UŽIVO, GOOOL: HAJDUK SE MUČI PROTIV NIŽELIGAŠA: Osijek potapa Crikvenicu, Splićani u najjačem sastavu jedva poveli

Utakmice šesnaestine finala Hrvatskog kupa Graničar – Hajduk i Crikvenica – Osijek pratite uživo od 15 sati na portalu Net.hr

UŽIVO

Graničar – Hajduk 1:2

Graničar: Ivkić – Pastuović, Miličević, Kegalj, Pejčić, Lotar, Babić, Lešić, Berač, Hodak, Vincetić

Hajduk: Ljubić – Jakoliš, Simić, Vušković, Bekavac – Jradi, Čuić – Caktaš, Gyurcso, Teklić – Diamantakos

Crikvenica – Osijek 1:5

Crikvenica: Baričević – Merle, Prpić, Matešković, Mazzarolli – Lagumdžija, Bogdanić, Alilović – Imeraj, Buršić, Šarković

Osijek: Ježina – Silva, Majstorović, Lončar, Talys – Jugović, Vuković, Grgić, Kleinheisler – Erceg, Mierez

65′ – GOL! Hajduk je poveo s 2:1. Zabio je Mijo Caktaš. Prošao je Caktaš po desnoj strani i zatim odlučio lobati vratara s ruba kaznenog prostora i uspio je. Lijep gol.

51‘ Evo i domaćina. Crikvenica je zabila za smanjenje vodstva Osijeka, a za domaćine je pogodio Prpić nakon ubačaja Šarkovića.

47‘ Tek što je počelo drugo poluvrijeme zabija još jednom Osijek. Ovog puta strijelac je Mišković na ubačaj Talysa.

Poluvrijeme u Županji i Crikvenici. Niželigaš iz Županje Graničar drži 1:1 protiv puno kvalitetnijeg Hajduka, koji svoju nadmoć nije uspio materijalizirati bolje od jednog gola. Naravno, Splićani su u Županju stigli bez osmorice igrača, ali nitko nije ni pomislio da će imati toliko problema i tako se mučiti. U Crikvenici je Osijek već riješio pitanje pobjednika u prvih 27 minuta. Bijelo-plavi imaju 4-0 nakon prvog dijela golovima Ercega, Lončara, Miereza i Jugovića.

38′ – GOOOL za Graničar, 1:1. Josip Lotar je strijelac.

27′ – GOOOL u Crikvenici. Osijek je preko Jugovića poveo s 4:0.

27′ – Idemo u Županju, gdje je Hajduk poveo s 1:0 protiv Graničara. Čuić je prenio loptu na protivničku polovicu i dodao na krilo do Grka Diamantakosa koji je to povukao pa uposlio kapetana Miju Caktaša koji je, pak, izbio sam pred Ivkića i lagano to zabio za prvi gol na susretu.

24′ – Mierez povisuje na 3:0 Osijeka.

14′ – GOOOL: Lončar je povisio na 2:0 Osijeka.

10′ – GOOOL: Osijek vodi u Crikvenici 1:0, a prvijenac je zabio bivši napadač Hajduka Ante Erceg. Matešković je dirao loptu rukom u svom kaznenom prostoru, a Erceg je bio precizan iz penala.

10′ – Jako dobro domaćini odolijevaju hajdučkim napadima jer Splićani nisu ništa napravili osim one prilike koju je imao Jradi. Jasno, nisu ‘bili’ došli baš raspoloženi u Županju jer su prije tri dana izgubili kod Gorice u šokantnoj utakmici za njih.

7′ – Evo nas i u Crikvenici. Osijek je imao prvu šansu na utakmici. Talys je ubacio iz kuta, skače Lončar i puca prema vratima sa 6-7 metara, no pritom je napravio prekršaj nad domaćim igračem.

4′ – Evo i prve prilike za Hajduk! Jradi je dobro opalio s ruba šesnaesterca, ali to je golman Graničara odbio u korner. Splićani su, očekivano, nametnuli svoj ritam od početka utakmice i idu po gol.

1′ – Počele su utakmice u Županji i Crikvenici. Pratit ćemo obje utakmice i uključivat se naizmjence. Ovisno o događanjima, naravno…

Šesnaestina finala donosi nam dva zanimljiva gostovanja hrvatskih prvoligaša kod momčadi iz nižih liga. Hajduk će tako gostovati kod Graničara u Županji, dok će Osijek svoj prolazak u četvrtfinale tražiti protiv trećeligaša Crikvenice.

Momčadi hrvatskih prvoligaša stižu na ove utakmice u različitoj formi. Hajduk stiže u Županju nakon poraza od Gorice, dok Osijek ima četiri prvenstvene pobjede u nizu, no nastupaju bez svoj trenera Nenada Bjelice.