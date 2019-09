UŽIVO: Luka Modrić u Milanu predaje nagradu Fifinom igraču godine; tko će ju osvojiti?

Od 20 i 30 u La Scali, Milano, održava se gala večer, odnosno izbor ‘The Best FIFA Men’s Player 2019.’ Radi se o dodijeli Fifinih nagrada za najbolje u tekućoj godini. Tekstualni prijenos UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

Priznanje The Best Football Awards dobit će najbolji nogometaš i nogometašica, najbolji treneri i golmani, a bit će odabrana i idealna momčad za prošlu sezonu. Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić, koji je prije godinu dana osvojio sve individualne nagrade i prekinuo dominaciju velikana Lionela Messija i Cristiana Ronalda, večeras će u Milanu novom pobjedniku dodijeliti to veliko priznanje.

MODRIĆ IDE PO NOVO PRIZNANJE U ITALIJU? Madriđani pojasnili koja će točno biti njegova uloga na Fifinoj gali

Modrić bi se i petu sezonu zaredom trebao naći u idealnoj momčad po izboru FIFA-e, što je još jedno veliko priznanje za hrvatskog kapetana, desetku Reala i svjetskog doprvaka. No, sigurno je da neće obraniti individualnu nagradu najboljeg u ovoj godini.

Igrač godine bit će neko od trolista: Van Dijk, Ronaldo ili Messi.