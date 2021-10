PRVA HNL, 14. KOLO

Gorica - Dinamo 0:0

Gorica: Kotarski, Keita, Krizmanić, Jovičić, Doka, Babec, Pršir, Lovrić, Kalik, Mitrović, Dieye

Dinamo: Livaković, Franjić, Teophile-Catherine, Šutalo, Moharrami, Mišić, Gojak, Oršić, Ivanušec, Petković, Andrić

--------------

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

1' - Počela je utakmica, a vidljivost je doista slaba i teško razaznajemo igrače.

--------------

17:00 - Teren u Gorici prekrila je gusta magla i vidljivost je dosta slaba, ali ne govori se za sada o odogodi.

16:30 - Evo nam i današnjih sastava.

16:00 Nakon što su uspješno odradili kup-utakmice, Dinamo i Gorica susrest će se u prvenstvenom dvoboju u Velikoj Gorici. Ulog je velik, a Dinamu trebaju bodovi kako bi se vratio na pobjednički put u prvenstvu i opet napao sam vrh ljestvice.

"Puno nam znači pobjeda u Kupu, ona uvijek nosi dobru atmosferu. Nikad ne možete opušteno ući u ijednu utakmicu, a pogotovo ne u Kupu. Apsolvirali smo je pobjedom, to je bitno i u takvoj atmosferi dočekujemo dvoboj protiv Gorice" istaknuo je Dinamov trener Damir Krznar prije ove utakmice.

"Gorica je momčad koja već tri godine u kontinuitetu pokazuje stabilnost i kao klub u cjelini, a i stabilnost izvedbe na terenu. Bez obzira na to što su u tom razdoblju promijenili nekoliko trenera, momčad je i dalje čvrsta, organizirana i čeka nas težak posao.", dodao je.

Rendulić: Spremni čekamo Dinamo

"Što reći o Dinamu? To je naša najkvalitetnija momčad, satkana od iznimnih pojedinaca, mahom su to reprezentativci, no mi unatoč tome svoju šansu vidimo. Tražit ćemo svoju šansu od početka, učinit ćemo sve da ugrozimo Dinamo, da uzmemo sva tri boda", rekao je prije utakmice trener Gorice Krunoslav Rendulić.

"Pobjeda u Kupu jako nam je dobro sjela i spremni dočekujemo Dinamo. Moramo opušteno ući u utakmicu, igrati svoju igru, i imat ćemo svoju šansu", zaključio je Rendulić.