UŽIVO

Istra - Osijek 0:0

Istra: Lučić - Navarro, Galilea, Matić, Marin - Blagojević, Calderon, Mahmoud - Serderov, Beljo, Bande

Osijek: Ivušić - Bralić, Škorić, Lončar - Miloš, Jugović, Žaper, Kleinheisler, Bočkaj - Bohar, Mierez

Kraj prvog dijela.

45' Opasnost pred golom Istre, lopta je došla do Miloša koji je pucao iz neloše pozicije, ali samo pored gola.

40' Ne može nastaviti Lončar, ući će Darko Nejašmić umjesto njega za Osijek.

34' Novi prekid u Osijeku, Lončar je na travnjaku i pružaju mu liječnici pomoć nakon sudara s Mahmoudom. Ne izgleda ovo baš najbolje, teško se pridigao Lončar.

27' Solidan centaršut na drugu vratnicu, Beljo je čekao tamo, no Ivušić je pokupio njegov pokušaj.

17' Nova šansa za Istru! Serderov se izvukao na desnu nogu, pucao silovito s ruba kazenenog prostora, ali pored vrata je to prošlo.

13' Nakon eksplozivnog starta utakmice malo se situacija sada smirila.

6' Opet je opasno pred golom Osijeka i opet je tu bio Mahmoud. Pokušao je prebaciti Ivušića, ali zatresla se samo mreža osječkog gola s vanjske strane.

3' Šansa za Istru na samom startu, nakon kornera je u odličnoj situaciji bio Mahmoud, ali nije to uspio zabiti.

1' Počela je utakmica,

Nakon što su prošlu sezonu završili na drugom mjestu Prve HNL te usto držali korak za Dinamom do samog kraja sezone, Osijek je u novu sezonu ušao odlično.

Nenad Bjelica i njegova momčad imaju četiri pobjede i jedan remi u prva četiri kola, što ih stavlja na prvo mjesto ljestvice s 13 bodova. Europu ove godine vidjeti neće, ali će u HNL-u sigurno pretendirati na sam vrh.

U nedjelju gostuju kod Istre, a Bjelica se oglasio uoči te utakmice. Govorio je o prošlom susretu s Rijekom, u kojoj se dosta raspravljalo zbog krivo povučene crte u VAR-sobi.

"Prije nego što počnem o utakmici (s Istrom op.a.), kratko bi se vratio na utakmicu s Rijekom. Neke stvari koje su se pisale nisu točne, a one koje su istinite pisane su malim slovima ili su preskočene. U toj utakmici nitko nije bio oštećen. Linijski sudac donio je ispravnu odluku što je potvrdio šef sudaca Bruno Marić. Njegova isprika ispala je kao isprika zbog greške. Jedina pogreška je bila linija koja nije bila dobro iscrtana. Ako trebam to deset puta ponoviti da biste vi to tako napisali, mogu. Deset puta izgovorena laž postaje istina. Nema nikakve mrlje na našoj pobjedi protiv Rijeke kojoj danas želim sve najbolje u borbi za plasman u Konferencijsku ligu", rekao je Bjelica.

Jubilej u Istri

Osvrnuo se i na svoj kadar protiv Istre.

"Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu, u konkurenciju se vratio i Fiolić što znači da imamo praktički 22 igrača i vratare koji su spremna biti u kadru. Imam luksuz izbora i jako sam sretan zbog toga. Nadamo se dobroj utakmici i pobjedi protiv momčadi koja ima dovoljno kvalitete da ugrozi bilo koju momčad u HNL-u."

Nenad Bjelica u nedjelju u Puli imat će svoju jubilarnu stotu utakmicu na klupi u HNL-u, ukupno 102. za koju je pripremao momčad.

"Ja se u svakoj utakmici nadam pobjedi pa tako i u ovoj protiv Istre 1961. Poduzet ćemo sve da ova 100. utakmica na klupi bude slavljenička", zaključio je trener Osijeka.