HAJDUK – GORICA 6:0: Bijeli odigrali nevjerojatnu utakmicu i najboljom predstavom sezone razmontirali svoju nagaznu minu

Hajduk je deklasirao Goricu sa 6:0

23. kolo HNL-a; Stadion: Poljud – Split; Glavni sudac: Bebek

HAJDUK – GORICA 6:0

Strijelci: Kreković 11′, Jairo 35′, 55′, Caktaš 39′, 47′, Jairo 55′, 68′ Kreković, Eduok 80′

HAJDUK (3-4-3): Posavec; Ismajli, Dimitrov, Mujakić; Juranović, Jradi, Hamza, Jakoliš; Eduok, Caktaš, Jairo

GORICA (4-2-3-1): Kahlina; Dvorneković, Steenvoorden, Krizmanić, Čabraja; Suk, Babec; Špikić, Golubickas, Lovrić; Ndiaye

Nogometaši Hajduka u susretu su 23. kola Prve HNL na Poljudu u subotu poslijepodne deklasirali svoju nagaznu minu ove sezone Goricu sa čak 6:0 (3:0). Strijelci za splitski sastav bili su Kreković (10), Jairo (35, 56-11m), Caktaš (39, 47) i Eduok (80).

Bijeli poveli već u 10.

Hajduk je u vodstvo stigao u 10. minuti nakon što je Caktaš izbjegao zaleđe i sjurio se po lijevom krilu do kaznenog prostora gostiju. Potom je proigrao nečuvanog Krekovića kojemu nije bilo teško postići svoj prvi pogodak za Hajduk u službenim utakmicama. Po završetku akcije linijski je sudac označio kako je pogotku prethodilo zaleđe, ali provjera putem VAR-a ga je demantirala.

Jairo u 39. pokazao klasu, Hajduk izveo najljepšu akciju na utakmici

Na 2:0 povisio je Jairo koji se u 35. minuti izborio za jednu loptu na sredini igrališta i sam krenuo prema Kahlini te ga rutinski svladao. Najljepšu akciju na utakmici domaći su izveli četiri minute potom, Jairo je u samom kutu igrališta petom iz igre izbacio dva igrača Gorice i proigrao Tahiraja koji je zatim provukao loptu kroz noge jednom gostujućem braniču i poslao prizemnu loptu na prvu vratnicu gdje je najbrže reagirao Caktaš i pogodio za 3:0.

Već u drugoj minuti nastavka bilo je 4:0

Već u drugoj minuti nastavka bilo je 4:0, Tahiraj je dubinskom loptom proigrao Jaira, ovaj je s gol-aut linije vratio loptu u srce kaznenog prostora gdje je natrčao Caktaš i ponovno svladao Kahlinu. Na 5:0 povisio je Jairo s bijele točke u 56. minuti, prethodno je Kalik nepropisno zaustavio Ismajlija, dok je konačnih 6:0 postavio Eduok u 80. minuti nakon velike pogreške vratara Gorice.

Drugi Hajduk sada ima 44 boda, šest više uz utakmicu više od trećeg Osijeka i četvrte Rijeke koji igraju međusobno od 17.30 sati, dok je Gorica, kojoj je ovo najteži poraz otkako se natječe u prvoj ligi, ostala šesta sa 31 bodom.

Na vrhu je Dinamo sa 53 boda.

UŽIVO:

90’+3 – Gotova je utakmica

90′ – Igrat će se tri minute nadoknade.

87′ – Na utakmici je 8487 gledatelja, obavijestio je službeni spiker.

80′ – GOOOL! Eduok je vukao kontru, zaobišao istrčalog Kahlinu i mirno zabio za 6:0.

75′ – Ndiaye je propustio smanjiti rezultat za Goricu.

69′ – ‘Ipak nema gola. Bilo je zaleđe, VAR ga je prepoznao.

68′ – GOOOL za Hajduk. 6:0! Kakva golčina Krekovića… Pogodio je same rašlje, Kahlina tu nije mogao ništa!

66′ – Čabraja je sad zaprijetio iz slobodnjaka, ali otišlo je to daleko iznad gola Hajduka.

56′ – I treću promjenu radi očajni Jakirović, koji sad pokušava prodrmati momčad. Barem malo… Izašao je Lovrić koji je bio najopasniji pojedinac gostiju u prvome dijelu, ući će 20-godišnji napadač Dario Špikić.

55′ – GOOOL za Bijele. Jairo je siguran realizator, iako je Kahlina čak i pogodio stranu, no nije uspio obraniti svoju mrežu.

54′ – Penal za Hajduk!

46′ – GOOOL za Bijele, sad je 4:0. Jairo je briljantno proigrao za Caktaša koji je sve imao servirano kao na pladnju i zabio je miran i lak pogodak za ludnicu na Poljudu.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme!

45’+2: Završilo je prvo poluvrijeme. Bilo je ovo jedno od najboljih poluvremena Hajduka ove sezone, ako ne i najboljih. Strašno su odigrali Splićani, a jedini koji je nešto pokazao na drugoj strani bio je Lovrić.

35′ – GOOOOL za Bijeleeee… Kakva je to golčina Jaira! Što je sad napravio Kahlini i Periši, pa ovo je nestvarno i ne viđa se baš često u našem nogometu. Izbio je Jairo sam u kontri na vrh napada presjekašvi prije toga jednu loptu Goričana, vukao je loptu i išao prema golu gostiju, stizao je Periša, izlazio je s gola Kahlina, a Jairo ih je zavaljao obojicu te su se – sudarili, a on majstoski, hadno poput špricera, zabio na praznu mrežu…

19′ – Kakva prilika za Hajduk, tribine su na nogama. Obrana Gorice dala je Jairu loptu na tek par metara od gola, ovaj je iz teškog kuta pucao, no Kristijan Kahlina je to odlično obranio.

18′ – Mijo Caktašššš, uf kako je ovo bilo blizu. Odlično se Mijo snašao u šesnaetercu, no poslao je loptu preko gola. Novi je napad za goste.

16′ – Evo i Goričana, kao da su se naljutili Jakirevićevi igrači. Opasno je sada bilo u šesnaestercu Hajduka. Najopasniji Goričanin Lovrić je iz prekida ubacio neugodnu nisku loptu s desne strane, potom se ona malo odbijala od nogu poput kakvog flipera, a naposljetku se lopta odbila do Čabraje koji je s 18 metara opalio po golu, ali slabo je to bilo.

12′ – VAR je dosudio: GOOOL za Bijele. Hajduk vodi s 1:0. Kreković je zabio.

10′ – GOOOL. Ne, ipak nije gol. Sudac je odmah podigao zastavicu, radi se o zaleđu. Izgledalo je kao da je Hajduk poveo, no od toga ipak neće biti ništa. No, glavni sudac utakmice Bebek je odlučio napraviti VAR provjeru, no ona će čini se samo potvrditi prvotnu odluku.

1′ – Počela je utakmica na Poljudu.

Gorica u subotu poslijepodne gostuje na stadionu gdje je 19. kolovoza 2018. ostvarila svoju prvu prvoligašku pobjedu (2:0), ali strijelaca iz te povijesne utakmice više nema u njezinom dresu. No, ima nekih drugih aktera. Dario Špikić vratio se u svoj rodni grad prošlog ponedjeljka, a dres Gorice obukao je i Anthony Kalik (22).

STANIĆ O SVOM DOLASKU U HAJDUK: ‘Bio sam u grču zbog svega, govorilo se da Hajduk vodi ulica, orjunaši, još nam samo fale masoni’

Anthony Kalik prošao cijele pripreme sa Splićanima

Ovaj australac hrvatskih korijena prošao je cijele pripreme s Bijelima, a sad se lako može dogoditi da baš na Poljudu debitira za Velikogoričane. Hajduk, s druge strane, ove sezone i ne pamti bolje dane protiv svoje nagazne mine, Gorice. Damira Burića Jakirovićevi su momci poslali na biro, a splitsku momčad izbacili iz kupa…

Hajduk se, tako, ima priliku iskupiti na Poljudu, a jučer uoči utakmice na konferenciji za medije je trener Igor Tudor objasnio što se dogodilo u Koprivnici u prošlom kolu, kad su iznenađujuće poraženi od Slaven Belupa:

Igor Tudor: ‘Cilj nam je standardizirati momčad’

“Dogodio se crveni karton. Nije lako igrati s igračem manje. Dotad smo imali 1:0. inače bismo mi priveli to kraju. Ali to je samo jedna utakmica. Idemo dalje. Cilj nam je standardizirati momčad jer je prijelazni rok gotov. Bit će nekih promjena u sastavu sutra“, rekao je Tudor.

Trener Hajduka kazao je da su svi igrači zdravi na raspolaganju, a nije se propustio ni našaliti na vlastiti račun…

“Viroza je prošla. Svi su trenirali i to me veseli. Jedino Stanka nema iz zadnje linije. Eto, malo crnog humora“, rekao je Tudor.

‘Gorica je tradicionalno neugodan protivnik’

Igračima Hajduka na posudbi u Gorici poželio je lošu utakmicu.

“Gorica je tradicionalno neugodan protivnik. Tvrdi su i dobro vođeni. Ali mi smo fokusirani na nas i idemo odigrati jednu dobru utakmicu. Kaliku i Špikiću želim da odigraju jednu lošu utakmicu sutra”, rekao je Tudor te poslao poruku navijačima Hajduka.

“Pozivam ih da dođu i podrže ovu momčad u stvaranju. Mislim da momci guštaju igrati doma. Normalno je da osjećaju pritisak, ali ljudi vole ovaj klub. Pozivam ih da dođu napraviti jednu dobru atmosferu”, zaključio je Tudor.