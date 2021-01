UŽIVO, HAJDUK PREDSTAVLJA NOVOG TRENERA: Tko je talijanski stručnjak koji će vaditi iz problema splitski klub?

Predstavljanje novog Hajdukovog trenera pratite uživo na portalu Net.hr

Paolo Tramezzani novi je trener Hajduka, 50-godišnji talijanski stručnjak potpisao je danas ugovor do ljeta 2022. godine, a vođenje prve momčadi preuzima odmah, objavljeno je na službenim stranicama kluba.

Talijanski trener preuzima Hajduk, moglo bi se reći, iz vedra neba. Nije stigao uz pompozne najave, a njegov je angažman iznenadio mnoge ljubitelje splitskog kluba.

UŽIVO

13:50 – Tramezzani o kazni kad je odveo igrače u tvornicu: “Nadam se da to neću trebati tu napraviti. Ali to je dalo dobre rezultate, a rezultati su važni. Od svakog tražim da da sve za momčad i onda će rezultati biti dobri. Za mene je ovaj novi posao fantastičan. Želim da poštujemo drugu momčad, ali ne da je se bojimo. Nadam se da ćemo to postići.

13:48 – Tramezzani o sljedećim utakmicama: “Znam da nemamo vremena i da imamo puno utakmica. Prvi korak je da me igrači upoznaju. Ići ćemo korak po korak. Želim dati igračima hrabrost da pronađu opet samopouzdanje. Možemo dobro završiti sezonu. Možemo dobro odigrati u kupu. Igrači moraju stvoriti dobar duh, ostati zajedno i dati sto posto.”

13:46 – Tramezzani o hrvatskim igračima koje je trenirao: “Nisam razgovarao sa svojim prijašnjim igračima. Ali nisam ni trebao. Sve sam informacije dobio od Nike. Hajduk je slavan klub. Pratio sam ovu ligu prije jer je mnogo dobrih igrača igralo u ovoj ligi.”

13:43 – Nikoličius o ugovoru na godinu i pol: “Ovo je tek početak. Nadam se da ćemo ga imati i na tri ili četiri godine.”

13:41 – Nikoličius o Caktašu: “Otvoren je “prozor” za transfere i svi su igrači zasad na raspolaganju novom treneru.

13:40 – Tramezzani: “Hvala svima što su me odabrali i prihvatiti. Dat ću sve od sebe, dat ću svoj maksimum. Utakmica je već u petak, a ja upoznajem igrače danas prvi put. Ova sezona je važna. Želim da momčad nađe samopouzdanje. Nadam se da možemo započeti dobro.

13:35 – Nikoličius o novom treneru: “Imali smo desetak trenera na listi za koje smo mislili da su dobri za Hajduk. U kratkom vremenu napravili smo velik posao da nađemo najboljeg za Hajduk. Izabrali smo ga zbog karizme i energije. On može inspirirati naše igrače i podignuti im samopouzdanje. On je i prije uzimao klubove u teškim situacijama i podigao ih do uspjeha. Njegov tempo rada je manijački, tako kažu, on ulaže svu svoju energiju da poboljša momčad. Nadamo se da je ovo početak novog Hajduka. Sezona nije još gotova, želimo se plasirati u Europu na kraju sezone.”

13:34 – Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić zahvalio je Boru Primorcu na tome što je uskočio kao trener. Vratit će se u akademiji: „Dovršili smo kadrovsku križaljku dovođenjem novog trenera. On objedinjuje sve kvalitete koje smo htjeli.“

13:30 – Počela je konferencija za medije.