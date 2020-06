UŽIVO: LOKOMOTIVA – OSIJEK; Bebek svirao penal, pa nakon toga pogledao VAR i promijenio odluku

Od 21.05 posljednju utakmicu 27. kola HNL-a igraju Lokomotiva i Osijek u Kranjčevićevoj. Tekstualni prijenos dvoboja četvrtoplasirane i petoplasirane momčadi HNL-a u tekstualnom prijenosu UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

27. kolo HNL-a; Stadion u Kranjčevićevoj

LOKOMOTIVA – OSIJEK 0:1

LOKOMOTIVA (4-2-3-1): Grbić – Karačić, Mersinaj, Kolinger, Marković – Halilović, Cokaj – Kastrati, Tolić, Atiemwen – Uzuni.

Trener: Goran Tomić

OSIJEK (3-4-3): Ivušić – Lončar, Škorić, Majstorović – Igor Silva, Jugović, Žaper, Talys – Mance, Bočkaj; Marić.

Trener: Ivica Kulešević

48′ – Evo žutog kartona za Silvu. Svog čuvara dohvatio je rukom po licu i dobio opomenu.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme

45+2′ – GOTOVO JE PRVO PLUVRIJEME: Zanimljivih i sadržajnih prvih 45 minuta. Osječani su uglavnom dominirali, Lokomotiva imala poluprilike. Bebek je poništio prvotno donesenu odluku nakon što je pogledao VAR. Ništa na kraji nije bilo od penala za Osijek za 2:0.

42′ – VAR je odlučio – neće biti ništa. Lopta je za Lokomotivu.

39′ – Kazneni udarac za Osijek. Talys je išao na gol, a Bebek je dosudio da ga je Mersinaj srušio. Međutm, na ponovljenim snimkama teško je zaključiti o čemu se tu radi i je li to stvarno bilo za penal. Sudac je tražio provjeru VAR sustavom.

28‘ – Najbolja šansa do sad za Lokose! Imao je priliku Lirim Kastrati, no njegov udarac odlazi pored gola.

22′ – GOOOL- Pero Bočkaj igra odlično, sad je zabio gol. Silva je odlično ubacio u šesnaesterac, Grbić je to odbio, no na njegovu nesreću lopta je stigla do Bočkaja koji je s desetak metara pogađa mrežu za 1:0 usred Zagreba.

13′ – Jugović je glavom dohvatio ubačaj Lončara, ali lopta je otišla tik uz vratnicu.

10′ – Atiemwen je briljantno izvozao Lončara, išao pucati na gol, no Škorić je uletio iz drugog plana i blokirao taj udarac, te tako spasio svoju momčad. Opasno je to bilo za goste.

8′– Osječani napadaju, evo kombinacije, prilika za goste ali ništa. Nedostajao je taj zadnji točni pas.

1′– Odmah na početku prilika za Osijek. Bila je tek trideseta sekunda utakmice kada je Pero Bočkaj opalio po protivničkom golu iz daljine, ali Grbić to blokira.

1′ – Počela je utakmica.