UŽIVO, HAJDUKOV NOVI PREDSJEDNIK NAJAVIO VELIKE PROMJENE: ‘Svima idemo na živce, zvat ću Stanića i onda odlučiti što ću sa cijelom strukom’

Novi predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić predstavlja se na konferenciji za medije na Poljudu. Pratite uživo na portalu Net.hr

Lukša Jakobušić novi je predsjednik Uprave HNK Hajduk, rođen u Dubrovniku 1976. godine, poduzetnik je s dugogodišnjim iskustvom u privatnom sektoru i uspješan sportski djelatnik.

Jakobušić je bio predsjednik VK Jug u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a u tom razdoblju klub je osvojio pet trofeja u jednoj sezoni što do tada nije uspjelo niti jednom sportskom klubu u državi, čime je postao najuspješniji predsjednik u velikoj Jugovoj povijesti.

Po svom imenovanju u petak stao je pred medije i predstavio svoj plan. U uvodu je predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Benjamin Perasović zahvalio bivšem predsjedniku Marinu Brbiću te rekao kako nije bitno.

“Ponosan sam što sam ovdje. Čestitam Torcidi rođendan, Torcida je moćna, a problem je što Hajduk nije moćan. Hvala Marinu Brbiću jer je držao klub stabilnim u ovim teškim vremenima. Hvala i Nadzornom odboru i predsjedniku Perasoviću koji je vjerovao u mene”, rekao je Jakobušić u uvodu.

Objasnio je i zašto je prvi put otišao iz Hajduka.

“Brbić me zvao da mu pomognem osvojiti naslov. Tad sam ušao s osobnim problemima, dogodile su se stvari u kojima ja više nisam mogao pomoći predsjedniku jer smo ispali iz utrke na trofej. Prevladao je osobni razlog i otišao sam. Cijelo vrijeme sam bio dosljedan, tako da to nije iznenađenje”

“Želim moćan Hajduk, da vratimo dignitet Hajduku. U Hajduku ne smije biti podjela. Potrebno nam je jedinstvo. Mi prozivamo ovih dana naš odbor, predsjednika, Torcidu. Ja sam bio član Torcide i išao sam na gostovanja, ali ne želim govor mržnje. Vidjeli ste Torcidu, kad treba braniti domovinu, kad treba dati krv, prvi su. Svi mi volimo Hajduk, svatko ga na svom način doživljava. Navijači nam se rugaju, ali mislim da smo sad u fazi da nas svi žale. Najradije bi nam svi dali neki trofej da prestanemo kmečati. Svima idemo na živce. Silne borbe i podjele su nas dovele do ovoga”, rekao je Jakobušić.

Pričao je i o načinu upravljanja za koji nije imao baš pohvale.

“Način upravljanja nije dobar. Nadzorni odbor ne bi trebao dati suglasnost za nešto što predsjednik odlučuje. Vidjeli smo to na primjeru Jaira. Za NO je najbolje i da ne znaju da postoji. Funkcija im je da nadziru, a ne da upravljaju. Najveća moć im je da mogu izabrati i smijeniti predsjednika. NO će davati suglasnost onako kako treba. Treba nešto mijenjati i ja ću to mijenjati zbog Hajduka.”

Imao je što reći i za Stanića i Kepčiju.

“Stanić je odličan čovjek. Mi vidimo stvari na isti način. Želiš da je taj čovjek kraj tebe. A isto bih volio poslušati da smo na kraju peti, a ne drugi. Netko je dozvolio da Hajduk bude peti. Volio bih da mi objasni logiku odlazaka i dolazaka igrača i kako nastaviti dalje. Kad imate nekoga kao ja tko je tanak u nogometnim pitanjima, moram imati čovjeka od povjerenja koji mora znati i za mene i za njega. Obavit ću razgovor s njime i odlučit ću o njemu i o cijeloj struci. Znam samo a mi savjetnik ne treba. O Kepčiji nisam čuo nijednu lošu riječ. No nije mi jasno ako odabreš trenera, onda mu ne ideš na klupu biti s njim. To mi je nelogično.”