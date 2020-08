UŽIVO, MAN CITY – LYON: Guardiolu čeka paklena utakmica, ima i neobičnu situaciju u momčadi; ‘Ne brinite za njega, on je skroz ‘unutra’

Može li Lyon iznenaditi i Man City? Prema viđenom do sad, naravno da može! Tim više, jer će Pepu Guardioli nedostajati najbolji strijelac kluba u povijesti Sergio Aguero, koji se nije uspio potpuno oporaviti od operacije koljena, izjavio je u petak menadžer Građana. Aguero je još uvijek u Barceloni, gdje se oporavlja od operacije koja je napravljena u lipnju, a iako je imenovan u sastavu za turnir, još nije spreman ni zauzeti mjesto na klupi.

“Još je u Barceloni. Mislim da bi trebao (morao) doći ovamo i napraviti test. Još je u Barceloni i oporavlja se”, rekao je Pep Guardiola, prenosi njegove riječi ugledni američki ESPN.

Ako City pobijedi u subotu protiv Lyona, u srijedu će se suočiti s Bayernom ili Barcelonom u polufinalu, ostavljajući ograničeno vrijeme Agueru da uđe u utakmicu.

U nedostatku Argentinca, vjerojatno će momčad u napadu voditi brazilski napadač Gabriel Jesus. Guardiola se također našao u neobičnoj situaciji jer je David Silva rekao kako mu je ovo posljednja igračka sezona.

Silva je na početku ove najavio da će ovo biti njegova posljednja utrka sa Cityjem, a 34-godišnjak je još izjavio da želi završiti karijeru jednom posljednjom avanturom.

Posljednjih dana neminovno se špekulira oko odredišta Silve, ali Guardiola kaže kako nema sumnje da je Španjolac fokusiran samo na dres Cityja i ono što ga čeka u Ligi prvaka večeras…

‘David Silva je spreman’

“Apsolutno je spreman. Način na koji trenira, njegova osobnost, kretanja, pokreti i govor tijela … Šteta što je njegova posljednja Etihadova utakmica bila bez ljudi, pred praznim tribinama, ali on će se vratiti (na oproštaj) kad ljudi budu tamo, dobit će ono što zaslužuje”, ističe Guardiola.

Bivši trener Barcelone priznao je da su velika očekivanja za njegovu momčad, koju neke kladionice ocjenjuju kao favorite za titulu.

“Pritisak je uvijek prisutan. Trudimo se dati sve od sebe kao i ostale momčadi. Vidjeli smo koliko je bilo napeto u prva dva četvrtfinala, sutra (u subotu) neće biti izuzetak”, rekao je i dodao:

‘Lyon je nevjerojatno organiziran’

“Vidjeli smo posljednje utakmice Lyona protiv PSG-a i Juventusa. Prilično ih dobro poznajemo. Nevjerojatno su organizirani i jako agresivni. Tako brzo napreduju, s kvalitetom koju imaju. Oni su vrhunska momčad. U pitanju je četvrtfinale – ne možemo očekivati ​​ništa drugo od teške utakmice”, zaključio je Guardiola.