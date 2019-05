Rijeka je osvojila Hrvatski nogometni Kup po peti put u povijesti

DINAMO – RIJEKA 1-3

PULA. Stadion Aldo Drosina – 6.742 gledatelja; Sudac: Damir Batinić (Osijek)

Strijelci: 0-1 Čolak (13), 0-2 Halilović (40), 1-2 Oršić (63), 1-3 Kvržić (84)

Žuti kartoni: Theophile-Catherine, Gavranović / Capan, Čolak

DINAMO: Livaković – Stojanović, Theophile-Catherine (od 77. Hajrović), Dilaver, Rrahmani (od 46. Leovac) – Šunjić, Ademi – Atiemwen (od 46. Gavranović), Olmo, Oršić – Petković

RIJEKA: Sluga – Escoval, Župarić, Punčec – Kvržić, Lepinjica (od 74. Lončar), Capan, Tomečak – Halilović (od 80. Gorgon), Pavičić – Čolak (od 83. Puljić)

Nogometaši Rijeke pobjednici su hrvatskog Kupa nakon što su u finalnom susretu igranom u Puli na stadionu Aldo Drosina pred 6.742 gledatelja pobijedili Dinamo sa 3-1. Bilo je to fantastično finale i zaslužena pobjeda Rijeke koja je po peti put osvojila ‘Rabuzinovo sunce’, pri čemu drugi put u posljednje tri sezone, dok je Dinamo u svom 22. finalu doživio sedmi poraz.

Čolak, Halilović i Kvržić za veliko slavlje na Kvarneru

Golove u pobjedi Rijeke zabili su Antonio Čolak (13), Tibor Halilović (40) i Zoran Kvržić (84), dok je strijelac za Dinamo bio Mislav Oršić u 63. minuti. Dinamo je u 73. minuti imao jedanaesterac za izjednačenje, no Simon Sluga je fantastično obranio udarac Daniju Olmu. Dinamo je bolje otvorio utakmicu i u prvim minutama nije dao disati suparniku. ‘Modri’ su nametnuli svoj tempo igre, a Rijeka se cijelo vrijeme branila. No, prvi ozbiljniji izlet Rijeke prema naprijed donio je i njezino vodstvo.

Tomečak je sjajno pucao sa 20-tak metara, no Livaković je odbio loptu u korner. Udarac iz kuta je izveo Kvržić, Petković je loše reagirao pred svojim vratima, lopta je stigla kod Čolaka koji je zabio za 1-0 u 13. minuti. Dvije minute kasnije zaprijetio je i Halilović, no Livaković je još jednom odlično reagirao.

Nakon loše reakcije Petkovića, naivan ispao i Rrahmani

Prvu pravu priliku Dinamo je imao je u 31. minuti, no Oršić je pucao preko gola na odličnu Ademijevu povratnu loptu. U 37. minuti zaprijetio je i Petković, ali također preko gola. Tri minute kasnije Rijeka je povećala svoju prednost, a najzaslužniji za pogodak bio je Zoran Kvržić koji je sjajno prošao po desnom krilu gurnuvši loptu kroz noge Rrahmaniju, te potom ubacio na prvu stativu Haliloviću koji je zabio pored Livakovića.

Dinamo je u nastavku krenuo na sve ili ništa. Nenad Bjelica je uveo Gavranovića i Leovca umjesto Atiemwena i Rrahmanija i sa dva napadača jurnuo po izjednačenje. Na prvo uzbuđenje u nastavku nismo dugo trebali čekati. Gavranović je zaprijetio u 50. minutu, ali je pucao loše.

Dinamo je puno bolje izgledao u nastavku i nakon serije prigoda ‘modri’ su u 63. minuti smanjili na 1-2, a u igru ih je vratio Oršić. Prvo je Sluga fantastično obranio udarac Ademija glavom s tri metra, a u nastavku akcije lopta se odbila do Oršića koji iskosa sa 10 metara zabio u suprotni kut. Oršić je mogao biti junak u 69. minuti, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora je prošao pored vratnice.

Simon Sluga pročitao Olmov pokušaj s bijele točke

U 73. minuti Dinamo je imao najbolju priliku na utakmici za izjednačenje, ali Dani Olmo nije uspio realizirati kazneni udarac. Mladi Španjolac je pucao u desnu stranu Rijekina gola, no Sluga je fantastično reagirao. Jedanaesterac je skrivio Escoval igrajući rukom na ubačaj Leovca, a Batinić je nakon dugo razmišljanja pokazao na bijelu točku.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Rijeka je riješila u 84. minuti sjajnim pogotkom Zorana Kvržića za velikih 3-1. Primio je loptu s desne strane kaznenog prostora, a onda opalio prema golu i pogodio suprotne rašlje za veliko slavlje Armade.

Rijeka je u prvom nastupu u Kupu pobijedila Križevce 9-0, a potom identičnim rezultatom 2-1 izbacila Varaždin, Lokomotivu i Inter, sve kao gost, da bi i završnom susretu srušila prvaka.

GOTOVA JE UTAKMICA: Rijeka je senzacionalno osvojila Hrvatski kup

83′ – GOOOL: Rijeka je pred osvajanjem Kupa. Kako je ovo samo zabio Kvržić, ovo je nevjerojatno čemu smo svjedočili… Primio je kapetan Rijeke loptu s desne strane igrališta na rubu kaznenog prostora, stao na nju, malo procimao Dilavera, a onda ljevicom opalio prema golu i spektakularno zabio, skinuo je paučinu, čistačice neće imati posla nakon utakmice.

75′ – Inače, brojne čaše poletjele su prema Daniju Olmu nakon što mu je Sluga obranio penal ispred navijača Rijeke, Armada i simpatizeri Rijeke su u transu, kolektivnom ludilu.

73′ – Olmo se namještava, leti sve prema njemu, dugo se izvodi penal. Evo ga, Španjolac ide, puca i brani to Sluga. Opaaa, što je to sad bilo?! Tribine su u transu, odjeknuje pjesma Riječana, dok se Olmo hvata za glavu.

71′ – Penal za Dinamo. Zvižduci s tribina, čini se kako je igrač Rijeke Escoval dodirnuo rukom loptu. Je, pogriješio je Escoval.

69′ – Oršić je umalo zabio za 2-2. Sluga je već bio matiran, ali odlazi ta lopta pored vratnice. Bišćan mora nešto napraviti, dinamovci su nadomak izjednačenja. Dinamovci su kombinirali po lijevoj strani igrališta, lopta je došla do odličnog Olma koji je odmah poslao Mislavu Oršiću, a on se namjestio na rubu kaznenog prostora i tukao silovito prema golu Rijeke, no lopta je prohujala nekoliko centimetara potred stative.

63′ – GOOOL: Oršić sjajno zabija za smanjenje rezultata 1:2.

61′ – Utakmica je prekinuta zbog bakljade Armade, stvorio se dim i sudac Damir Batinić morao je na kratko prekinuti dvoboj, da dim ode…

57′ – Prema službenom spikeru na stadionu, finale Kupa na Aldo Drosini gleda 6.742 gledatelja

53′ – O da, promijenilo se stanje na travnjaku. Dinamo puno bolje izgleda na terenu u odnosu na prvo poluvrijeme, razigrali su se preko krila, Rijeka je malo popustila u obrani, kao da se povukla. Međutim, i u prvom dijelu je tako bilo na početku, pa je Rijeka utrpala Zagrepčanima dva pogotka.

50′ – Igra s dva napadača otvara više prostora krilima, pa je tako sad Oršić zakuhao, a Gavranović promašio čisti zicer. Dinamo je bolje otvorio nastavak, vidi se da želi što prije zabiti. Pritišće Dinamo, Bjelica je promijenio formaciju i sad to izgleda bolje.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme: Dinamo nema što čekati, moraju se Zagrepčani baciti na glavu.

45′ – Kraj prvog poluvremena

39′ – GOOOL: Rijeka vodi 2:0. Kakva utakmica… veliko slavlje je Armade na jugu na Aldo Drosini. Što je sada napravio Kvržić Rrahmaniju na desnoj strani. Primio je loptu na desnom krilu, krenuo prema korner zastavici, zaustavio se, a onda šmekerski, poput pravog majstora, hladno poput špricera, gurnuo loptu kroz noge Rrahmaniju i probio stranu, ubacio na prvu stativu Haliloviću koji je to bez problema zabio pored Livakovića. Dinamo je šokiran, nisu se uspjeli oporaviti nakon prvog gola, Bjelica gleda u nevjerici što se to događa.

37′ – Petković je razočaranje u ovom dvoboju, ne ide mu baš danas. Na njegovu žalost, on je i najveći krivac što Dinamo gubi jer je katastrofalno pogriješio nakon jednog kornera Rijeke.

31′ – Što su sad plavi promašili? Oršić, majstore, pa to se zabija! Najveća prilika Dinama na utakmici! Jedna duga lopta stigla je do Ademija, a on s desne strane šalje povratnu za Oršića, a ovaj s nekih 8-9 metara neometan šalje loptu visoko iznad gola, na tribine.

20′ – Bišćan i Rijeka su očito iznenadili Dinamo i Bjelicu svojom igrom. Prvo je izgledalo kao da će Dinamo razvaliti Rijeku, ali ipak se stvari okreću na mlin drugoplasirane momčadi prvenstva u ovoj sezoni na izmaku.

13′ – GOOOL: Čolak je zabio nakon pogreške Petkovića u petercu. Ludnica je na tribinama, Armada slavi. Iako, bilo je tu guranja… Ubačaj iz kornera došao je do Petkovića koji se ne snalazi najbolje i nespretnom reakcijom prepušta loptu Čolaku koji sa svega nekoliko metara nije imao težak posao zabiti pogodak.

12′ – Kakav pokušaj. Ivan Tomečak potegao je s nekih 17 metara, a iz rašlji to skida Livaković. Kakva parada Livakovića, kakav pokušaj Tomečaka.

7′ -Prošlo je sedam minuta igre, a Dinamo još nije ispustio loptu iz svog posjeda. Bišćan se u ovim početnim minutama brani, a kako stvari stoje to će još potrajati. Ademi vodi igru, pokušavaju ga blokirati Riječani. Dinamovi bekovi nalaze se na nekih 13 metara od gola Rijeke, to itekako dobro pokazuje dominaciju plavih. Vidi se da žele trofej, Bjelica je sve odlično pripremio.

3′ – Oršić je bio u prilici, dugo je vukao loptu na desnoj strani, pucao, ali očistili su to Riječani. Petković je prije svega toga odlično odigrao. Brzonogi Mislav zaobišao je Slugu i otišao previše u kut i put prema golu mu je bio zapriječen, ali bila je to dobra prilika. Odličan početak Dinama, može se očekivati teška ofenziva po krilima, Oršić je igrao sjajno čitave sezone, pa će Bjelica na njegovoj ambiciji graditi i ovaj dvoboj.

1′ – Rrahmani je otišao dosta visoko, Olmo je blizu njega. Čini se kako će dinamovci duplati bokove.

1′ – Počela je utakmica

17.04 – Izašle su i postave za današnju utakmice, a oba trenera odlučila su se za očekivano. Bjelica je jedino napravio promjenu na mjestu lijevog beka gdje je umjesto Leovca stavio Rrahmanija, dok je Bišćan napravio dvije izmjene. Umjesto Lončara zaigrat će Luka Capan, dok će u napadu biti Antonio Čolak.

Nogometna klupska sezona u Hrvatskoj polako se približava svome kraju. Kolo prije kraja, u Puli će se odigrati finale Hrvatskog kupa između Dinama i Rijeke. Dinamo je Hrvatski nogometni kup osvajao 15 puta, Hajduka šest puta, Rijeka četiri te Inker i Osijek po jednom. Prošle sezone Modri su pobijedili Hajduk u Vinkovcima.

Bit će ovo sasvim drugačija utakmica od posljednje u prvenstvu nedavno na Rujevici, u kojem smo vidjeli nulu. Ukupno su dinamovci i Riječani u ovoj sezoni igrali četiri puta u prvenstvu uz podjednaki učinak. Dva puta je bilo neriješeno (0:0 i 1:1), Dinamo je u ožujku pobijedio 3:1, dok su Riječani slavili s 1_0 u studenom.

Ovo će biti 81. utakmica između ove dvije momčadi, a Modri su puno uspješniji. Oni su pobijeđivali čak 44 puta, Rijeka 19 i 19 puta smo vidjeli neriješen rezultat.