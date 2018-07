SUBAŠIĆ SE RASPLAKAO NA PITANJE O SVOM PRIJATELJU ĆUSTIĆU: Nije mogao završiti presicu u Sočiju

Hrvatski junak Suba rasplakao se na presici zbog pitanja o bolnoj temi

Danijel Subašić trenutno je prvo ime hrvatske nogometne reprezentacije. Suba je u Dancima u nedjelju skinuo tri penala i Vatrene povukao prema četvrtfinalu i Rusima. Međutim, njegova tehnika i način kojim je obranio udarce danskih nogometaša top tema je SP-a…

Izlazak s crte usporedili s dopingom?!

Engleski mediji usporedili su njegov izlazak s gol crte s dopingom, piše se o golmanskim pravilima, a uz Subašića predmet pisanja je i Kasper Schmeichel. Očekivano, odmah po započinjaju presice Subašića je odmah dočekalo pitanje novinara o tehnici obrana jedanaesteraca. Svi golmani izlaze pred crtu prije šuta…

“Ne znam što bi rekao na ovu temu, upozoravaju nas da budemo na liniji, je li, ali normalno je da izađeš korak isprijed, i to je to. Nije dva metra kao na Euru, ha-ha. Mislim da je sve regularno u ovoj situaciji, ne znam. Neka taj više ne priča, taj je dao tri žuta kartona na jednoj utakmici”, kazao je Danijel Subašić i nastavio se zafrkavati sa stranim novinarima, koji su ga ozbiljno pitali što se dogodilo kada je tijekom slavlja s navijačima nakon utakmice, na terebum pao na travnjak Vidi s ramena. Malo je to ružno izgledalo, mislimo na sam pad.

Domagoj Vida nakon pobjede nosio je Danijela Subašića na leđima. Onda se dogodila mala nezgoda…

‘Što će biti, pao sam k’o kruška’

“Što će biti, pao sam ka kruška. Tko će odlučiti susret? O majke ti mile, evo gospodin Vida neka ga zabije, svejedno mi je. Bitno je da Hrvatska ide dalje i da narod slavi, da smo svi skupa sretni. To je najbitnije. Lijepo je kad iskočiš, lijepo je to doživjeti, ali skupa smo u ovome kad je dobro i kad je loše. Popularnost je takva, znaš kako ide, jednu utakmicu si gore, drugu si najgori. Lijepo je živjeti ove trenutke, eto, neka potraju”

Kakve Ruse očekuješ, tko je najopasniji?

“Kakve Ruse očekujem… Valjda oni nas trebaju napasti, što je znam kako će igrati, nisam im ja trener. Imaju dobre pojedince, stanu svi iza i dobro izlaze u kontru. To je to. Nama je još veći motiv što je cijeli stadion protiv nas. Imamo odgovore na sve što nas čeka”

Onda je uslijedilo pitanje o pokojnom Hrvoju Ćustiću. Danijel Subašić rasplakao se na pitanje o svom prijatelju, glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak na engleskom je objasnio stranim novinarima kako je to pitanje osjetljivo za njega jer mu je to bolna tema.

Domagoj Vida kazao je kako su Danci pokazali da su dobri kao kolektiv.

“Dobro stoje u bloku i sjajno izlaze iz njega. Ne volim isticat pojedince. Dobra su ekipa. Utakmica protiv Danske bila je veliki izazov za sve nas, pogotovo nakon onog što se dogodilo prije dvije godine protiv Portugala na Euru. Nadam se da će ovoga puta biti malo više sreće za nas i da ćemo na kraju podići trofej pobjednika”, izjavio je Vida.

Rekli ste da nećete pričati do četvrtfinala?

“To je bio dogovor s gospodinom Packom. On je rekao da neću do osmine, a ja sam rekao do četvrtfinala. Nije cilj četvrtfinale. Cilj je jasan. Finale, osvojit medalju i doći kući”, izjavio je Vida.

Vida je za kraj dodao:

“Nismo bili u dobroj situaciji kao sad. Bili smo u kanalu. Znali smo koliko smo dobri. Punili smo se elanom svakom utakmicom koju smo odigrali s novim izbornikom. Pokazali smo da se imamo pravo nadati velikim stvarima na ovom turniru. Igramo jako dobro i s obzirom na to kakve igrače imamo treba vjerovati da možemo otići do kraja. Kada vidimo ljude u domovini to nam daje dodatni motiv i dodatna energija. Sve je na pravom nivou i nadamo se da će to još potrajati”, poručio je Vida.