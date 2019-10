DINAMO U SKORO PA EUROPSKOM SASTAVU DO MINIMALNE POBJEDE: Petković Modrima s ‘kreča’ donio tri boda

Dinamovci su zapucali velik broj prilika, a vratar Slavena Antonio Ježina bio je najbolji igrač gostiju

11. kolo Prve HNL

Zagreb, Stadion Maksimir, 17:00

DINAMO – SLAVEN BELUPO 1-0

Nogometaši Dinama pobijedili su u 11. kolu Prve HNL na Maksimiru Slaven Belupo s minimalnih 1:0, pa su opet došli na bod od vodećeg Hajduka. Izveo je Bjelica na teren skoro pa europsku momčad. Samo su lijevi bek Moubandje i Kadzior pripadali njegovoj tipičnoj “HNL” postavci.

U igru je ušao i Izet Hajrović koji je jedno vrijeme zajedno s Amerom Gojakom bio na laganom “hlađenju”.

Dinamo je došao u vodstvo već u petoj minuti golom Brune Petkovića koji je sam realizirao kazneni udarac koji je izborio, no to je, začudo. bio i jedini gol na utakmici. Hrvatski prvak se zadovoljio tim minimalnim vodstvom, no moglo je tu biti i puno više pogodaka.

Zapucane šanse

Dvije velike prilike propustio je Arijan Ademi koji je najprije u desetoj minuti slabo pucao s desetak metara pa je taj udarac ukrotio Ježina. Kapetan Dinama bio je i u velikoj šansi u 53. minuti, kad je, umjesto da puca, pokušao pronaći nekoga na drugoj vratnici. Sve je ostalo samo na pokušaju jer na drugoj vratinici nije bilo nikoga.

Ipak, najbolju priliku za Dinamo u drugom dijelu imao je Mislav Oršić. Dobio je odličnu loptu od Kadziora i pucao, ali otišlo je to pored vrata.

Na ljestvici vodi Hajduk s 23 boda, a Dinamo je drugi s 22 boda i utakmicom manje.

FT Gotova je utakmica u Maksimiru. Dinamo je upisao minimalnu pobjedu iako je moglo biti puno više golova u mreži Slaven Belupa.

86‘ Dok se utakmica polako bliži svom kraju Dinamo i dalje napada. Dino Perić pucao je glavom nakon kornera, a ježina je njegov pokušaj ukrotio na gol-liniji.

68‘ Kakva prilika za Oršića! Dobio je odličnu loptu od Kadziora i pucao, ali otišlo je to pored vrata. A otišao je i Kadzior van, a zamijenio ga je Izet Hajrović.

53‘ Ademi je bio u velikoj šansi, ali umjesto da puca, bio je nesebičan i asistirao, ali nije njegovo dodavanje pronašlo suigrača.

49‘ Slaven Belupo nešto pokušava u drugom dijelu, ne izgledaju Koprivničani tako loše kao u prvom dijelu.

46‘ Počelo je drugo poluvrijeme.

HT Završilo je prvo poluvrijeme na Maksimiru u apsolutnoj dominaciji momčadi u modrim dresovima. Slaven Belupo nije stvorio gotovo ništa. Moglo je tu biti još pogodaka za Dinamo, ali morat će se Modri zadovoljiti ovim jednim Petkovića iz penala u petoj minuti.

37‘ Ježina fantastično reagira na udarac Ademija s desetak metara. Stvarno reakcija za svaku pohvalu golmana koji sada drži Slaven u igri.

27‘ Evo i prvog pokušaja Slaven Belupa, no morat će to biti malo bolje da bi se svladao prvi vratar Hrvatske Dominik Livaković.

17‘ Dinamo dominira susretom i mogao bi to biti debakl za Slaven Belupo na Maksimiru. Gosti se u ovom trenu mogu nadati samo da će primiti što manje golova.

5′ Lopta je već u mreži. Petković je nakon nepunih pet minuta doveo Modre u prednost na Maksimiru! Petković je zabio gol iz penela koji je sam izborio.

1′ Krenula je utakmica na Maksimiru.

Svjetla pozornice Lige prvaka nakon gostovanja u Manchester Cityju za Nenada Bjelicu i njegov Dinamo nakratko su se ugasila i vrijeme je za osvajanje novih bodova u domaćem prvenstvu.

Dinamo je u prošlom kolu na gostovanju kod Lokomotive zavidao rane nastale razočaravajućim i neočekivanim porazom protiv Varaždina. Izgleda da je Bjeličina šok-terapija i oštar istup u medijima ponovo motivirao igrače za domaće prvenstvo.

Iako su Modri ogromni favoriti na Maksimiru, nešto će se sigurno pitati i Slaven Belupo koji je ove sezone Hajduku priuštio Hajduku skup poraz u Koprivnici. Gosti su na sedmom mjestu ljestvice, ali sigurno imaju jedno pouzdano oružje.

To je Ivan Krastanović koji u dresu koprivničkog kluba proživljava drugu mladost. Sjajno je ušao u sezonu i sa šest zabijenih pogodaka dijeli s Marijom Ćužeom prvo mjesto na ljestvici strijelaca Prve HNL.

Utakmicu Dinama i Slaven Belupa pratite uživo na portalu Net.hr.