UŽIVO, DINAMO – VARAŽDIN: Modri s ‘paklenom’ postavom protiv pretposljednje momčadi u ligi

UŽIVO

DINAMO – VARAŽDIN

Dinamo: Livaković, Gvardiol, Lauritsen, Theophile-Catherine, Stojanović, Jakić, Ivanušec, Majer, Oršić, Gavranović, Petković

Varaždin: Horkaš, Đurasek, Drožđek, Elezi, Kolarić, Milić, Obregon, Pellumbi, Posavec, Sabić, Tkalčić

1′ Počela je utakmica.

16:30 – Dinamo i Varaždin susreću se u pravom dvoboju Davida i Golijata na Maksimiru u posljednjem ovogodišnjem susretu za ove dvije momčadi.

Iako su slavili protiv Hajduka u proteklom kolu, ne bi ovo trebala biti takva utakmica za goste na Maksimiru. Pogotovo ne zato jer je Zoran Mamić najavio najjaču postavu koju ima. Očito je Dinamo odlučan završiti pod svaku cijenu ovu HNL jesen na prvom mjestu.

“Stanje u momčadi je dobro, raspoloženje je super. Imamo priliku završiti sezonu na najbolji mogući način. Trebamo zaboraviti da je nakon te utakmice pauza i odmor, moramo biti fokusirani do maksimalnih granica da tu utakmicu dobijemo, bez obzira na to što smo favoriti. Favorit mora to pokazati na terenu, a mi želimo završiti godinu na najbolji mogući način – pobjedom. Nakon toga okrećemo se blagdanima, koliko će biti moguće uživati ove godine zbog svih ovih neprilika. Treba nam maksimalna koncentracija, moramo biti kao što smo bili u zadnjim utakmicama brzi, agresivni, kompaktni i s puno emocije i strasti. Vjerujem da će momčad to sve pokazati”, rekao je Mamić uoči utakmice.

Varaždinci, s druge strane, imaju puno briga, a najveća je to što su se nedavno rastali od trenera Samira Toplaka. No, protiv Hajduka su pokazali da mogu itekako biti opasni.