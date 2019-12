DINAMO U NIKAD VIĐENOM SASTAVU DO MINIMALNE POBJEDE PROTIV VARAŽDINA: Gavranović probio sjajnog Nevistića

Trajao je otpor Varaždinaca sve do 77. minute kad je Gavranović pospremio jedan odbijanac

Prva HNL, 18. kolo

Stadion Maksimir, 18:00

Dinamo – Varaždin

1:0

Dinamo: Livaković, Stojanović, Dilaver, Ademi, Moubandje, Gojak, Moro, Kadzior, Olmo, Marin, Petković

Varaždin: Nevistić, Stolnik, Senić, Prce, Tkalčić, Kolarić, Jessie, Roca, Miličević, Benko Posavec

U prvoj utakmici 18. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu u Maksimiru svladao Varaždin sa 1:0. Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Mario Gavranović u 77. minuti.

U zanimljivom sastavu izašao je Dinamo danas na Maksimir. Arijan Ademi nastupio je na poziciji stopera uz Emila Dilavera, na lijevom beku bio je Moubandje. Moro je igrao na poziciji korektora veznog reda, Gojak je bio baš centralni vezni, Olmo ofenzivni veznjak, a na krilima su počeli Marin i Kadzior. Za pretpostaviti je da bi takva obrambena linija trebala biti i u utakmici protiv Manchester Cityja.

Sjajni Nevistić

Dinamo je dominirao čitavim tijekom susreta, ali je tek 15-ak minuta prije kraja uspio svladati vrlo dobrog Nevistića na vratima Varaždina.

PITANJE JE JESU LI I U DINAMU SVJESNI ŠTO ZNAČI OSTANAK OLMA: Znate li zašto bi Dani uskoro mogao vrijediti 60-70 milijuna eura?

Olmo je izborio slobodni udarac na lijevoj strani napada svoje momčadi 20-ak metara od vratiju, Španjolac je sam izveo taj slobodni udarac kojega je Nevistić uspio tek kratko odbiti, a prvi je do lopte stigao Gavranović te ju pospremio u mrežu. Inače, Gavranović je u igru ušao tek u 61. minuti umjesto Antonija Marina.

Ovom pobjedom Dinamo je stigao do učinka od 41 boda, 10 više od drugog Hajduka, dok je Varaždin ostao deveti sa 12 bodova, koliko ima i osma Istra 1961, a bod manje ima posljednji Inter.

FT Gotova je utakmica. Dinamo je pogotkom Gavranovića osvojio nova tri boda.

85‘ Evo i posljednje zamjene Dinama. Ulazi Šitum, a izlazi Moubandje i trebalo bi to do kraja biti lagano krstarenje za Modre do još jedne pobjede.

77′ Konačno gol. Mario Gavranović zabio je za vodstvo Modrih nakon 78 minuta velike ofenzive na gol Varaždina. Pucao je Olmo, Nevistić je obranio, ali Gavranović je bio prvi na toj lopti i donio Dinamu zasluženo vodstvo.

66‘ Izašao je Kadzior, a ušao Hajrović za Dinamo.

65‘ Na Maksimiru ima nešto više od 1400 gledatelja.

61‘ Nenad Bjelica je uveo prvu zamjenu. Antonio Marin je izašao iz igre, a ušao je Mario Gavranović. Inače Dinamo i dalje napada, ali još se njihova nadmoć ne vidi na semaforu.

46‘ Krenuli smo u drugo poluvrijeme i odmah je Dinamo u akciji. Olmo je pucao iz voleja, bi je to lijep, ali ne baš opasan udarac.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme. DInamo nije zabio iz brojnih prilika, ali ostaje im još 45 minuta. Varadžin gotovo da nije prešao centar u prvom dijelu.

35‘ Moro je pogodio gredu! kadzior ga je sjajnim centaršutom pronašao u sredini, a ovaj glavom gađao, ali se prečka ispriječila njegovoj lopti. Čini se kao da su Modri promašili već sto prilika.

32‘ Pritišće Dinamo, ali ne može nikako do pogotka. Marin je pucao na dodavanje Kadziora, ali preko gola i još uvijek nema vodstva za Modre.

21‘ Još jednom Nevistić brani! Stojanović je pucao u sami kut gola, ali vratar Varaždina ne da da ta lopta uđe u mrežu.

18‘ Kadzior je zaprijetio iz slobodnog udarca, a Nevistić je opet sjajno reagirao. Ne treba ni napominjati tko je zasad igrač utakmice.

13‘ Dobar udarac Gojaka iz daljine, ali previše je to išlo po sredini i lako je obranio Nevistić.

10‘ Ne izgleda loše ova postava Dinama. Vezni red posebno je zanimljiv. Moro igra na poziciji korektora veznog reda, Gojak je baš centralni vezni, Olmo ofenzivni veznjak, a na krilima su Marin i Kadzior. Gotovo je sigurno da će Oršić na Marinovu poziciju protiv Cityja.

8′ Kadzior puca opasno, za njim Gojak od odbijanca, ali Nevistić je jednostavno odbio primiti gol iz ove akcije. Strašne reakcije vratara Varaždina.

5‘ Čuje se pjesma bad Blue Boysa kojih ima oko 500 na sjevernoj tribini. Dinamo od početka utakmice očekivano preuzeo inicijativu. Kadzior je pucao silovito lijevom nogom, išlo je to u same rašlje, ali Nevistić je to skinuo i sačuvao svoju mrežu.

1′ Počela je utakmica na Maksimiru.

Zagrebački Dinamo uoči dvoboja na Maksimiru s Manchester Cityjem u srijedu mora preskočiti nešto nižu prepreku. U goste im dolazi Varaždin koji se, doduše, već ove sezone za Modre pokazao kao “nagazna mina”. u prošloj su ih utakmici Varaždinci pobijedili 1:0, no večeras bi to trebala biti potpuno druga priča.

Nenad Bjelica na teren je izveo vrlo jaku postavu koja bi se trebala u ovoj utakmici uigrati za Manchester City u srijedu. Nema Dina Perića, a ni Kevina Theophilea, ali je zato na mjesto stopera povućen kapeta Arijan Ademi. Marina Leovca u obrambenoj četvorci na lijevom će boku zamijeniti Moubandje, dok je Gojak upao u prvi sastav.

Utakmicu Varaždina i Dinama pratite uživo na portalu Net.hr