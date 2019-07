GZIRA UNITED – HAJDUK 0:2; Bijeli s pobjedom na vrućoj Malti započeli novu eurosezonu; no, pred kraj utakmice umalo su zeznuli stvar

Hajduk je u utorak navečer na stadionu Centenary u Ta’ Qali na Malti, započeo novu sezonu i novu avanturu u Europi. U 1. pretkolu Europske lige protiv domaće Gzire United Bijeli su slavili s 2:0

NAVIJAČI SASULI PALJBU PO BIJELIMA, HVALE SAMO JEDNOG IGRAČA: ‘Sramota da nas suci guraju kontra ovih amatera, vratite Vulića!’

1. Pretkolo Europske lige; Centenary; Ta’ Qali, Malta

GZIRA UNITED – HAJDUK 0:2

GZIRA: 4-3-3; Haber; Ectacio, Soares, Henrique, Conti; Scerri, Muscat, Barbosa; Kone, Adeyemo, Corbolan (kapetan)

HAJDUK: 4-3-3; Duka; Jurić, Svatok, Ismajli, Bradarić (kapetan); Jradi, Barry, Nejašmić; Gyurcso, Delić, Jairo

Strijelci: 0:1 Gyurcso (44.), 0:2 Dolček (95.)

Svašta se događalo pred kraj dvoboja Gzire Uniteda i Hajduka. Bijeli su se, kako je utakmica odmicala, sve više i više opuštali sve dok u jednom trenutku nije zavladala u redovima splitskih Bijelih. Što se bližio završetak dvoboja, to su hajdukovci gubili kontrolu. Kao da su se prerano opustili i unaprijed već završili dvoboj. Na svu sreću, u 84. minuti Muscat nakon odbijanja, na sreću, nije zabio za 1:1. Došao je do prve stative i imao veliku priliku za gol, no blokirao ga je u zadnji trenutak Ismajli. Igrala se 95. kad je Ivan Dolček, pojačanje Bijelih pridošlo iz Slaven Belupa, zabio za konačnih 2:0. No, idemo redom…

Centenary stadion u gradu Ta’ Qali na Malti – početna točka

Nakon 29 dana priprema Centenary stadion u gradu Ta’ Qali na Malti bio je početna točka splitskog sastava na početku novog europskog putovanja.

Momčad Siniše Oreščanina je posao odradila rutinski ostvarivši pobjedu 2-0, a golove su zabili Adam Gyurcso u 44. minuti i spomenuti Ivan Dolček u petoj minuti sudačke nadoknade. Uzvratni susret je 18. srpnja na Poljudu, a prođe li Maltežane, Hajduk će u 2. pretkolu igrati s boljim iz susreta latvijskog Ventspilsa i albanske Teute.

Pakleno vrijeme

Hajduk je na otočnu državu u srcu Mediterana stigao u nedjelju, a jučer su u večernjim satima odradili i službeni trening. Splićane je dočekalo vruće i sparno vrijeme s temperaturom od 37 stupnjeva Celzijusa. Splićani su na Maltu doputovali bez nekoliko zvučnih imena. Treneru Oreščaninu su nedostajali kapetan Josip Juranović, povratnik nakon ozljede prepona Mijo Caktaš te Josip Posavec koji je dobio produženi odmor nakon U-21 europskog prvenstva. No, i bez njih hrvatski sastav je ostvario očekivanu pobjedu.

Hajduk je dominirao od prve minute, no tek je u završnici prvog dijela uspio slomiti maltešku obranu.

Jradi uposlio Gyurcsa koji promašuje u prvom dijelu

Prvu pravu priliku Splićani su imali u 37. minuti kada je Jradi prošao dva igrača i uposlio Gyurcsa koji je sa desetak metara puca preko gola. Tri minute kasnije Jurić je presjekao loptu s desne strane i opalio sa 20-tak metara, ali je pucao preko gola.

Bijeli poveli u 44.

U 44. minuti Hajduk je napokon stigao do prednosti. Jairo je ubacio loptu u kazneni prostor, Adeyemo je igrao rukom, a izraelski sudac Gal Leibovitz dosudio kazneni udarac. Jedanaesterac je izveo Gyurcso, no Justin Haber je obranio njegov udarac skrenuvši loptu u vratnicu, međutim lopta se odbila do mađarskog napadača koji je iz drugog pokušaja zabio za 1-0.

Hamed Kone odlično primio i pucao, Tomislav Duka sjajno reagirao i spriječio izjednačenje

Na otvaranju drugog dijela domaćin je mogao izjednačiti. Obrana Hajduka je ‘zaspala’ što je iskoristio Hamed Kone odlično primivši dugu loptu, ali je Tomislav Duka sjajno reagirao i spriječio izjednačenje. Hajduk je u 69. minuti mogao povećati prednost, ali su Hamza i Dolček zakomplicirali situaciju, pa je Dolček pucao pored gola. U samoj završnici malteški sastav je imao još jednu priliku, ali je Kone bio neprecizan.

Kada se već činilo kako će susret završiti minimalnom pobjedom Hajduka, Ivan Dolček je u petoj minuti nadoknade nakon brze kontre zabio za 2-0 za miran uzvrat.

UŽIVO:

97′ – Gotova je utakmica:

90’+5 – GOOOL: Jako bitan gol zabio je Ivan Dolček u samoj završnici susreta.

87′ – Što se više približava kraj, to Hajduk više gubi kontrolu utakmice. Ovo nije bilo dobro, iako su se sad malo sredili.

84‘ – Nakon silnih odbijanja, lopta je došla do Muscata koji je bio na lievoj strani kaznenog prostora. Imao je domaći igrač veliku priliku za gol, no blokirao ga je u zadnji trenutak Ismajli. Panika je sad u redovima Bijelih.

77′ – Gzira je zabila pogofak, ali pomoćni sudac je označio zaleđe. Corbalan je primio loptu na sredini terena i onda lijepo poslao loptu Barbosi koji je bio između dvojice braniča Hajduka i zabio, ali ništa od gola. Pomoćni sudac smatrao je da je bio iza obrane Hajduka u trenutku kad je dobio loptu u noge.

69‘ – Kakva prilika za Bijele. Doček je s lijeve strane ubacio oštro na pet metara, ali nikog nije bilo na drugoj vratnici. Bilo je to nešto između udarca na gol i ubačaja. Šteta…

61′ – Izmjena u momčadi Hajduka. Pomalo neočekivano, no trener prve momčadi Hajduka Siniša Oreščanin odlučio je izvaditi iz igre Domagoja Bradarića, a umjesto njega zaigrat će novo pojačanje Hajduka Ivan Dolček koji je stigao iz Slaven Belupa. Promjenu je napravio i Tedesco. Umjesto umornog Adeyemoa na užareni travnjak je poslao Skayija.

55′ – Bijeli napadaju, stežu obruč. Hamza i Jairo igraju odlično. Nejašmić jako dobro vodi igru Hajduka, dok Gzira čvrsto stoji u obrani.

48′ – Henrique je iz obrane nabio prema naprijed naizgled jednu lošu loptu, a onda ju je pokupio Adeyemo, kretnjama prevario Ismajlija i Svatoka i došao sam pred golmana Bijelih Duku, no Duka ga je pročitao, postavio ruku i obranio veliku, najveću priliku za Gziru u ovom dvoboju.

46′ – Bijeli imaju pravu opsadu gola domaćeg sastava.

46′ – Počeo je drugi dio na Malti. Nema promjena kod Hajduka, ali ni kod Gzire. Splićani vode 1-0 golom Adama Gyurcsa iz 44. minute.

Gotovo je prvo poluvrijeme. Hajduk zasluženo ide na odmor s prednošću. Mogli su Splićani na odmor i s 2:0, ali mladi Delić nije propustio dobru priliku.

45’+3: Jradi je dodao za Delića koji je povaljao Maltežane, ali je napravio potez više i propustio sjajnu priliku.

44′ – GOOOL: Bijeli vode 1:0. Gyurcso je izveo penal i pucao u lijevu golmanovu stranu, ali Haber mu je to skinuo uz pomoć stativu, ali samo na trenutak jer, na svu sreću, lopta se vratila do Mađara koji je potom zabio za 1:0 na praznu mrežu.

42′ – Penal za Hajduk!

40′ – Zakuhtalo se stanje u Gziri, Hajduk opet prijeti.

39′ – Kakva prilika za Hajduk, što je sada promašio Gyurcso? Strašno… Jradi je stigao zaustavio loptu kod desne korner zastavice, a onda prodao lukav dribling dvojici Maltežana i stigao pred gol domaćina gdje je loptu poslao samome Gyurcsu, ali Mađar je promašio cijeli gol iz velike blizine gdje je bio potpuno sam.

35′ – Opet Hajduk prijeti, ali nema koncentracije u završnici. Lijepo su kombinirali Splićani i Bradarić je poslao loptu u for Hamzi koji je išao na golmana Gzire, no Haber je to nakratko odbio. Lopta je stigla do Bradarića koji je ubacio, ali čisti to obrana Maltežana.

32′ – Akcija Gzire je sad mirisala na fini burek, a dobili smo sirovo jaje. Odjurili su u kontru preko Barbose i išli su dva na dva. On je loptu na desnu stranu poslao Koneu koji je imao vremena i prostora za popiti i kavu, no on je pucao iz prve i nabio loptu u susjednu Italiju.

24′ – Pakleno je vruće na Malti.

16′ – Čvrsto igraju Maltežani, svaki start njihovih igrača je na granici prekršaja, no za sad se pušta ta čvršća igra.

9′ – Jairo je okušao udarac s 18 metara, išlo je to u okvir gola, ali obranio je to Haber.

8′ – Kombinirali su sad hajdukovci. Jurić je bio s loptom, ali ništa od tog pokušaja. Hamza je nakon toga došao do lopte, ali niti on nije uspio ugroziti gol Gzire United.

7′ – Hajduk pokušava uspostaviti posjed u odmah pokazati tko je gazda u ovoj utakmici. Odmah su Splićani krenuli prema naprijed. Gzira se brani i dugim loptama traže rupu koju bi iskoristili i tako iznenadili Hajduk.

6′ – Hajduk dosta visoko napada ovaj skup Maltežana (4), Brazilaca (4) i Talijana. Odmah prilikom pokušaja domaćih nogometaša napadaju igrača s loptom, ali koliko će u tako visokom ritmu i presingu izdržati?

2′ – Na desnom boku utakmicu počinje Jurić, a Dolček je na klupi. Jurić je važan adut Oreščanina, i u ovom susretu od njega ima velika očekivanja. Hajduk u ovoj utakmici mora obratiti pozornost na dvije stvari. Užarenu umjetnu travu i visoke temperature. Podloga je tvrda i nezgodna. Već u 9 sati ujutro temperatura na Malti je bila 33 stupnja.

1′ – Gzira je trenutno trećeplasirana momčad prvenstva i nepoznanica Siniše Oreščanina. Imaju 4 Brazilca, ali kvalitetom ispod Oreščanovih nogometaša.

1′ – Počela je utakmica

17.45 – Glavni sudac utakmice bit će Gal Leibovitz i ovo će mu biti prva utakmica u Europi. Pomoćnici će mu biti Tom Adi, Mosche Bohbot i Shalom Ben Avraham, svi iz Izraela.

17.37 – Evo nam i službenog sastava Hajduka za večerašnju utakmicu. Siniša Oreščanin odabrao je očekivani sastav za susret protiv Gzire, s kojim započinje novu sezonu na klupi Hajduka kao trener. Priliku u napadu tako je Oreščanin dao mladom Ivanom Deliću, dok je na golu Tomislav Duka. U izostanku desnog bekova i važnog igrača Josipa Juranovića to mjesto će za ovu utakmicu popuniti Stanko Jurić koji je već nekoliko puta igrao na toj poziciji, inače popularan među navijačkom populacijom.

U Malti je trenutno iznimno vruće, temperature se kreću iznad 35 stupnjeva i tamošnja liga zbog toga ne počinje prije kolovoza. Tako bi Bijelima veći izazov od samih malteških nogometaša mogla biti visoka temperatura koja će biti popraćena užarenom umjetnom travom. Hajdukovci su na Maltu stigli u nedjelju, a dočekale su ih visoke temperature, na koje su se trebali priviknuti nakon priprema u osjetno hladnijem slovenskom Pohorju.

Temperature su se čak do 37 stupnjeva, a pretpostavlja se da će temperatura u vrije,me utakmice iznositi oko 33 stupnja. O Gziri se ne zna mnogo što je i sam otvoreno kazao Oreščanin u najavi dvoboja, ali Hajduk ovo mora proći. Iako su na gostovanje otputovali bez svojih najboljih pojedinaca, Splićani su kvalitetniji od Gzire Uniteda i trebali bi upisati prvu ovosezonsku euro pobjedu.

Trener Oreščanin prošli tjedan je odabrao 18 igrača koji će konkurirati za ovaj dvoboj. Tomislav Duka, Borja López, Hamza Barry, Darko Nejašmić, Ádám Gyurcsó, Stefan Simić, Oleksandr Svatok, Dino Beširović, Ivan Delić, Jairo, Anthony Kalik, Stanko Jurić, Ivan Dolček, Domagoj Bradarić, Ardian Ismajli, Marin Ljubić, Francesco Tahiraj i Bassel Jradi.

Od ranije nema Josipa Juranovića, Mije Caktaša i Josipa Posaveca, a na put nije pošao Josip Bašić.