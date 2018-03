UŽIVO, MAMIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: ‘Novac koji se troši na moje nezakonito i lažno suđenje plaćate vi i vaša djeca, a štos vam je da me se proganja’

Zdravko Mamić u novom istupu pred medijima

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je u petak optužnicu protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića zbog lažnog svjedočenja na suđenju bivšem čelniku Dinama Zdravku Mamiću u vezi izvlačenja novca iz tog kluba. Zdravko Mamić odgovorio je najavom press konferencije koju će održati s početkom u 12 sati čiji tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.

12:17 – “Ne možete pred sudskom vijeću u Osijeku suditi Zdravku Mamiću a već imati podignutu optužnicu protiv svjedoka u procesu. Ali njih ne zanima zakon. U isto vrijeme kad svjedok ne kaže ono što bi oni željeli oni krenu sa nejednakostima u postupku. E pa nećeš Cvitane, možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokad hoćeš. Oni ne biraju sredstva da poštenjaka, žrtvu i hrvatsku ikonu Luku Modrića napadnu i podignu optužnicu protiv njega. A što je on rekao? Samo je dopunio svoj iskaz i rekao da kad je govorio o potpisu aneksa misli na potpis sporazuma. Aneks je između Dinama i Modrića, a sporazum između njega i mene. On nije promijenio iskaz, Luka ne mijenja kožu i boju.”



12:10 – Mamić sad govori da Dinamo nije oštećen poslovanjima ‘pojedinih članova koje progoni državno odvjetništvo’, a navodi su to Nadzornog odbora i Skupštine kluba, već je njegova egzistencija spašena.

“Ne znam koliko će mi to pravno koristiti, ali sam dobio satisfakciju od onih za koje sam ginuo. To je moja velika ljudska i moralna pobjeda.”

“Protiv mene se vodi sudski postupak u Osijeku i Državno odvjetništvo predložilo je 82 svoja svjedoka. Niti jedan od njih nije niti itko od vještaka nije niti jednom rečenicom teretio Zdravka Mamića. To znači niti da Modrić i Lovren nisu počinili ništa krivoga. Dinko Cvitan vodi privatni rat protiv Mamića, Dinama i hrvatskog nogometa. Sve je u službi uništenja Zdravka Mamića i njegove obitelji, a on to niti ne krije.”

12:05 – Mamić je krenuo:

“Novac koji se troši na moje nezakonito i lažno suđenje plaćate vi i vaša djeca, zato su vam ugrožena radna mjesta. Vama je štos da se proganja Mamića i ikonu hrvatskog nogometa Luku Modrića. Hahaha, gle kako ga peku. Jedini sam koji pred vas dolazi sam i to uvijek sa brojkama i argumentima. Drugi vas lažu, stvari vam prikazuju kao lijepe.”

12:00 – Još se čeka dolazak Zdravka Mamića

Mamić je u petak najavio obraćanje medijima, a očekuje se da će glavna tema biti optužnica podignuta protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića. Izglednim se čini i da će dio obraćanja posvetiti i objavi da je klub u kojem vrši savjetničku ulogu poslovao s minusom od preko 100 milijuna kuna.

Što se tiče Modrića, njega se tereti da je 13. lipnja 2017. na suđenju Mamiću i još trojici svjesno neistinito iskazao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju nogometa, kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja u omjeru 50:50 između njega i kluba u kojem je igrao, potpisivao svaki put kada bi produžavao ugovor te da je te anekse ponovno potpisao nakon odlaska u novi klub zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu novac treba biti uplaćen.

Okrivljenog terete također da je navedeno iskazivao iako je znao da to ne odgovara istini, jer je navedene anekse potpisao u vrijeme kada je već igrao za novi klub, nakon realizacije ugovora između tih klubova, pri čemu je cjelokupan iznos pripao matičnom klubu, objavilo je u petak Državno odvjetništvo navodeći samo dob okrivljenika.