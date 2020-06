UŽIVO, HAJDUK – INTER: Tudor iznenadio početnim sastavom, dvojica mladića u prvih 11 ostavio nekoliko zvijezda na klupi

Utakmicu Hajduka i Intera pratite uživo na portalu Net.hr

27. kolo Prve HNL

Split, Stadion Poljud, 20:00 h

Hajduk – Inter

HAJDUK: Posavec, Juranović, Vušković, Ismajli, Mujakić, Dolček, Hamza, Jurić, Caktaš, Blagaić, Jairo; Klupa: Ljubić, Dimitrov, Simić, Radić, Čolina, Nejašmić, Jradi, Tahiraj, Čuić, Brnić, Kreković, Eduok

INTER: Matković, Van Bruggen, Vego, Soldo, Mazalović, Bosec, Benčić, Postonjski, Mlinar, Tsonev, Mamut. Klupa: Hadžikić, Rom, Zamouri, Mitrović, Marasović, Petrović, Plehan, Grgić



19:00 – Zanimljiva je postava koju je od prve minute isplanirao Igor Tudor. Od prve minute kreću mladi Vušković u obrani, a naprijed će igrati Blagaić. Na klupi su ostali Jradi, Eduok, Simić i Dimitrov koje smo obično viđali u početnom sastavu.

Nakon skoro tri mjeseca stanke zbog koronavirusa u petak se utakmicom 27. kola na Poljudu između Hajduka i Intera s početkom u 20 sati vraća Hrvatska nogometna liga.

Nogometna sezona u Hrvatskoj nastavila se utakmicama polufinala Hrvatskog kupa proteklog vikenda, a sada su na redu i prvenstvene utakmice. Posljednja utakmica HNL-a igrana je dalekog 9. ožujka, kada je Lokomotiva slavila u Gorici s 3:1.

Točno 88 dana nakon te utakmice Hajduk će na svom Poljudu tražiti bodove za drugo mjesto i kvalifikacije Lige prvaka protiv preposljednjeg Intera, koji se bori za ostanak.

“Svi se veselimo utakmici, zbog toga radimo i za to živimo. Posebna je priča to što ćemo igrati bez publike, nikada mi to nije bilo ugodno, otežavajuća je to okolnost, ali moramo u petak opravdati ulogu favorita. Imamo još deset utakmica do kraja sezone i želimo pobijediti u svakoj”, kazao je trener Hajduka Igor Tudor. Hajduk je, inače, dosad u Splitu slavio u sedam utakmica zaredom protiv Zaprešićana.

Borba za Europu – bez gledatelja

Inter je tijekom prinudne stanke promijenio trenera, a umjesto Željka Petrovića kormilo je preuzeo Tomislav Ivković. On je obavio pripreme za vrijeme kojih je odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica, poraz od Rijeke (1-4), remi sa Slavenom Belupom (1-1), te poraz na gostovanju kod Dinama (1:4).

U subotu će u 19 sati igrati Slaven Belupo i Gorica, a u 21 sat Varaždin i Dinamo, da bi kolo u nedjelju zaključili dvoboji Istra 1961 – Rijeka (19) te Lokomotiva – Osijek (21).

Na ljestvici vodi Dinamo s 65 bodova, ispred Rijeke (47), Lokomotive (46) i Hajduka (45). Osijek je peti s 42 boda, Gorica ima 35, Slaven Belupo 26, a na dnu su su Istra 1961 (19), Inter (17) i Varaždin (17).

Prvenstvo se nastavlja bez gledatelja, ali s obzirom da je epidemiološka situacija dobra, može se očekivati i povratak navijača na stadione.