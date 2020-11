[VIDEO] UŽIVO, LUDNICA U LIGI PRVAKA: Fernandes zabio golčinu za Man. United, Neymar probio RB Leipzig

Od 18 i 55 počinje 4. kolo Lige prvaka. Večerašnji nogometni program započinje utakmicama Krasnodara i Rakitićeve Seville i Rennesa i Chelseaja. Od 21.00 u derbiju večeri pratimo sudar Leipziga i PSG-a. Sva događanja i u svim ostalim utakmicama diljem Europe pratite UŽIVO u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

UŽIVO

PSG – RB Leipzig 1:0

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker; Danilo, Herrera, Paredes; Di María, Neymar, Mbappé.

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Konaté, Upamecano, Angeliño; Sabitzer, Haidara; Nkunku, Olmo, Forsberg; Poulsen.

Ostale utakmice

Bor. Dortmund – Club Brugge 1:0

Dyn. Kiev – Barcelona 0:0

Juventus – Ferencvaros 1:1

Lazio – Zenit 2:1

Manchester Utd – Basaksehir 3:0

⏰ HALF-TIME ⏰ 😎 Goals, goals & more goals! ⚽️ Best strike so far?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

45′ + 2′ Gotovo je prvo poluvrijeme u Parizu, PSG vodi 1:0 protiv RB Leipziga.

45’+1′ Pokušava Leipzig izjednačiti u samoj završnici prvog dijela, Olmo je ubacio, a Forsberg pucao iz voleja, ali nije precizan.

45’+1′ Borussija vodi 2:0 protiv Club Bruggea, zabio je Sancho.

42' @neymarjr and Leo Paredes both pick up a booking.#PSGRBL — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 24, 2020

38′ Novi pokušaj Leipziga, pucao je Haidara, ali Navas to zaustavlja.

37′ Jedna od prvih opasnijih akcija nogometaša Leipziga u Parizu, Poulsen se izborio za udarac u šesnaestercu PSG-a, ali puca visoko iznad gola.

36′ Man. United razbija Bakšašehir, za 3:0 zabio je Rashford iz penala.

35′ Juventus je izjednačio protiv Ferencvaroša, zabio je Cristiano Ronaldo.

30′ PSG se probudio, pokušavali su sada Di Maria i Neymar, ali nije to bilo opasno.

27′ U Parizu PSG i dalje vodi 1:0, ali Leipzig je zagospodario terenom i izgleda kao puno opasnija momčad.

25′ Zenit je smanjio protiv Lazija, Dzyuba je postigao gol za 2:1.

23′ Lazio je udvostručio vodstvo protiv Zenita, zabio je Parrolo.

🇵🇹 Bruno Fernandes has been directly involved in 34 goals in 35 appearances for Manchester United (21 goals, 13 assists) 🤯#UCL pic.twitter.com/QA9wbEB4VO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

21′ Gol u Manchesteru, United vodi 2:0 protiv Turaka. Zabio je ponovno Fernandes.

📸 Familiar celebration in Turin…

⚽️ Myrto Uzuni on target

😮 Ferencváros lead against Juventus!#UCL pic.twitter.com/8HEFrC649l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2020

19′ Iznenađenje u Torinu, Ferencvaroš je poveo protiv Juventusa golom bivšeg igrača zagrebačke Lokomotive Uzunija koji je svoj pogodak proslavio u stilu Ronalda. Sumnjamo da se to Cristianu svidjelo.

Ferencvaros’ Myrto Uzuni hits the Ronaldo celebration after scoring on CR7’s home turf 💀 pic.twitter.com/fKRJLf4WcA — B/R Football (@brfootball) November 24, 2020

18′ Borussia je povela protiv Club Bruggea golom norveškog wunderkinda Haalanda koji je postao igrač koji je najbrže postigao 15 golova u Ligi prvaka. Za to mu je bilo potrebno samo 12 utakmica.

15′ Ovaj Neymarov gol je bio prvi ikada koji je PSG postigao protiv Leipziga, ali Nijemci sada izgledaju sve opasnije i pitanje je hoće li Parižani uspjeti sačuvati vodstvo.

11′ GOL, PSG vodi, strijelac je bio Neymar koji je bio precizan s bijele točke. Gol možete vidjeti OVDJE. Parižani su dobili penal nakon što je Sabitzer srušio Di Mariju u vlastitom kaznenom prostoru.

8′ U drugoj utakmici skupine H, Manchester United je poveo protiv Bakšašehira, gol je postigao Bruno Fernandes. Njegovu “golčinu pogledajteOVDJE.

6′ Miran početak utakmice u RB Leipziga i PSG-a, niti jedna momčad još nije uspjela stvoriti ozbiljniju šansu.

5′ Pao je gol u Rimu, gdje je Lazio poveo protiv ruskog Zenita. Strijelac je bio Immobile, a njegov gol pogledajte OVDJE.

U urakmicama koje su odigrane u ranijem terminu, nogometaši Seville i Chelsea identičnim (2-1) gostujućim pobjedama u Krasnodaru i Rennesu u dvobojima 4. kola skupine E Lige prvaka osigurali su plasman u osminu finala.

1′ Počela je utakmice između PSG-a i RB Leipziga.

The dressing room is set 👀 Where are you cheering the boys on from? 🤔 🔴⚪ #RBLeipzig #UCL #PSGRBL pic.twitter.com/wnkRTg1kXq — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 24, 2020

20.00 Bivši Dinamovac Dani Olmo u početnom je sastavu RB Leipziga protiv PSG-a.

19:00 – U derbiju večeri RB Leipzig lovi potvrdu prvog u skupini H protiv PSG-a, kojem je ovaj dvoboj biti ili ne biti. No, dobra vijest za Parižane i trenera Tuchela je ta da će igrati Mbappe i Neymar, kako javljaju strani mediji. U prvoj utakmici prije tri tjedna Leipzig je slavio s 2:1.

