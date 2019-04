UŽIVO, GORICA – HAJDUK 1-0: GOOOL, Goričani upravo očitavaju nogometnu lekciju neprepoznatljivim Splićanima

Od 16.30 u Velikoj Gorici igraju HNK Gorica i Hajduk iz Splita. Ovo je utakmica dvaju sastava koja se bore za mjesto u Europi. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

31. kolo HNL-a, Velika Gorica

GORICA – HAJDUK 2-0

Gorica: Gorica: Kahlina – Mčedlišvili, Čagalj, Jovičić, Čabraja – Maloča, Suk – Dvorneković, Miya, Lovrić – Zwolinski

Hajduk: Posavec – Tudor, Svatok, Ismajli, Bradarić – Jurić, Nejašmić, Barry – Caktaš – Jairo, Gyurcso

Strijelci: 1-0 Miya (12.), 2-0 Zwolinski 2-0 (45.)

Gotovo je prvo poluvrijeme

45′ – GOOOL: Zwolinski sigurno pod prečku iz penala za 2-0.

43′ – Penal za Goricu! Kristijan Lovrić uletio je u kazneni prostor Hajduka, a tamo ga je po nozi zakačio Fran Tudor. Sudac Batinić odmah je pokazao na udarac s bijele točke.

43′ – “Hoćemo pobjedu, hoćemo pobjedu”, odjekuje s tribine na kojoj su smješteni torcidaši koji cijelo vrijeme navijanjem pokušavaju probuditi svoje igrače.

36‘ – Evo nam čarki na terenu. Stanko Jurić srušio je Čabraju, a sudac Batinić u toj situaciji nije niđta sudio. Čabraja je poludio na to, a onda je došao urigirati za sad nevidljivi Caktaš. Došlo je do malog naguravanja između igrača, ali na koncu je Batinić sve to riješio.

SKANDALOZNI TRANSPARENT TORCIDE: Splitski ultrasi zgrozili svojom porukom mržnje; mlade truju bolesnoćama

25‘ – Hajdukovi napadači su nevidljivi, Caktaš kao da nije došao na utakmicu.

20′ – Kristijan Lovrić prolazi pokraj Tudora kada god to poželi, hajdukovci su neprepoznatljivi.

16‘ – Gorica ne odustaje nego i dalje napada. Sad je Kristijan Lovrić ubacio iz slobodnog udarca na prvu stativu, tamo je bio Suk koji je lagano zahvatio loptu, a Posavec je to obranio u korner.

13′ – Vrijedi spomenuti kako je oko 300 torcidaša na stadionu. Ovog su puta ušli na tribinu, za razliku od zadnjeg puta kad nisu iz solidarnosti prema onima koji nisu mogli kupiti ulaznice.

12′ – GOOOL: Gorica vodi 1-0. Miya je zabio s nekih 5 metara.

10′ – Čagalj sad sjajno reagira u obrani.

9′ – Evo sad Goričana. Što je sada promašio Miya, nevjerojatno. Svatok je neoprezno vodio loptu, nju je ukrao Zwolinski i odjurio u kontru, pa je nakon toga u petercu dodao Miyi, ali lopta je otišla dva metra od gola.

Mogli su domaćini šokirati goste na samom početku, ali napadač Gorice se pobrinuo da tako ne bude nevjerojatnim promašajem na dva metra od gola…

6′ – Dvorneković šalje jednu lošu loptu. Hajduk ima napad.

5′ – Bez konkretnih situacija za zgoditak do sad, imali su Splićani jedan korner i to je to. Za sad Bijeli imaju blagu dominaciju na terenu u posjedu lopte, ali još je rano. Tek je dvoboj počeo…

2′ – Lijepo su na lijevoj strani kombinirali Jairo i Bradarić, Brazilac je ubacio u peterac gostiju, ali Suk je to spasio ispred Caktaša…

1′ – Počela je utakmica u Velikoj Gorici između Gorice i Hajduka. Na tribinama gradskog stadiona se okupilo oko 1200 gledatelja, a glavni sudac utakmice je Damir Batinić iz Osijeka.

16.03 – Hajduk počinje utakmicu u istom sastavu kao protiv Rijeke, Oreščanin nije htio ništa mijenjati.

Hajduk gostuje u Gorici kod momčadi pred kojom ima četiri boda više. Izgledno je da će Splićani ući u Europu, a Gorici je ova utakmica jedan od posljednjih vlakova za kontinentalna natjecanja. Gorica je neporažena već četiri utakmice zaredom, ali i Hajduk na krilima pobjede nad Rijekom 4-0 na Poljudu ima dobro raspoloženje u svlačionici.

Ove sezone Goričani i Splićani igrali su međusobno tri puta. U Gorici su remizirale 1-1, a dvije utakmice na Poljudu završile su 2-0 za Goričane u kolovozu prošle godine, te 0-0 u veljači ove godine.