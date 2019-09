DINAMO DOŽIVIO NAJVEĆI DEBAKL OVE SEZONE: Promašivali nemoguće i na kraju izgubili od Varaždina

Dinamu je pak ovo bio drugi poraz ove sezone

Nogometaši Varaždina priredili su senzaciju pobijedivši u susretu devetog kola Prve HNL prvaka Dinamo sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Kamerunac Jessie Djou Guera u 62. minuti.

Varaždin je u prvih osam kola bio bez pobjede osvojivši samo četiri boda, a prvu pobjedu iznenađujuće je dohvatio protiv prvaka. Dinamu je pak ovo bio drugi poraz ove sezone nakon poraza u Splitu od Hajduka sa 0-1.

Tri dana nakon velike pobjede u Ligi prvaka protiv Atalante, Nenad Bjelica je na travnjak varaždinskog stadiona poslao momčad sa čak devet novih igrača. Jedino nije mijenjao stopere, Theophila-Catherinea i Perića.

Dinamo je dominirao cijeli susret, no nikako nije uspio probiti domaću obranu. Odlučio je pogodak kamerunskog veznjaka u 62. minuti. Štefulj je ubacio, lopta se odbila od Ivanušeca do Guere koji je prošao Theophila-Catherinea i zabio za 1-0. Dinamo je mogao izjednačitiveć četiri minute kasnije, no Gavranović je pogodio okvir gola.

Možda i najbolju priliku “modri” su imali u 84. minuti kada je Gojak s nekoliko metara prebacio gol.

PRVA HNL 9. KOLO, 19:00, ANĐELKO HERJAVEC, VARAŽDIN

VARAŽDIN – DINAMO 1:0

Dinamo: Zagorac (c); Pinto, Perić, Catherine, Moubandje; Gojak, Ivanušec; Hajrović, Majer, Atiemwen; Gavranović.

Varaždin: Nevistić; Tkalčić, Stolnik, Adžić, Štefulj; Težak, Đurasek, Guera; Posavec, Benko (c), Lisaković.

Kraj utakmice!

90+4′ – Tražili su dinamovci kazneni udarac jer je pao Petković, ali sudac Matoc veli ništa od toga.

90′ – Varaždinci školski troše vrijeme, a Dinamo već postaje očajan, no tako je to kada zapucate pregršt zicera.

84′ – A majko… Što sada Gojak promašuje. Kadzior mu je sjajno nabacio, Gojak je bio u naletu, ali umjesto da je elegantno završio čovjek je razvalio loptu i ona je otišla preko vrata.

80′ – Posljednjih deset minuta, Varaždin je sve bliže senzaciji, a Dinamo drugom porazu u tri utakmice.

75′ – Čini se kako smo sve bliži najvećem kiksu Dinama ove sezone. Varaždin se razmahao i počeo uzvraćati Dinamu agresivnijim pristupom. Bjelica je u međuvremenu ubacio i Kadziora i Kulenovića i sve će karte baciti u napad. Ali ništa ne ulazi!

68′ – Dinamo i dalje ne može probiti Varaždince. Majer je centrirao, lopta stiže do Gavranovića koji gađa glavom i pogađa stativu.

61′ – GOOOOOL! HA! Varaždin vodi s 1:0. Loptu je nabacio u kaznenu prostor Štefulj, zatim se ona odbija od Ivanušeca ravno u noge Gueri, a on zavaljava Perića i zabija za vodstvo. Bila je to prva šansa domaćih i odmah gol.

59′ – Bjelica vuče prvu izmjenu. Ulazi Bruno Petković, izašao je Izet Hajrović. Više nema mjesta zafrkanciji.

58′ – Šansa za Dinamo, koji se malo uspavao. Majer je ubacio iz kornera, Gojak skočio, ali Štefulj skida s gol-crte.

53′ – U međuvremenu je Lisaković dobio žuti karton. Za sad nema promjena u kadrovima kod obaju trenera.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

45+2′ – Kraj je prvog dijela.

45′ – Kakva šansa za domaće. Težak je centrirao u peterac, Teophile je primio loptu, ali mu je Lisaković ukrao i onda pucao iz okreta, ali je bio toliko neprecizan da je promašio cijeli gol.

44′ – Eto nove šanse za Dinamo. Opet slobodnjak i opet izbliza. Loptu je uzeo Majer i lijepo je pucao, u sam donji kut, ali vratar Nevistić je to nekako uspio skinuti.

39′ – ‘Ajde nešto i od Varaždina. Đurasek je po lijevoj strani prošao Pinta i krenuo prema petercu, zatim je ubacio u sredinu, ali Perić je bio prvi na lopti.

35′ – Atiemwen sada jako lijepo prolazi kroz obranu Varaždina pritom predriblavši dvojicu igrača, a onda je dao u sredinu kaznenog prostora, ali nitko od njegovih igrača nije došao do nje. Prava šteta.

31′ – Novi žuti karton. Izet Hajrović je kažnjen zbog povlačenja Štefulja.

30′ – U međuvremenu je požutio Ivo Pinto zbog grubog starta nad Štefuljem, a imao je Dinamo šansu s druge strane. Majer i Ivanušec lijepo su izigrali Varaždince, a onda je Majer dodao Gojaku koji je na kraju izgubio loptu i upropasio akciju.

24′ – Gojak je bio u šansi iz slobodnjaka na rubu kaznenog prostora, ali je na kraju pogodio samo u živi zid.

15′ – Velika prilika za Dinamo. Varaždinci sve teže dišu, a sada je Pinto probio desnu stranu i dao prema Gojaka koji je bio na drugoj stativi, ali tik ispred njega našao se Stolnik koji je izbio u korner.

13′ – Varaždin igra defenzivno u čvrstom bloku i tražit će šanse iz kontre, ali za sada im je to samo jednom prošlo i potrošili su olako šansu.

7′ – Atiemwen je strahovito raspoložen po lijevom krilu, ali Varaždinci čiste sve za sada.

5′- Dinamo ima inicijativu, posjed lopte i napada. Atiemwen je imao dobru šansu iz blizine, ali pucao je ravno u vratara.

1’ – Počela je utakmica.

18:50 – Varaždincima se na zagrijavanju ozlijedio igrač Jamal Bajandouh i umjesto njega će igrati Karlo Težak.

18:45 – Bjelica je napravio čak devet promjena u odnosu na utakmicu s Atalantom.