BILA JEDNOM JEDNA SUPERLIGA: Ovo je kronologija raspada fantomskog projekta koji je razljutio cijelu nogometnu Europu

Nakon što je nogometna javnost izrazila gađenje i iznimnu odbojnost prema Superligi, nakon samo 48 sati klubovi su se počeli povlačiti iz natjecanja koje je trebalo početi sljedeće godine

Superliga je gotova. nakon dva dana postojanja urušila se kula od karata koju su mjesecima, možda čak i godinama gradili vlasnici najjačih europskih nogometnih klubova.

Sama pomisao da će u Europi postojati zasebna, odvojena i zatvorena liga koja neće biti pod okriljem UEFA-e zaprepastila je navijače, nogometaše i trenere diljem Europe.

Tijekom današnjeg dana Supeligu su napuštali mnogi klubovi, a sve je krenulo s Englezima koji su još jučer navečer odlučili izići iz ovog projekta.

Kako je tekao strmoglavi pad projekta koji je trebao napraviti revoluciju u nogometu, pročitajte u nastavku članka.

Kronologija raspada Superlige

18:40 Padaju isprike klubova na sve strane. Vlasnik Manchester Uniteda poslao je poruku kako se ispričava navijačima, a isto je učinio i tehnički direktor Milana Paolo Maldini, koji je rekao da on nije s time imao veze, ali se ipak ispričava:

AC Milan director Paolo Maldini to Sky: “I have *never* been involved in the discussions concerning the #SuperLeague, I’ve see the news on Sunday evening with the statement of the clubs. The owners decided and not me. Despite this, I want to apologize to the fans”. 🚨 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

17:35 Krenula je i sprdancija sa Superligom koja je propala za dva dana. Pogledajte neke od najboljih fora na internetu OVDJE.

17:30 Javile su se nogometne legende Rio Ferdinand i Patrice Evra, obojica dugogodišnji članovi Manchester Uniteda. Pogledajte što su imali za poručiti:

17:00 Javio se i jedan od najpoznatijih nogometnih novinara na svijetu Fabrizio Romano koji je u svom podcastu rekao da će čelnici pokušati nekako reorganizirati Superligu, ali da je, usprkos tomu, projekt mrtav:

@FabrizioRomano on his podcast about #SuperLegue 🗣️: "At the moment project is suspended, they are thinking of reshaping but it's impossible now. The project is over." — Tahsin KN (@kn_tahsin) April 21, 2021

16:40 Predsjednik Juventusa Andrea Agnelli rekao je kako ga je nekoliko klubova zvalo u protekla 24 sata da bi se pridružili Superligi. Više pročitajte OVDJE.

16:20 Hrvatski nogometni trener Ivan Jurić, koji uspješno vodi Veronu, osvrčući se na pokušaj osnivanja Superlige izjavio je da nogomet nije kao NBA liga.

“Nogomet je drugačiji od ostalih sportova. On je duboko ukorijenjen, tu se radi o kulturi, ljubavi i strasti. Nogomet nije kao NBA liga, gdje nema takve ukorijenjene navijačke kulture kao u nogometu”, kazao je Jurić za talijanske medije.

15:30 Čelnik Juventusa i potpredsjednik Superlige Andrea Agnelli priznao je u srijedu da je projekt osnivanja nogometne Superlige propao, te je ustvrdio da je šest engleskih klubova odustalo od njega nakon intervencije britanaske vlade i premijera Borisa Johnsona.

Agnelli je kazao da su oni prijetili donošenjem zakona koji bi spriječio odlazak Manchester Cityja, Arsenala, Manchester Uniteda, Tottenhama, Liverpoola i Chelseaja u Superligu.

“Čuo sam priče da bi britanski političari to shvatili kao napad na Brexit”, rekao je Agnelli.

15:21 – Samo se još Real i Barcelona nisu javno izjasnili.

15:14 – Koeman je tijekom današnje presice prozvao Uefu i poručio kako im je najvažniji novac.

Ronald Koeman's rant against UEFA: Most important for them is the money https://t.co/ZGW2xuJhKA — SPORT English (@Sport_EN) April 21, 2021

15:12 – Zanimljivo je da samo Juventus u svom priopćenju uopće nije spomenuo navijače.

Barcelona and Real Madrid the only two teams left in the Super League. — Roy Nemer (@RoyNemer) April 21, 2021

13:38 – Oglasio se i Juventus. Jasno je da su i oni odustali koliko god dali pomalo drugačiju izjavu od ostalih.

“Svjesni smo zahtjeva i namjera koje su neki klubovi izrazili odustajanjem od ovog projekta, iako potrebne procedure koje su predviđene sporazumom među klubovima nisu dovršene. U tom kontekstu, premda je Juventus i dalje uvjeren u ispravnost sportskih, komercijalnih i pravnih vrijednosti tog projekta, vjerujemo da su trenutno ograničeni izgledi da projekt bude ostvaren u izvorno zamišljenom obliku. Juventus je i dalje posvećen stvaranju dugoročne vrijednosti za tvrtku i cijelu nogometnu industriju”, naveli su.

🚨 BREAKING🚨 Juventus have released a statement regarding the 'European Super League' stating that the project in the way it was laid out still has some merit pic.twitter.com/QZPFdtTE1M — Football Daily (@footballdaily) April 21, 2021

Juventus effectively out. (Although it's a slightly different statement to the others)

It really is just Madrid and Barcelona yet to announce formally. https://t.co/YRIOGmPZJZ — Sid Lowe (@sidlowe) April 21, 2021

Juve now too bid an 'arrivederci' to the doomed Super League admitting the initiative can't work. Real Madrid and FC Barcelona last men standing … Latest Super League news here:https://t.co/FJIwibrOcG pic.twitter.com/PE5MViH4Io — AS English (@English_AS) April 21, 2021

Juventus Statement 🗣 “While Juventus remains convinced of the soundness of the project’s sport, commercial and legal premises, it believes that at present there are limited chances that the project be completed in the form originally conceived.” pic.twitter.com/yCddiBBqjR — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 21, 2021

Juventus official statement 🚨 “Juventus knows intentions of some clubs to withdraw from the #SuperLeague, although the procedures have not been finalised”. “Juventus – still convinced of the project – consider that now there are few opportunities to be realize the project”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

13:24 – Oglasili su se iz Milana. I oni odustaju od Superlige. Ostali su još samo Juventus, Barcelona i Real Madrid.

“Prihvatili smo pozivnicu za sudjelovanje u Superligi s namjerom da pružimo navijačima diljem svijeta najbolje moguće natjecanje. Promjene nisu uvijek lake, ali evolucija je potrebna za napredak. Struktura europskog nogometa je evoluirala i mijenjala se tijekom desetljeća. Međutim, glasovi i zabrinutost navijača diljem svijeta oko Superlige jasno su izražena i klub mora biti osjetljiv na glasove onih koji vole ovaj prekrasan sport. Naporno ćemo nastaviti raditi na stvaranju održivog nogometnog modela”, poručili su.

AC Milan become the latest club to withdraw from the European Super League — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2021

Milan 3/3: However, the voices + the concerns of fans around the world have clearly been expressed about the Super League, and AC Milan must be sensitive to the voice of those who love this wonderful sport.

We will continue to work hard to deliver a sustainable model for football — James Horncastle (@JamesHorncastle) April 21, 2021

Official statement. AC Milan about the #SuperLeague 🚨🚫 “The voice and concerns of supporters throughout the world about the Super League project have been strong and clear, and our Club must remain sensitive and attentive to the opinion of those who love this sport”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

13:07 – Malo novosti iz Barcelone. Novinar Guillem Balague javlja kako klub ne misli reagirati i objaviti svoju odluku o Superligi prije nego ona prođe skupštinu kluba. Dodao je i da su Laporta i rukovodstvo Barcelone u kontaktu sa svim uključenim stranama

Trener Koeman pak tvrdi da mu je predsjednik kluba u utorak pojasnio kako stoje stvari po pitanu Superlige, ali da ne zna je li razgovarao s igračima.

Koeman: “The president called me yesterday, we spoke and he explained the Super League issue to me. I don't know if he has spoken about it with the players." — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) April 21, 2021

At the moment, @FCBarcelona have got no intention of putting out publicly their take on the #SuperLeague, quite clearly a failed project. But the Catalan club wants to hear all parts and think of the bigger picture before taking the next step — Guillem Balague (@GuillemBalague) April 21, 2021

12:35 – Neki su se dobro našalili na račun preostalih klubova koji još službeno nisu odstupili nazvavši ih polufinalistima Superlige.

We are down to the semifinalists of the Super League: Real Madrid, FC Barcelona, Juventus and AC Milan — Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) April 21, 2021

12:23 – Talijanski novinar Nicolo Schira javlja da je predsjednik Uefe navodno postavio ultimatum preostalim superligašima kaok moraju danas odustati od te ideje ili će snositi ozbiljne posljedice.

#UEFA President #Ceferin disintegrates the #SuperLeague: "The clubs that remain in the Super League will have officially serious repercussions. They have until 5pm of today to go out from the project!” — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2021

12:05 – Ubrzo nakon Atletica istupio je i milanski Inter. Preostala su još samo četiri kluba, Juventus, Real Madrid, Barcelona i Milan.

📢 | STATEMENT Official Club Statement ⤵️#FCIM — Inter (@Inter_en) April 21, 2021

Eight of the 12 clubs have now officially pulled out of the European Super League. ❌ Arsenal

❌ Chelsea

❌ Liverpool

❌ Man City

❌ Man United

❌ Spurs

❌ Atletico Madrid

❌ Inter Milan

Barcelona

Real Madrid

AC Milan

Juventus pic.twitter.com/206dTPCxE3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

Official statement. Inter have left the #SuperLeague, confirmed. 🚨🚫 “Inter confirms that the club is no longer a member of the Super League project. We are always committed to giving the fans the best football experience; innovation and inclusion are part of our DNA”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

11:54 – Atletico Madrid napustio je Superligu.

“Odluku o ulasku u ovaj projekt bili smo donijeli u ponedjeljak, jer su tada postojali uvjeti kojih trenutačno nema. Za klub je ključna harmonija između svih skupina koje čine našu crveno-bijelu obitelj, posebno naših navijača. Prva momčad i njen trener pokazali su zadovoljstvo klupskom odlukom, jer smatraju da su sportske zasluge trebaju biti iznad bilo kojeg drugog kriterija”, stoji među ostalim u priopćenju Atletica.

Atletico Madrid are out: "The Atlético de Madrid Board of Directors, meeting this Wednesday morning, has decided to formally communicate to the Superliga and the rest of the founding clubs its decision not to finally formalize its adherence to the project." — Simon Stone (@sistoney67) April 21, 2021

Official statement. Atlético Madrid are set to leave the #SuperLeague. 🚨🚫 Also Inter are 100% out of the project and left the #SuperLeague. pic.twitter.com/QwbZjZMND8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

11:47 – O propasti Superlige razgovarali smo s Brankom Struparom. Razgovor s njim pročitajte ovdje.

11:35 – Superliga se neće moći održati bez šest engleskih klubova, potvrdio je čelnik Juventusa i potpredsjednik Superlige Andrea Agnelli za Reuters. Više o tome pročitajte ovdje.

English football fans be proud …. around the world you are receiving credit for scuppering the Super League Marca: The pressure of English fans chanting ‘Football for the people’ broke the Super League AS: The pressure of English fans + govt forced their clubs to back down https://t.co/WOGd4eIdDH — Rob Draper (@draper_rob) April 21, 2021

11:25 – Prema najavama iz Italije očekuje se da bi uskoro Inter i MIlan također trebali povući iz priče,.

Vlasnik Liverpoola uputio ispriku navijačima i momčadi

11:20 – Vlasnik nogometnog kluba Liverpool John Henry ispričao se u srijedu navijačima i momčadi zbog “uznemiravanja” uzrokovanog klupskim angažmanom u kreiranju projekta europske Superlige.

Liverpool je bio jedan od šest engleskih klubova koji je našao među 12 incijatora novog natjecanja čije je osnivanje obajvljeno u nedjelju. No, već u utorak navečer, nakon što su se osnivanju Superlige usprotivile UEFA i FIFA, te nakon niza negativnih reakcija i protesta navijača, svih šest momčadi iz engleske Premier lige odustalo je od projekta zatvorenog elitističkog natjecanja.

Chelsea fans on the front of @marca this morning. “Super embarrassment”. @AS_Futbol: “England blows up the Super League.” pic.twitter.com/MwMxNC4qgc — Tom Allnutt (@TomAllnuttAFP) April 21, 2021

“Želim se ispričita svim navijačima Liverpoola za uznemiravanje koje su doživjeli u proteklih 48 sati. Iako to ne treba posebno naglašavati, ali treba reći, ovaj projekt nikada ne bi uspio bez podrške navijača. U posljednjih 48 sati bili ste vrlo jasni da neće uspjeti. Čuli smo vas. Ja sam vas čuo”, izjavio je John Henry u video poruci objavljenoj na klupskom internetskom portalu.

BREAKING Juventus chairman and Super League founder Andrea Agnelli confirms the breakaway competition can no longer go ahead after six English clubs withdrew. pic.twitter.com/WV7Ar36Srv — DW Sports (@dw_sports) April 21, 2021

“Želim se ispričati Juergenu (Kloppu)… igračima i svima koji naporno rade kako bi naše navijače učinili ponosnima. Oni nisu odgovorni za ovo. Iznevjerio sam vas u ovom poduhvatu i zbog toga mi je žao. Ja sam jedini odgovoran za negativnosti koje su se pojavile u posljednja dva dana”, poručio je vlasnik Liverpoola.

Nakon odustajanja engleskih momčadi novo natjecanje, čiji je inicijator i prvi čelnik predsjednik Real Madrida Florentino Perez, ostalo je na tri španjolska i tri talijanska kluba. No, u srijedu je i milanski Inter najavio da će krenuti putem engleskih klubova, jer je zbog posljednjeg razvoja događaja izgubio interes za sudjelovanje u projektu Superlige.

Rakcije na objavu Engleza

10:15 – Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin pozdravio je odluku engleskih klubova.

“Vratili su se sada i znam da mogu puno toga ponuditi ne samo natjecanjima, već i cijeloj europskoj igri. Sada je najvažnije da idemo dalje, obnovimo jedinstvo u kojem je igra uživala prije ovog i zajedno idemo naprijed “, rekao je Čeferin.

Branič Manchester Cityja Aymeric Laporte također nije skrivao zadovoljstvo.

“Još uvijek vjerujem da ima puno stvari za popraviti, ali ovo definitivno nije bio pravi put i vrlo sam ponosan što vidim odgovor nogometnih navijača širom svijeta.”

Brtanski premijer Boris Johnsson je reagirao na vijest objavljenu u medijima da se Manchster City i Chelsea povlače iz Superlige, što je kasnije City i službeno potvrdio.

“Odluka Chelseaja i Manchester Cityja je – ako se potvrdi – apsolutno ispravna i pohvaljujem ih na tome. Nadam se da će i ostali klubovi koji su uključeni u Europsku super ligu slijediti njihov vodstvo”, rekao je Johnson.

Bivši napadač i TV komentator Gary Lineker kratko je osvrnuo na vijest: “Vratili smo loptu”.

“Bravo, ljubitelji nogometa. Ovaj prekrasni sport ništa nije bez vas”, rekao je bivši igrač Arsenala Cecs Fabregas.

“Navijači su uvijek bili i uvijek će biti sastavni dio nogometnog kluba Liverpool. Na toliko su načina oni klub. S olakšanjem gledam na to da ih je klub slušao”, kazao je velikan Liverpoola Kenny Dalgliesh.

A branič Barcelone, koja je jpš uvijek u Superligi, Gerard Pique je dodao: “Nogomet pripada navijačima. Danas više nego ikad.”

9:44 -Šest preostalih klubova nogometne Superlige poručilo je tijekom noći kako će nastaviti s planiranim organiziranjem natjecanja bogatih momčadi bez obzira na istupanje šest engleskih klubova.

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

“S obzirom na aktualnu situaciju, razmislit ćemo o najadekvatnijim koracima kako bi smo remodelirali ovaj naš projekt, uvijek imajući na umu cilj da navijačima ponudimo najbolje moguće iskustvo te potenciramo isplate solidarnosti čitavoj nogometnoj zajednici”, dodali su u priopćenju