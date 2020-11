[FOTO, VIDEO] UŽIVO, HRVATSKA – PORTUGAL: Procurio sastav, Dalić prelomio i napravio iznenađenje? Nikad još ovako nešto nije izveo

Od 20 i 45 na Poljudu Hrvatska igra ključnu utakmicu za ostanak u elitnoj skupini Lige nacija protiv Portugala. Tekstualni prijenos UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

6. kolo Lige nacija, Elitna skupina: Grupa 3

HRVATSKA – PORTUGAL 0:0

Mogući sastav Hrvatske

Livaković; Juranović, Lovren, Škorić Bradarić; Rog, Kovačić, Modrić; Vlašić, Pašalić, Perišić

13.30 – Prema najavama, od prve minute će započeti i Mile Škorić, kapetan Osijeka. Što je samo za Net.hr rekao Dalićev “jocker zovi” uoči utakmice čitajte – OVDJE.

13.08 – Ovo je mogući sastav Hrvatske koji se pojavio u hrvatskim medijima: Livaković; Juranović, Lovren, Škorić Bradarić; Rog, Kovačić, Modrić; Vlašić, Pašalić, Perišić.

12.47 – Na poziciji zadnjeg veznog Dalićeva rješenja su iskusni srebrni Vatreni Milan Badelj, Marko Rog i Toma Bašić. No kako Badelj nije u najboljoj formi, a Bašić je igrač za budućnost i polako će ga se uvoditi u momčad, najvjerojatnije će izbornik posegnuti za Rogom.

Neuvjerljiva i loša igra protiv Švedske donijela nam je tu patnju da u posljednjem kolu moramo strahovati od ispadanja iz elitne skupine Lige nacija. I protivnik nam je aktualni europski prvak Portugal kojeg predvodi jedan od najboljih na svijetu, Cristiano Ronaldo. Za ostanak u elitnoj skupini bit će nam dovoljan i remi, pod uvjetom da Švedska ne pobijedi svjetskog prvaka Francusku. No, kad ovisiš o drugom, to nije dobro. Uz to, Portugal je reprezentacija koja nam nikako ne leži.

KAKO ĆE IZGLEDATI DESETKOVANI VATRENI PROTIV PORTUGALA? Dalić na jednu poziciju nema koga staviti. Igramo i bez napadača

Situacija u reprezentaciji Hrvatske nije idealna, izbornik Zlatko Dalić neće računati na srebrne Domagoja Vidu i Marcela Brozovića koji su pozitivni na korona virus, Filip Uremović se ozlijedio u porazu od Švedske, Marin Pongračić je bolestan, a još jedan srebrni Duje Ćaleta-Car je out, on je, naime, skupio tri žuta kartona pa zaradio suspenziju….

DALIĆEV JOCKER ZOVI ZA NET.HR: ‘Treba malo smiriti strasti, pa ostvaren je glavni cilj. Istina, mala je kriza, ali to se događa i najboljima’

Škorić u prvoj?

Izbornik je, tako, ponovno promiješao sastav i hrvatska momčad imat će na Poljudu šestoricu novih startera u odnosu na Švedsku, javljaju Sportske novosti. Od toga cijelu obranu jer razbolio se i Pongračić, a ulaze Lovren, Juranović i Bradarić.

Mile Škorić, s kojim smo jučer napravili razgovor, je u ponedjeljak stigao iz Zagreba gdje se bio testirao na COVID i, po svemu sudeći, izravno će uletjeti u startnu postavu, kako piše SN.

“Izbornik je kazao kako je razmišljao da drugog stopera, pokraj Lovrena, igra Barišić ili Melnjak, ali potom dodao kako je logičnije da to bude pravi stoper. To je bila jedna od dvije izvjesne dvojbe koje smo nazrijeli iz Dalićevih riječi”, stoji u tekstu.

