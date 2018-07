IVAN RAKITIĆ EUFORIČNO NAJAVIO NEDJELJNO FINALE: ‘Ako žena odobri, na čelo ide tetovaža prvaka svijeta!’

Hrvatska i francuska reprezentacija u nedjelju igraju finale Svjetskog prvenstva

Dva dana nas dijele od velikog finala Svjetskog prvenstva, koje će igrati Hrvatska i Francuska, u Moskvi. Nakon što je jučer izbornik Zlatko Dalić izašao pred kamere i pričao o svom trenerskom putu i pripremama za finale, danas smo imali prilike slušati dojmove i komentare jednog od najboljih Vatrenih u Rusiji, Ivana Rakitića.

Rakitić je odgovarao na pitanja o nedjeljnom finalu, pripremana za isto, o činjenici da će mu to biti čak 71. utakmica ove sezone te o svom odnosu sa Mladenom Krstajićem i Novakom Đokovićem.

17:32 Što može reći o Francuskoj i njenim manama i prednostima – ‘Zaslužili su biti u finalu, jako su ozbiljna reprezentacija. Imaju svoje adute, fantastične igrače u obrani i u napadu, bit će jako teško. Mi moramo igrati svoju utakmicu, ići ćemo u borbu, naša želja je ogromna. Dat sve od sebe, nametnut se. Nadam se da oni neće mirno spavati, da misle o nama.’

17:30 O njegovoj taktičkoj ulozi – ‘Meni je najvažnije da pomažem timu, ja dajem sve od sebe na svakoj poziciji – ako treba, igrat ću beka ili sjest kraj izbornika. Mi se borimo jedni za druge i zasada smo jako uspješni.

17:29 O priči oko Vide i Kalinića ‘Razumijem novinare i da morate o nećemu pisati, ali mi ne želimo o tome pričat, mi smo uvjereni da je to sada iza nas.’

17:27 O komunikaciji sa prijateljem Mladenom Krstajićem – ‘Naravno da smo se čuli, s njim sam se, van reprezentacije, najviše ovih mjesec dana u Rusiji čuo. On je meni vjerojatno najbliži prijatelj i više od brata. Pratim ga, volim ga kao dio svoje obitelji.

17:25 O utjecaju i metodama Zlatka Dalića – ‘Upoznao sam Dalića prije nekih devet godina, u mladoj reprezentaciji. Svi možemo reći da je on jedinstven trener. On ima svoj način, blizak je i jasan u svakom trenutku. Ima dobar stožer, jako se dobro pripremio, makar ne spava danima. Ovaj uspjeh je veliki dio njegov, zahvaljujem mu.

17:24 O važnosti utakmice s Peruom prije SP – ‘Bila je to bitna utakmica, nekada ti treba da te netko udari po glavi. Dobro nam je to došlo, a Peruu želim puno sreće i da budu opet na SP za četiri godine.

17:23 ‘Čuo sam se sa Samuelom kratko (Umtitijem, op.a). Poželjeli smo si sreću, mi smo prijatelji, ali ne možemo oboje pobijediti.’

17:22 O Modrićevoj kandidaturi za Zlatnu loptu “To je rekao i šef (Dalić, op.a), a njega pratim i ja. Mora biti jedan Hrvat, toga su svi svjesni. Ja sam uvjeren da Luka, ja i svi mi ostali, da nam to ne treba, mi želimo titulu u nedjelju. Ostalo će doći.

17:21 Da mu netko ponudi titulu u nedjelju, ali da se u ponedjeljak mora ostaviti nogometa “Tu nema dileme, ostavljam se nogometa odmah.’

17:20 O Novaku Đokoviću i činjenici da navija za Hrvatsku “Noletu kapa do poda, on je veliki sportaš, a još veća osoba. Ja navijam za njega na Wimbledonu, želim da oboje slavimo u nedjelju!”

17:17 ‘Imam osjećaj da će nas u nedjelju biti nekoliko stotina milijuna. Primao sam poruke iz Argentine, Španjolske, sa svih kontinenata. Najviše me raduje kada čujem da ljudi slave gol Hrvatske kao da je zabila njihova reprezentacija.

17:15 Hoće li ova euforija promijeniti nešto u Hrvatskoj i koji je recept hrvatskog uspjeha u sportu? “To je taj poseban osjećaj koji imamo prema našoj državi. Ne kažem da mi više želimo od drugih, ali mi imamo taj poseban osjećaj, kada obučeš taj sveti dres kao da si drugi. Imamo zajedništvo, što je jedinstveno. Ne samo u nogometu – vaterpolo, tenis, košarka. Mi svi navijamo za nekoga tko bi igrao stolni tenis.’

17:14 Je li ovo šansa za osvetu za 98.? “Ne znam, nema niti jedan igrač iz 98. u ovoj Francuskoj. Sanjali smo Thurama godinama, oni su tada pobijedili, a mi želimo sada u nedjelju isto. Imamo respekt prema Francuzima, ali to je nova utakmica.

17:12 Koliko je bitno ovo finale ljudima u Hrvatskoj – “Dovoljno je pogledati snimke i što se događa. Ta sreća, od prvog dana, to je nevjerojatno. Vidi se sada to nešto što riječi ne mogu opisati – ponos, sreća i zajedništvo. Mislim da smo to zaslužili, ali ne samo mi igrači, nego i stožer i fotografi i 4 i pol milijuna ljudi.

17:11 Hoće li biti mjesta za tetovažu naslova prvaka? “Mora žena odobriti, ali ako treba, ima mjesta i na čelu!”

17:10 Kako se osjeća s činjenicom da je Nestor Pitana sudac u finalu – “Jako sam sretan, on je u utakmici sa Danskom imao sjajan odnos s nama, a još smo i pobijedili. Zaslužio je biti tu, nadam se da ćemo svi zajedno uživati.”

17:09 O činjenici da će mu finale biti 71. utakmica “Nema problema, ako treba, nosit ću noge rukama, dat ćemo sve od sebe”

17:07 Pitanje za Rakitića, kako se osjeća prije finala i je li očekivao to kada je odabrao Hrvatsku umjesto Švicarske – “Trenutno je najbolje osjećati se Hrvatom, svi sanjamo da igramo svake dvije godine finale, ali ovo je nejvjerojatno.”