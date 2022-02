Nogometaši Hajduka u 15 sati igraju utakmicu 23. kola Prve HNL protiv Slaven Belupa na Poljudu. Ovaj dan za Bijele je poseban po tome što se klub danas obilježava 111. rođendan, a isto tako ovo će biti prilika da se Splićani dodatno približe vodećem Dinamu. Utakmicu možete pratiti u tekstnom prijenosu na portalu Net.hr.

UŽIVO

PRVA HNL, 23. KOLO, STADION POLJUD, 15 SATI

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 0:0

SASTAVI:

HAJDUK: Subašić - Katić, Elez, Ferro - Lovrencsics, Vuković, Grgić, Čolina - Sahiti, Livaja - N. Kalinić.

SLAVEN. BELUPO: Sušak - Božić, Van Bruugen, Soldo - Bosec, Kvržić, Marina, Goda - Zvonarek, Grgić, Zapata.

0'- Čeka se početak utakmice.

14:20 - Stigli su sastavi i ima velikih iznenađenja u sastavu Hajduka. Na vratima će biti Subašić, a odmah će od prve minute igrati Nikola Kalinić. U momčadi nema Krovinovića i Lovre Kalinića koji su bolesni, ali nemaju koronu. Tu je i Čolina umjesto Melnjaka, a u sredini nema niti Fossatija niti Atanasova već je tu Vuković.

Ovaj dan za Bijele je poseban po tome što se klub danas obilježava 111. rođendan. Čestitke im lagano pristižu, a Splićani su se na službenoj stranici prisjetili svojih početaka.

“Klub neka se Hajduk zove!'' - legendarna je rečenica profesora Josipa Barača koji je nadjenuo ime koje traje već 111 godina. Ime koje se do dan danas ponosno nosi. Svud po svijetu, gdje god se nalazili s ponosom. Fabjan Kaliterna, Lucijan Stella, Ivan Šakić i Vjekoslav Ivanišević su uz pomoć Vladimira Šore i profesora Barača pokrenuli dugotrajno putovanje u kojem uživamo već 111 godina”, naveli su na klupskoj stranici te su se prisjetili čuvene izjave s kojom je sve počelo.

“Junaštvo, čojstvo, poštenje, drugarstvo. Prkos moćnome, zaštita slabome! Klub neka se Hajduk zove!''

Nikad bolji prelazni rok

A zanimljivo je u kakvom stanju ovaj rođendan dočekuje klub. Naime, nakon godina beznađa i sivila stvari su dolaskom Mindaugasa Nikoličiusa na mjesto sportskog direktora krenule na bolje. Litvanac je Hajduku osigurao pojačanja zbog kojih se Bijelima vratila nada da bi mogli prekinuti prokletstvo i osvojiti prvi naslov nakon 2005. godine.

Ukupno 16 pojačanja je osigurao, a sve je počelo prošle zime kada su došli Lovre Kalinić, Marco Fossati, Alexander Kačaniklić i Marko Livaja. Ljeto je također bilo burno - Josip Vuković, Josip Elez, Gergo Lovrencsics, Jan Mlakar, Filip Krovinović, Nikola Katić, Dario Melnjak, Danijel Subašić. Njihovi dolasci izazvali su neviđenu euforiju, a vrhunac je bio ostanak Livaje.

Ove zime pak priču su zaokružili dolasci Ferra, Dina Mikanovića, Lukasa Grgića i na koncu Nikole Kalinića.

Hajduk trenutačno zaostaje za Dinamom osam bodova, uz utakmicu manje, međutim bitka za naslov je još uvijek otvorena. Na rasporedu su još tri derbija i Bijeli se s pravom mogu nadati da bi mogli do naslova. Također, 2. ožujka ih čeka polufinale Kupa protiv Gorice te im je to još jedna prilika da dođu do trofeja.