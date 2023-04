UŽIVO

56' Puno manje atraktivnu utakmicu gledamo u drugom poluvremenu

46' Nastavlja se utakmica na Šubićevcu. I Dinamo je odmah mogao do gola!

Menalo je dobio sjajnu loptu na lijevoj strani, no zapetljao se u ključnom trenutku i upropastio veliku priliku.

46' Počelo je drugo poluvrijeme

45' POLUVRIJEME Dinamo je bolja momčad. Momčad Ante Čačića odlučila je što prije riješiti ovu utakmicu i plasirati se u finale kupa. Josip Drmić igra jako dobro i jedan pogodak mu je priznat dok mu je drugi poništen.

38' PONIŠTEN POGODAK Ponovno je bio precizan Josip Drmić. Pucao je sa 16 metara, a lopta mu se od bloka vratila u noge. Ponovno je pucao i zabio. Ipak, VAR je ovaj puta utvrdio da se Drmić nalazio u zaleđu kada je primio loptu.

32' Dinamo je ponovno zabio no Perković radi prekršaj i neće biti ništa od gola

20' Prijeti Šibenik! Čanađija je podvalio loptu za Dolčeka, koji s desetak metara puca pored gola.

17' Dinamo kontrolira utakmicu i izgleda kako želi pitanje pobjednika riješti što ranije

12' Dobra prilika za Dinamo. Livaković je ispucao loptu daleko prema Menalu koji uspio uputiti loptu prema golu no no kraju je samo bio korner.Ipak, Modri su i iz kornera uspjeli zaprijetiti no sve je završilo u rukama vratara Šibenika.

2' VAR je provjeravao zaleđe no gol je regularan

1' GOOOOOOL. Mišić je oduzeo jednu loptu na polovici Šibenika, uposlio Ljubičića koji je dodao Drmiću koji nije imao težak zadatak. Dinamo vodi od prve minute. Drmić je u Gorici asistirao za Ljubičića, a sada je obrnuta kombinacija bila dobitna. Izgleda kako cimeri dobro funkcioniraju.

1' Počela je utakmica na Šubićevcu

Sastavi:



Dinamo: Livaković - Theophile-Catherine, Perić, Perković - Ristovski, Mišić, Bulat, Ljubičić - Baturina - Menalo, Drmić

Klupa: Nevistić, Moharrami, Bočkaj, Majić, Gurlica, Vrbančić, J. Šutalo, Rukavina, Špikić

Šibenik: Đaković - Kvržić, Matić, Perić, Mesa - Soldo, Đira, Čanađija - Arai, Špeljak, Dolček

Klupa: Rogić, Skorup, Radonjić, Damjanić, Pozo, Hiroš, Knežević, Đorić, Čop

Nema odmora od domaćeg nogometa. Dinamo i Šibenik od 17:30 na Šubićevcu igraju polufinale SuperSport Hrvatskog kupa. Dinamo dugo nije bio u ovako lošoj formi, a u Šibenik dolazi bez nekoliko ključnih igrača. Ante Čačića nema više pravo na kiks i sve je izglednije kako će si porazom u ovoj utakmici potpisati otkaz. Dinamo tako u Šibeniku igra bez Petkovića, Boška Šutala i Ivanušeca.

Nevjerojatno zvuči podatak da Dinamo i Šibenik u zadnjih pet kola imaju identićan skor. Oba kluba imaju jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Šibenik je pobjedu upisao baš protiv Dinama.