Nogometaši Hajduka i Lokomotive od 19:05 na Poljudu igraju utakmicu desetog kola Prve HNL. Hajduk je imao sjajan tjedan za sobom, doveli su dvojicu odličnih igrača, Darija Melnjaka i legendarnog Danijela Subašića, a navijači su zbog toga oduševljen i planiraju dolazak u velikom broju. Hajduku se, isto tako, u momčad vraća jedan od najvažnijih igrača, Gergo Lovrencsics, koji je dugo izbivao zbog ozljede. No, nedostajat će im Krovinović zbog žutih kartona. Tekstni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

---------------

PRVA HNL, DESETO KOLO, STADION POLJUD, 19:05

HAJDUK - LOKOMOTIVA 0:0

SASTAVI:

Hajduk: Kalinić, Lovrencsics, Simić, Elez, Čolina, Atanasov, Fossati, Sahiti, Biuk, Livaja, Mlakar.

Lokomotiva: Nevistić, Soldo, de Haas, Marić, Cipetić, Milićević, Pivarić, Maleš, Aliyu, Kačavenda, Dabro

---------------

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

0'- Čeka se početak susreta.

---------------

Nakon što je Hajduk odradio, za HNL prilike, spektakularan prijelazni rok, vrijeme je da vidimo kako će se svi ti igrači uklopiti u sustav i filozofiju trenera Jensa Gustafssona. Prva prilika bit će u nedjelju, kad će Splićani na Poljudu dočekati Lokomotivu.

"Prva utakmica protiv Lokomotive bila je teška. Većina vas se najviše sjeća one šanse Ljubičića za pobjedu u samoj završnici. Lokomotiva je snažna momčad. Sada su u nešto slabijem periodu, ali dobro se brane, napadaju, imaju jako dobrog trenera. Očekujem neugodnu utakmicu. Imali smo dovoljno vremena za pripremu od susreta protiv Istre. Naravno, imali smo i kup susret u međuvremenu, ali smo svejedno imali dovoljno vremena da se spremimo", rekao je uoči te utakmice s Lokomotivom Gustafsson.

I"Naš cilj je da budemo u dobroj poziciji u prosincu, a onda ćemo imati dobru startnu poziciju za proljeće. Imamo dobru ravnotežu mladih, iskusnih igrača kao i onih srednje dobi koji već imaju određeno iskustvo. Sve to nam daje mogućnost da budemo na pravoj razini. Uz to možemo bolje razvijati mlade, oni tako bolje mogu vidjeti i razumjeti što im treba za napredak. Sada je sve perfektno posloženo", rekao je trener Hajduka pa se osvrnuo na kadar.

"Posavec, Eduok i Krovinović sigurno neće nastupiti. Lovrencsics će vjerojatno spreman za Osijek. Vuković se jučer nije dobro osjećao, ali danas bi trebao biti na treningu. To je to koliko zasad mogu reći o kadru. Neću vam odgovoriti na pitanje tko će igrati na desnom beku, mislim da bismo time samo pomogli Lokomotivi u pripremi susreta. Ćalušić je igrao dobro u kupu, Čolina protiv Istre. Ali drugačiji su to tipovi igrača. Zadržao bih se ipak na tome", zaključio je Gustaffson.