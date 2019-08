UŽIVO, POLICIJA UKLONILA ‘ODGOVOR CRVENOJ ZVEZDI’ PRED POLJUDOM: Torcida poslala poruku svim navijačima Hajduka

Bit će to borba za prvo mjesto jer Dinamo je samo jedan bod ispred Hajduka

U subotu u 18 i 30 sati na Poljudu se igra prvi ovoseznoski derbi Hajduka i Dinama u sklopu sedmog kola Prve HNL. Bit će to borba za prvo mjesto jer Dinamo je samo jedan bod ispred Hajduka. Tekstualni prijenost utakmice možete pratiti na portalu Net.hr.

Stadion Poljud, Split, 18:30

Mogući sastavi:

HAJDUK: Ljubić – Juranović, Simić, Svatok, Čolina – Hamza, Nejašmić – Jairo, Caktaš, Dolček – Jakoliš

DINAMO: Livaković – Stojanović, Dilaver, Perić, Leovac – Ademi – Atiemwen, Gojak, Majer, Oršić – Gavranović

15.36 – Poljud će ponovno, po tko zna koji put, svjedočiti navijačkom “ratu” na tribinama. U velikom broju u Split dolaze i zagrebački ultrasi Bad Blue Boysi, koje će od 16 sati policija iz Dugopolja otpratiti do Poljuda. One koji dolaze organizirano uputit će izravno na stadion, dok je za one koji dolaze osobnim automobilima kod naplatnih kućica u Dugopolju organiziran parking te autobusni prijevoz do stadiona i natrag.

15.09 – “Pozivamo sve navijače Hajduka i pripadnike Torcide na druženje ispred Kluba navijača od 14 sati odakle ćemo, kada dođe vrijeme, zajedno krenuti put Poljuda. Također, molimo Vas da na vrijeme uđete na stadion da se na ulazu ne stvaraju nepotrebne gužve pred sam početak utakmice”, stoji u priopćenju Torcide koja je osvanula na društvenim mrežama, točnije na službenom Facebooku Torcide iz Splita, što je poruka svim navijačima Hajduka.

14.34 – Policija je uklonila vozilo s montiranim “topom” na krovu, koje je bilo parkirano pokraj stadiona na Poljudu.

“Utvrđeno je kako je vozilo parkirano na mjestu na kojem nije dozvoljeno parkiranje vozila. Kako provjerom registarskih oznaka nismo mogli utvrditi vlasnika vozila, niti urednost registracije, u cilju sankcioniranja uočenog prekršaja, vozilo je premješteno. Osim naprijed navedenog, nije bilo drugih razloga za postupanje policije”, javili su iz PU splitsko-dalmatinske na upit Indexa.

12:29 – Pred Poljudom osvanuo maskirni automobil s topom na krovu. To bi valjda trebao biti odgovor navijača na tenk koji su u Crvenoj zvezdi postavili ispred Marakane.

12:05 – Bad Blue Boysi su odlučili na zanimljiv način pozvati svoje pripadnike na derbi u Split. Više pročitajte u poveznici ispod.

NOĆNA AKCIJA BOYSA U SPLITU: Torcida će podivljati kada vidi ove poruke navijača Dinama

12:00 – Očekuje se oko 30 tisuća navijača na Poljudu, a trebalo bi doći i dosta BBB-ovaca.

Šolta hvali Bjelicu

Trener Hajduka Damir Burić u petak je najavio kako će njegova momčad u subotnjem derbiju na Poljudu ići na pobjedu protiv Dinama dodavši kako možemo očekivati zanimljivu utakmicu punu agresije.

“Mi ćemo i u ovoj utakmici ići na pobjedu, kao što smo išli i na svim utakmicama do sada,” rekao je Burić na konferenciji za novinare.

On je pritom istaknuo kako očekuje “napaljeni Dinamo”.

“Mislim da će Dinamo sigurno igrati na pobjedu, očekujemo ofenzivni Dinamo s najboljim igračima, tako da nas očekuje zanimljiva utakmica koja će biti puna dinamike, agresije i taktičkog nadmudrivanja,” dodao je Burić.

Starteg Hajduka je naglasio kako nema “većeg gušta nego igrati i nadmetati se protiv Dinama”.

“Bit će lipo,” rekao je.

Kazao je kako Hajduk nema priliku igrati u Ligi prvaka, ali će u derbiju igrati protiv momčadi koja će nastupati u tom natjecanju, te će domaćin vidjeti gdje je i koje su njegove mogućnosti.

Na novinarski upit hoće li čestitati Dinamu na plasmanu u elitno natjecanje “Starog kontinenta”, Burić je kazao: “Nenad Bjelica je odradio jako dobar posao i s te strane mu čestitam.”

Također, je rekao kako smatra da će Dinamo nastupiti “u jačem sastavu nego što je igrao u zadnjem ligaškom susretu protiv Intera iz Zaprešića.

“Mi smo spremni, znamo što nas očekuje,” poručio je Burić.

Dinamo bez Olma

Nakon što su izborili plasman u Ligu prvaka, nogometaši Dinama nemaju previše vremena za slavlje. Već u subotu ih očekuje najveći hrvatski derbi protiv Hajduka na Poljudu.

“Očekujemo pobjedu, kao i uvijek, bez obzira na kojem stadionu i protiv kojeg protivnika, mi idemo po pobjedu. Hajduk je u zadnje dvije utakmice kod kuće igrao jako dobro, pobijedio je i Lokomotivu i Goricu sa 3-0 tako da nas očekuje sigurno težak zadatak. Međutim, mi smo spremni, oporavili smo se od zadnje utakmice s Rosenborgom. Imamo širok kadar tako da ćemo vjerojatno koristiti cijeli kadar i u utakmici s Hajdukom pokazati naše pravo lice,” kazao je trener Dinama Nenad Bjelica uoči sutrašnjeg derbija koji počinje u 18.30 sati.

“Modri” gostovanje u Splitu dočekuju na prvom mjestu Prve HNL sa 13 bodova, bodom više i utakmicom manje od drugoplasiranog Hajduka. Bjelica je poručio kako je momčad fizički i psihički spremna za neugodno gostovanje.

“Spremni smo fizički i mentalno za derbi protiv Hajduka, za pun Poljud. Radujemo se utakmici i dobroj atmosferi, nadamo se fer utakmici i nadamo se da ćemo biti bolji i pobijediti.”

Bjelica je prokomentirao i snagu splitskog sastava.

“Mijo (Caktaš) je bio prvi strijelac prošle sezone, jako ga poštujemo. Znamo da može jednom individualnom akcijom riješiti utakmicu. Morat ćemo obratiti pozornost na njega, biti maksimalno koncentrirani, njegove ulaske u kazneni prostor iz drugog plana držati pod kontrolom. Ali nije on jedini opasan igrač, ima još igrača koji mogu iznenaditi tako da ćemo trebati maksimalnu koncentraciju da ih pobijedimo.”

Bjelica nije želio otkriti sastav za subotnji derbi, no poznato je kako je Dani Olmo ostao u Zagrebu zbog manjih problema s aduktorom.

“Vidjet ćemo tko će igrati. Imamo još trening i aktivaciju, ali sigurno će biti nekih promjena u sastavu,” zaključio je strateg hrvatskog prvaka.