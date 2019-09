HAJDUK UZ MALO MUKE SVLADAO INTER: Poveli iz sumnjivog penala, Inter ih dobro stisnuo, ali onda je vratar ‘žutih’ doživio katastrofu

Vodeći Hajduk sada ima 19 bodova, tri više uz utakmicu više od drugog Dinama

Nogometaši Hajduka u susretu su 9. kola Prve HNL na Poljudu svladali Inter iz Zaprešića sa 3-1 (1-0) i tako se učvrstili na vrhu ljestvice.

Strijelci: 1-0 Caktaš (41-11m), 2-0 Jurić (46), 2-1 Serderov (48), 3-1 Jairo (86).

Nakon niza propuštenih prilika Hajduk je poveo pred kraj prvog poluvremena iz kaznenog udarca. Osječki sudac Bel je naslanjanje Grgića rukama na leđa Ismajlija, koji je pao u gostujućem kaznenom prostoru, okarakterizirao kao prekršaj te pokazao na bijelu točku, a siguran izvođač bio je Caktaš.

U prvoj minuti nastavka Hajduk je poveo 2-0, Jairo je prihvatio loptu u gostujućem 16-ercu, pokušao vratiti za Caktaša, njegovo je dodavanje presjekao Tatomirović, ali lopta se odbila do Jurića koji je iz okreta pogodio mrežu nemoćnog Freliha.

Inter se ekspresno vratio u utakmicu, samo dvije minute potom Serderov je pobjegao neopreznom Ismajliju, a onda i pogodio bliži kut loše postavljenog Posavca.

Hajduk je tako morao strepiti za tri boda sve do pred sam kraj susreta kada je Jairo iskoristio loše ispucavanje Freliha i na asistenciju Caktaša postavio konačnih 3-1.

Vodeći Hajduk sada ima 19 bodova, tri više uz utakmicu više od drugog Dinama, dok je Inter posljednji sa šest bodova, jednim manje od devetog Varaždina.

PRVA HNL, 9. KOLO, STADION POLJUD, 16:30

HAJDUK – INTER 3:1

HAJDUK: Posavec – Juranović, Ismajli, Simić, Čolina – Nejašmić, Bradarić, Barry – Caktaš – Jradi, Jairo

INTER: Žiga – Bosec, Soldo, Tatomirović, Grgić, Vego – Mlinar, Ljubić, Mazalović, Soldo, Ljubić – Mamut, Serder

Kraj utakmice.

90′ – Crveni karton za Mazalovića, to jest, drugi žuti.

86′- GOOOL! Jairo zabija nakon katastrofalne grške vratara. Žiga je jako loše ispucao i dodao Jairu, ovaj potom ne uspjeva doći do lopte, ali uspjeva Caktaš koji skreće udesno i zatim daje nazad Jairu koji postiže pogodak na prazan gol.

83′ – Ništa se posebno ne događa. Ušao je u međuvremenu Teklić umjesto Jradija.

75′ – Mamut sada promašuje gol s pet metara glavom. Sjajan centaršut, sjajna pozicija i loš udarac. Teško da bi ovo Posavec skinuo.

70′ – Malo se smirila utakmica, očito da više “bili” nemaju snage raditi toliki pritisak na Inter, sada će valjda čuvati rezultat do kraja.

68′ – Inter sada prijeti, slobodnjak su dobili na nekih 20 metara od gola, a loptu je Mlinar poslao malo pored stative.

64′ – Hajduk je prijetio preko Jurića koji je sjajnim dribilnog u petercu Intera i onda dao za Jaira, ali ovaj je promašio.

60′ – Nekako se čini da se Hajduk malo unervozio nakon primljenog gola, dosta griješe u predaji lopte.

59′- Mazalović je grubo startao na Bradarića i onda je malo zaiskrilo pa je sudac morao dati žuti igraču Intera.

49′ – GOOOL! Evo vraća se Inter i to kako. U tri poteza izbacili su čitavu obranu Hajduka i to počevši iz kontre kod centra. Serdarov je probio po lijevom krilu i onda stigao do peterca odakle zakucava u mrežu.

47′ – GOOOOL! Jurić zabija, a tek je ušao. Nakon kornera lopta dolazi do njega u peterac, a on fintira braniča i na kraju pogađa za 2:0.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme. Hamza je ostao u svlačionici, Stanko Jurić je ušao.

45+2′- Kraj prvog dijela.

41′ – Gooool! Hajduk vodi pogotkom Caktaša iz penala. Prvo je isti igrač pogodio stativu, zatim je igrač Intera srušio Ismajlija i sudac Bel je istog trena pokazao na bijelu točku. Caktaš je preuzeo odgovornost i zabio. Moglo bi biti dosta burnih reakcija zbog ovog penala, kontakta između igrača je bilo, ali je upitno je li on bio dovoljan za penal. Trener Intera Samir Toplak vrlo je burno reagirao.

38′ – Fantastičan je vratar gostiju, sada skida Caktašu udarac iz blizine.

33′ – Čolina je u maniri najboljih driblera svijeta prošao dvojicu igrača Intera i potom krenuo s lijevog boka prema petercu, zatim je centrirao pred gol, ali prvi su na lopti bili igrači gostiju.

28′ – Hamza dobiva žuti karton nakon što je prekršajem nad Mamutom prekinuo kontru Intera.

25′ – Poljud nije ispunjen do kraja, ima dosta praznih mjesta, ali atmosfera je sjajna i zvučna kulisa glasna.

19′ – Hajduk sve jače grize, Inter se jedva brani. Juranović je sada iz kornera nabacio na Nejašmića, a s gol-crte skida Tatomirović.

16′ – Hajduk je konačno počeo igrati. Pucao je Jradi, ali nije bio precizan.

13′ – Šansa za Hajduk, nakon centaršuta s desne strane Caktašje probao s kojih desetak metara, ali je loše zahvatio loptu i vratar nije imao težak posao.

5′ – Hajduk za sada ima kontrolu, ali napadi se grade vrlo sporo i nema srljanja.

1′ – Počela je utakmica.

16:10 – Izašli su sastavi, Hajduk ide s najjačim snagama po sva tri boda. Ovo je idealna prilika Splićanima da se malo odlijepe od drugopasiranog Dinama koji je kiksao u subotu na gostovanju kod Varaždina. Hajduk i Dinamo imaju isti broj bodova, ali Splićani imaju jaču gol-razliku i pobjedu u derbiju s “Modrima”.

