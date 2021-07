Ngometaši Osijeka od 21 sat igraju na Gradskom vrtu s poljskim Pogonom. Prva utakmica u Szcezinu je završila neriješeno bez golova 0-0.

UŽIVO

Osijek - Pogon 0:0

Osijek: Ivušić - Miloš, Škorić, Lončar, Jurčević - Pilj, Jugović, Kleinheisler - Bočkaj, Mierez, Bohar

Pogon: Stipica - Bartkowski, Triantafyllopoulos, Zech, Mata - Dabrowski - Kowalczyk, Kozlowski, Kurzawa, Da Silva - Zahović

22' Dobra je ovo bila kontra Osijeka, odigrali su nekoliko preciznih i brzih dodavanja, no u posljednji čas je reagirala obrana Pogona i odbila taj pokušaj.

16' Bočkaj je tukao iz slobodnog udarca iz jako dobre pozicije, išlo je to u okvir, no bio je Dante Stipica spreman i uhvatio je tu loptu.

13' Izveo je korner Petar Bočkaj, padala je ta lopta na peterac, ali sušen je prekršaj u napadu i bit će lopta za Pogon.

8' Krenulo je žestoko u Osijeku, Kohorta je jako glasna i nosit će u ovom susretu svoju momčad, to je sigurno. Na terenu je borba za svaki centimetar, nema još uvijek velikih šansi. Loša vijest je da je Mile Škorić morao dobiti pomoć liječnika, no čini se da će s njim sve biti u redu.

1' Počela je utakmica u Gradskom vrtu. Sretno Osječanima!

20:08 - Stigli su sastavi.

20:07 - Bjelica dan prije utakmice: "Prva utakmica je potvrdila da je Pogon kvalitetna momčad koja dugo igra u istom sustavu s istim trenerom. U svojoj igri su nepredvidivi jer njihovi ofenzivni vezni igrači često mijenjaju pozicije, to sve skupa može dovesti do pomutnje na terenu. Mi smo to dosta dobro kontrolirali u Szczecinu, nismo im dozvolili da nas previše ugroze iako su imali dvije, tri opasne situacije. U uzvratu ih želimo defanzivno imati pod kontrolom a prema naprijed biti opasniji nego u Szczecinu", rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica istaknuvši kako će njegovi igrači pred svojim navijačima u Gradskom vrtu igrati "na jedini način na koji znaju - na pobjedu".