dinamo sve teže odoljeva napadima. Kombiniraju Građani i petom, netko je očito igrao rukom. Aguero, sudac je pokazao i napad je za Dinamo.

21′ – VRATNICA CITYJA: Sreća prati hrabre, bio je to krasan udarac Gundogana.

18′ – Aguero je bio u napadu, ali bez uspjeha. U sljedećem napadu Cancelo je nespretno startao i nogom udario u glavu Danija Olma, mogao bi ovo biti crveni karton za Građane! Španjolac raskrvavljene glave napušta travnjak. Nakon ukazane pomoći se vraća u igru.

16′ – Opet ‘kuha’ Dinamo, ali dobro je! Bernardo je dobio solidnu loptu na volej lijevom nogom, ali nije uspio zahvatiti loptu i ona je otišla lijevo od gola.

13′ – Što je sad obranio Livaković, skinuo je zicet Agueru nakon pogreške modre obrane kakve se kupo plaćaju u Ligi prvaka. Tri pokušaja Cityja, četvrti je išao preko gola. Zakuhali su Moro i Theophile, a Kun Aguero izašao je ‘oči u oči’ sa Livakovićem koji je čekao udarac I dočekao ga, te obranio! Vratio je Argentinac loptu u šesnaesterac, a Silva je pucao iznad gola. Dobro je sad prošao Dinamo…

9′ – Oršić je došao do lopte, krenuo u napad, ali stigli su to braniči Cityja. Može Oršić pobjeći, a vidjeli smo da zna upututu udarac i s malo veće distance u igri.

6′ – “Dinamo Zagreb ale, ale, ale”, odjekuje s tribina Etihada. Oko 1500 Boysa je u Manchesteru.

3′ – Guardiola već na samom otvaranju utakmice gleda koga možda uvesti u igru. Njegov igrač ostao je ležati na travnjaku. Rodrigo se pridiže, izlazi van iz igre, a domaća publika mu plješće. Ništa to nije bilo, utakmica je nastavljena. Prvi put je loptu dotaknuo i Ederson, a Dinamo nije dopustio da ‘građani’ stvore opasniju priliku u prvih pet minuta. Plete mrežu Guardiolina momčad, ali zasad su bezopasni i to je jako dobro.

1′ – Odmah na početku pogreška dinamovaca, ali na svu sreću spašavaju to plavi.

1′ – Počela je utakmica na Etihadu. Sretno Dinamo!

20.56 – Spremaju se igrači izaći na travnjak.

20.53 – Pogledajte kako je izgledalo zagrijavanje igrača Cityja…

20.38 – Pep Guardiola je odlučio poslati skoro cijeli “udarni sastav”, spremio se Katalonac za utakmicu kao da se radi o finalu Lige prbaka. Izostavio je samo Walkera i Sterlinga.

Manchester City XI: Ederson; João Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gündoğan, Rodri, David Silva; Mahrez, Agüero, Bernardo Silva Dinamo Zagreb XI: Livaković; Stojanović, Théophile-Catherine, Perić, Leovac; Moro, Ademi, Dilaver, Oršić; Daniel Olmo, Petković. #UCL #MCIDZG — Football 24/7 (@Foet247Europe) October 1, 2019

MANCHESTER CITY – DINAMO (21:00) MANCHESTER CITY: Ederson – Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy – Gündoğan, Rodri, D. Silva – B. Silva, Mahrez y Agüero. DINAMO: Livaković – Stojanović, Theophile-Catherine, Dilaver, Perić, Leovac – Moro, Ademi, Olmo – Oršić y Petković. — Fútbol Croacia (@futbolcroacia) October 1, 2019

20.03 – Objavljeni su i sastavi. Dinamo kreće s istim igračima koji su kreirali povijesnu pobjedu protiv Atalante, u istom 3-5-2 sastavu. Hoće li Nenad Bjelica pogoditi strategijom kao što je to bio slučaj u prvoj utakmici protiv Atalante?

20.02 – Dinamo će večeras nastupiti protiv Manchester Cityja na velebnom stadionu Etihad kapaciteta 55 097 gledatelja. Peti je po veličini u Premier ligi i deseti u Velikoj Britaniji. Modernog je oblika, ima sve što jedan moderni stadion treba imati.

Dinamo kao vodeća momčad u skupini C ide na megdan engleskom prvaku i jednom od favorita Lige prvaka Manchester Cityju. Dinamov trener Nenad Bjelica, kao što je to i sam jučer na presici izjavio, nema problema s ozlijeđenim igračima, a Pep Guardiola u posljednji trenutak ostao je bez Kevina de Bruynea, jednog od svojih najboljih igrača. Još od ranije katalonski trener ne može računati na stoperski dvojac John Stones – Aymeric Laporte.

Manchester City suffer major injury blow ahead of Tuesday match against Dinamo Zagreb https://t.co/mX2cVTsdZq pic.twitter.com/v0fOf6TTyA — OgeneAfrican (@OgeneAfrican) October 1, 2019

