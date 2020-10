HAJDUKOV NOVI PREDSJEDNIK NAJAVIO VELIKE PROMJENE: ‘Svima idemo na živce, zvat ću Stanića i onda odlučiti što ću sa cijelom strukom’

Novi predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić predstavlja se na konferenciji za medije na Poljudu. Pratite uživo na portalu Net.hr

Lukša Jakobušić novi je predsjednik Uprave HNK Hajduk, rođen u Dubrovniku 1976. godine, poduzetnik je s dugogodišnjim iskustvom u privatnom sektoru i uspješan sportski djelatnik.

Jakobušić je bio predsjednik VK Jug u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a u tom razdoblju klub je osvojio pet trofeja u jednoj sezoni što do tada nije uspjelo niti jednom sportskom klubu u državi, čime je postao najuspješniji predsjednik u velikoj Jugovoj povijesti.

Po svom imenovanju u petak stao je pred medije i predstavio svoj plan. U uvodu je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Benjamin Perasović zahvalio bivšem predsjedniku Marinu Brbiću te rekao kako nije bitno.

“Ponosan sam što sam ovdje. Čestitam Torcidi rođendan, Torcida je moćna, a problem je što Hajduk nije moćan. Hvala Marinu Brbiću jer je držao klub stabilnim u ovim teškim vremenima. Hvala i Nadzornom odboru i predsjedniku Perasoviću koji je vjerovao u mene”, rekao je Jakobušić u uvodu.

‘Želim moćan Hajduk’

Objasnio je i zašto je prvi put otišao iz Hajduka.

“Brbić me zvao da mu pomognem osvojiti naslov. Tad sam ušao s osobnim problemima, dogodile su se stvari u kojima ja više nisam mogao pomoći predsjedniku jer smo ispali iz utrke na trofej. Prevladao je osobni razlog i otišao sam. Cijelo vrijeme sam bio dosljedan, tako da to nije iznenađenje”

“Želim moćan Hajduk, da vratimo dignitet Hajduku. U Hajduku ne smije biti podjela. Potrebno nam je jedinstvo. Mi prozivamo ovih dana naš odbor, predsjednika, Torcidu. Ja sam bio član Torcide i išao sam na gostovanja, ali ne želim govor mržnje. Vidjeli ste Torcidu, kad treba braniti domovinu, kad treba dati krv, prvi su. Svi mi volimo Hajduk, svatko ga na svom način doživljava. Navijači nam se rugaju, ali mislim da smo sad u fazi da nas svi žale. Najradije bi nam svi dali neki trofej da prestanemo kmečati. Svima idemo na živce. Silne borbe i podjele su nas dovele do ovoga”, rekao je Jakobušić.

Pričao je i o načinu upravljanja za koji nije imao baš pohvale.

“Način upravljanja nije dobar. Nadzorni odbor ne bi trebao dati suglasnost za nešto što predsjednik odlučuje. Vidjeli smo to na primjeru Jaira. Za NO je najbolje i da ne znaju da postoji. Funkcija im je da nadziru, a ne da upravljaju. Najveća moć im je da mogu izabrati i smijeniti predsjednika. NO će davati suglasnost onako kako treba. Treba nešto mijenjati i ja ću to mijenjati zbog Hajduka.”

MAKE HAJDUK GREAT AGAIN: Jakobušić želi Vatrene na Poljudu, zaustaviti kmečanje i smanjiti moć NO-a, ne želi da se misli da ‘ulica vodi klub’

Savjetnik mu ne treba

Imao je što reći i za Stanića i Kepčiju.

“Stanić je odličan čovjek. Mi vidimo stvari na isti način. Želiš da je taj čovjek kraj tebe. A isto bih volio poslušati da smo na kraju peti, a ne drugi. Netko je dozvolio da Hajduk bude peti. Volio bih da mi objasni logiku odlazaka i dolazaka igrača i kako nastaviti dalje. Kad imate nekoga kao ja tko je tanak u nogometnim pitanjima, moram imati čovjeka od povjerenja koji mora znati i za mene i za njega. Obavit ću razgovor s njime i odlučit ću o njemu i o cijeloj struci. Znam samo a mi savjetnik ne treba. O Kepčiji nisam čuo nijednu lošu riječ. No nije mi jasno ako odabereš trenera, onda mu ne ideš na klupu biti s njim. To mi je nelogično.”

“Imam nekad dojam da Hajduk postoji zbog Našeg Hajduka. A treba biti obrnuto”, rekao je Jakobušić pa obećao da će dati podršku reprezentaciji Hrvatske da igra na Poljudu.

“Ali to ne znači da ćemo piti i jesti s njima. Vas zanima hoćemo li sjediti u loži. Predsjednik Hajduka mora sjediti u loži na Poljudu. Ali ja nisam ni prije sjedio u loži pa neću ni prije. Bit ću na istoku. Dat ću ja njima svu podršku, ali institucija je institucija. Moramo spustiti tenzije s HNS-om. Ne moramo se voljeti, ali moramo se poštovati. Osobno bih volio da imamo dopredsjednika u HNS-u. Moramo se izboriti za svoja prava.”

“Sigurno ćemo mi nešto osvojiti. Na mišiće, nekako, ali nećemo drugi put. Bez zajedničke energije Torcide, Nadzornog odbora i svih nećemo. A kad se to sve zajedno spoji, onda nam nema ravnih. Stalno pričamo o Hajduku iz sedamdesetih ili devedesetih. Želim da pričamo o Hajduku iz dvadesetih. Trofeji će doći kad riješimo sve ovo o čemu sam pričao”, rekao je novi predsjednik Hajduka.

Odgovorio je i na pitanje novinara o Mariju Staniću koji je savjetnik.

“Rekao sam samo da mi savjetnik ne treba! A znam da u ponedjeljak nisam bio predsjednik, niti sam u nedjelju možda uopće bio u planovima. Dakle, ima vremena za promjene i bit će ih. Pa mi sutra igramo utakmicu. Pauza je tek u prosincu”, rekao je.

NOVI PREDSJEDNIK HAJDUKA IMAO JE JASNU PORUKU ZA STRANCE: ‘Ako to ne žele, neka idu, možemo mi biti peti i s našima’

Dva pomoćnika

Otkrio je i kako bi mogla izgledati nova uprava.

“Trebaju doći dva čovjeka i oni moraju biti bolji od mene. Jedan za poslovna pitanja i jedan za sportska. I jedan od njih s potencijalom da me naslijedi. Oni moraju biti instrumenti Nadzornom odboru. Predsjednik se ne može baviti svime time. Imenovat ću takva dva člana, a na Nadzornom odboru je da ih prihvati ili ne. Na NO-u je da prihvate novog predsjednika koji je drugačiji, što ne znači da je bolji”, rekao je Jakobušić.

“Percepcija je da ulica vodi klub jer je Torcida moćna, i neka je moćna. U klubu se boje i strah paralizira one koje donose odluke. Strah ih je što će tko reći i što će napisati”, rekao je ukratko.

“Ne tražim 100 dana, nego niti jedan dan. Svaki hodnik ja ovdje znam. Razgovarat ću sa Stanićem, Primorcem, Kepčijom, ‘Našim Hajdukom’, Gradom koji ima većinski paket dionica… Sa svima ću razgovarati, a kad ću povući prve poteze – ne znam.”

“Tražio sam da će mi biti smanjena plaća u odnosu na proteklog predsjednika. Lakše mi je tako funkcionirati u ovakvim vremenima. Ne znam za koliko će biti smanjena, ali tražio sam da bude manja”, rekao je Jakobušić pa dodao:

“Moji ciljevi su najveći – Da svaki zaposlenik i igrač budu bolji. I da ih svi traže. Svi žele osigurati egzistenciju. Promijenit ćemo neke stvari. Teško je da mogu postići tu štedljivost kao gospodin Brbić. Svi zaposlenici moraju biti bolji. Želim da naše igrače svi traže. Nekima ističe ugovor i sad će potpisati manje ugovore ako ih nitko ne traži. Pa ako neće, u redu. Neka igraju naši. Pa neka s našima budemo peti”, zaključio je Jakobušić.