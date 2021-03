UŽIVO, HRVATSKA – ENGLESKA: Mladi Vatreni primili gol iz penala nakon kontroverzne situacije, još uvijek su u igri za prolazak u drugi krug

Talentirana hrvatska U-21 reprezentacija od 18 sati u Kopru igra utakmicu trećeg kola Eura protiv Engleske. Hrvatska nakon dva kola natjecanja po skupinama ima pobjedu i poraz, dok su Englezi bez bodova. Utakmica će se prenositi u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

UŽIVO, U21 Europsko prvenstvo

Hrvatska – Engleska 0:1

Hrvatska: Kotarski; Vušković, Franjić, Bradarić, Šverko – Moro, Babec, Ivanušec, Bistrović – Špikić, Vizinger

Engleska: Ramsdale; Wilmot, Tanganga, Kelly, Aarons – Skipp, Eze, Gallagher – Jones, McNeil, Nketiah

37‘ Opet Ivanušec sam u mrtvoj šansi, ali ne uspijeva pogoditi, brani engleski vratar. Sjajne šanse nižu naši.

36‘ Još jedan pokušaj Hrvatske. Ivanušec je pucao iz daljine, Ramsdale je bio na toj lopti, ispala mu je nakratko, ali se ipak popravio.

31‘ Kakva prilika za Hrvatsku! Špikić je dobio loptu u sredinu od More, imao je dobru poziciju, ali pucao je preko vrata. Budi se Hrvatska!

20‘ Hrvatska je nakratko uzela loptu u svoje noge. Nadajmo se da će se mladi Vatreni oporaviti od početnog šoka.

11′ Eze je zabio gol iz penala, ali prekršaj prije toga bio je jako sumnjiv. Nketiah je prelagano pao nakon duela s Franjićem, da ima VAR-a u ovakvim situacijama, sigurno bi se gledao, ali nema pa sudac nije dovodio u pitanje svoju odluku. Ivanušec je dobio i žuti karton zbog prigovora sucu. Prekršaj i pogodak pogledajte OVDJE.

10‘ Loša vijest za Hrvatsku je da Engleska igra odlično, puno bolje nego u protekle dvije utakmice. Englezi su stvorili 2 velike prilike, a sad im je sudac dosudio penal nakon sumnjive situacije.

4‘ Sjajna vijest za Hrvatsku! Portugal vodi protiv Švicarske, a to znači da je Hrvatska s ovakvim rezultatom u drugom krugu. No ima još puno do kraja, nemojmo se prerano veseliti.

1′ Počela je utakmica. Sretno, Hrvatska!

17:20 – Situacija u našoj skupini poprilično je kompleksna. Svaki gol je bitan, a Hrvatska ima priliku ostvariti povijesni uspjeh pobjedom protiv Engleza. Kakvi ishodi mogu biti i što nam najviše odgovara, možete pogledati OVDJE.

16:30 – Stigli su početni sastavi. Bišćan je postavio igru slično kao i protiv Švicarske, Mario Vušković igra na poziciji stopera jer je Erlić ozlijeđen. Vidimo i da u engleskoj postavi nema najveće zvijezde i najskupljeg igrača (35 mil. eura) Calluma Hudsona-Odoija, inače krilnog napadača koji igra za Chelsea.

15:00 – Pobjeda protiv Engleske Hrvatskoj otvara vrata nokaut faze dok su Englezi u jako teškoj situaciji. Istina, oni možda nemaju ni bod ali imaju se za što boriti protiv naših mladih nogometaša budući da su još uvijek u igri za prolazak dalje. Situacija je podosta komplicirana pa tako mladi Vatreni mogu ispasti u slučaju pobjede, a mogu i proći u slučaju poraza.

“U suprotnom smo psihološkom momentu, svi su očekivali više od njih i ovo nije ni blizu njihovom standardu. Moramo misliti na sebe, ali oni su još uvijek moćni i kvalitetni i mogu se kvalificirati za četvrtfinale. Ostaje im nada i napravit će sve da iskoriste tu šansu. Bit će maksimalno ozbiljni i čeka nas teška utakmica, kao i svaka druga na ovoj razini”, rekao je uoči susreta s Englezima Igor Bišćan.

Engleski mediji ogorčeni su zbog loših igara svoje mlade nogometne nacionalne vrste, jer se ipak radi o nogometašima koji su izlazna selekcija prema A reprezentaciji.

‘Mislim da je biti izbornikom Engleske U-21 potpuno nemoguć posao’

Aidy Boothroyd tako se suočava s mogućnošću da po drugi put od kad vodi U-21 nacionalnu nogometnu momčad Engleske ne prođe natjecanje po skupinama. Englezi su jedina reprezentacija na turniru koja već sedam puta zaredom igra ovo veliko reprezentativno natjecanje po skupinama za igrače do 21 godine starosti.

“Znam da se za poziciju izbornika seniorske reprezentacije Engleske kaže da je nemoguć posao. Mislim da je biti izbornikom Engleske U-21 potpuno nemoguć posao. To kažem zbog količine igrača koje bismo trebali pripremiti za seniorsku momčad, a pritom se od nas očekuje da pobjeđujemo”, rekao je izbornik Aidy Boothroyd uoči dvoboja s Hrvatskom u kojem Englezima za plasman u četvrtfinale treba pobjeda uz poraz Švicarske od Portugala.

‘Moramo biti pametni’

Englezi su u prvom dvoboju iznenađujuće poraženi od Švicarske (0:1), a potom su izgubili i od Portugala (0:2) koji je jednom nogom već u četvrtfinalu. Tomislav Ivković (60), cijenjeni trener i sukomentator nogometnih zbivanja, za Net.hr kratko je najavio dan D za mladu hrvatsku izabranu nogometnu vrstu.

“Pobjeda Engleske i pobjeda Portugala vodi Engleze u drugi krug s jednom pobjedom, tako da mi moramo biti pametni. Sigurno da ćemo imati jedno uho i na ovoj drugoj utakmici ali dobro, igrači koji su na terenu to ne mogu igrati i razmišljati o toj drugoj utakmici. Mi moramo igrati i odigrati svoju igru, ali moramo isto znati da će izbornik Portugala odmoriti neke igrače, oni su sigurno prvi, oni sigurno prolaze, tako da mi moramo tu utakmicu riješiti u svoju korist, na pametan način, jer Englezi će krenuti va bank i moramo iskoristiti to”.