UŽIVO, HAJDUK – DINAMO 0:0; Plavi dominiraju na Poljudu, ali Bijeli imaju svoj adut u utakmici; ludnica je u Splitu

Od 18 i 30 na Poljudu, u sklopu 6. kola HNL-a, igra se najveći hrvatski nogometni derbi između Hajduka i Dinama. Tekstualni prijenos UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

7. KOLO 1. HNL, 18:30, STADION POLJUD: SPLIT

HAJDUK – DINAMO 0:0

Hajduk (4-2-3-1): Ljubić – Juranović, Svatok, Simić, Čolina – Nejašmić, Hamza – Jradi, Caktaš, Dolček – Jairo.

Dinamo (4-1-4-1): Livaković – Stojanović, Dilaver, Theophile, Leovac – Moro – Ivanušec, Gojak, Ademi, Oršić – Petković

24′ – Panika pred golom Dominika Livakovića. Hajdukovci su opasni iz kornera.

23′ – Mislav Oršić s kuta kaznenog prostora na drugu vratnicu upućuje dobar pokušaj, ali Ljubić nije bio u ozbiljnoj opasnosti.

21 – Kapetan Hajduka Juranović tuče iz slobodnog udarca, ali bez uspjeha.

19′ – Ivanušec i Petković stvarali su šansu 20-ak metara od Ljubića, no hajdukovci su presjekli akciju i prtrčali do gola Dinama no ništa nisu napravili prema naprijed. Izgubljen napad za Bijele.

16′ – Evo još jednom sjajnoga Amera Gojaka, koji je spektakularno zabio Rosenborgu za 1:1 i Ligu prvaka. Pokušao je s lijeve strane kaznenog prostora loptu uputiti na drugu stativu, a Ljubić se bacio pomalo nesigurno, no mreža se i dalje nije zatresla.

11′ – Evo sad prilike za Bijele. Odlazi to pored gola. Ademi je sad ostao na terenu, bit će sve u redu s njim. Prvi dolazak do šesnaesterca Dominika Livakovića rezultirao je paničnim izbacivanjem lopte u korner za Splićane. Bio je to prvi za njih u ovome susretu. Livaković se ljuti na svoju obranu.

8′ – Dinamo u prvih 8 minuta dominira. 18:82 % je posjed lopte u korist plavih.

6′ – Kakav pokušaj Leovca! Slobodan udarac za Dinamo pred samim kaznenim prostorom Hajduka i Leovac je uputio loptu na drugu vratnicu, bio je to odličan udarac. Hajduk je ovaj puta spasila samo stativa od primljenog pogotka.

2′ – Prvi pokušaj Dinama na gol Hajduka. Iz prvog kornera na susretu lopta je završila u gužvi u petercu, ali niti jedan dinamovac nije uspio doći do nje i zapapriti Splićanima. Plavi napadaju i dalje.

1′ – Počeo je derbi na Poljudu. Hajduk lovi prvu poziciju, Dinamo može nastaviti pozitivan niz bez poraza.

17.30 – Objavljeni su službeni sastavi. Trener Bijelih Damir Burić ipak nije dao šansu Marinu Jakolišu od prve minute i svoju će priliku morati čekati na klupi. Umjesto njega startat će Bassel Jradi. Također, na golu će biti Ljubić. Što se tiče Dinama, za istaknuti je kako je Nenad Bjelica ponovno iznenadio početnom postavom.

U napadu će igrati Bruno Petković iako se očekivalo da bi Mario Gavranović mogao istrčati. Također, velika je vijest koja će razveseliti sve pristalice plavih na Poljudu da će debitirati Luka Ivanušec, pojačanje na koje se u maksimirskom klubu dugo čekalo. U obrani neće biti očekivanog Perića, umjesto njega startat će Kevin Theophile-Catherine.

Hajdukovci nisu protiv Dinama na Poljudu slavili već 1259 dana, a na vrhu ljestvice nisu bili još dulje, 1399 dana. Još od 20. ožujka 2016. Hajdukovci čekaju na pobjedu protiv Dinama na svom stadionu kad su slavili s 1:0, a gol za pobjedu zabio je Fran Tudor. Na klupi Hajduka bio je, kao i danas, Damir Burić, dok je Zoran Mamić vodio Dinamo. Sve se to može promijeniti večeras, kad bi se na splitskom stadionu trebalo okupiti 30.000 navijača. Hajduk ima samo bod zaostatka za Dinamo u poretku i pobjeda mu jamči prvu poziciju.

UŽIVO, POLICIJA UKLONILA ‘ODGOVOR CRVENOJ ZVEZDI’ PRED POLJUDOM: Torcida poslala poruku svim navijačima Hajduka

U slučaju poraza, Bijeli bi bili poljuljani. Dva poraza za redom Buriću bi upalila alarm. Činjenica je da je Hajduku poraz u Osijeku teško pao, nastavila se tradicija da mu je u Gradskom vrtu teško igrati, no Burić nije puno pričao o prošlosti jer je htio sve misli usmjeriti na današnji derbi koji mu je jako bitan.

Stoga, za Hajduk ne bi smjelo biti mjesta pogrešci. No, posao neće biti niti malo lagan. Nenad Bjelica i plavi imaju odličnu sezonu. Izborili su Ligu prvaka, a u HNL-u su još neporaženi, dok Hajduk ima utakmicu više i dva poraza, od Slaven Belupa (2:1) i Osijeka (1:0).