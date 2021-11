Pred nogometašima Dinama u četvrtak je od 18.45 sati ključna utakmica za prolazak u nokaut-fazu Europa lige, kada će u Maksimiru ugostiti belgijski Genk u susretu petog kola skupine H. Uoči tog dvoboja Dinamo je drugi na ljestvici sa šest bodova, dva više od trećeg Genka te je jasno kako bi pobjedom osigurali jedno od prva dva mjesta u skupini koja osiguravaju nastavak natjecanja. Utakmicu možete gledati na kanalu Arena Sport 1 ili je pratiti u tekstnom prijenosu uživo na portalu Net.hr.

EUROPA LIGA, GRUPNA FAZA, PETO KOLO, STADION MAKSIMIR, 18:45

DINAMO - GENK 0:0

SASTAVI:

Dinamo:

Genk:

UŽIVO TIJEK UTAKMICE

0' - Čeka se početak susreta.

U prvom dvoboju ovih momčadi igranom 30. rujna u Belgiji Dinamo je slavio s 3-0, no trener Damir Krznar svjestan je kako taj rezultat ne odražava pravo stanje stvari na terenu u toj utakmici.

"Dočekujemo teškog protivnika kojega respektiramo, ali vjerujemo kako naša momčad ima znanja i kvalitete da u nju uđe odlučno i da ju završi odlično. Genk je momčad koja u posljednje vrijeme, slično kao i mi, igra odlično, ali nema rezultate koji bi to potvrdili. Prošloga vikenda su izgubili u domaćem prvenstvu od posljednje momčadi na tablici s 0-2 iako su dominirali u posjedu lopte više nego mi protiv Osijeka. Radi se o momčadi koja je raznovrsna i agilna u napadu, no ima problema u fazi obrane. Nadam se kako ćemo to moći iskoristiti", rekao je Krznar.

"Naš je cilj svakako proći dalje ako je to ikako moguće. Naravno da cijenimo Dinamo, pogledali smo dovoljan broj njegovih utakmica, ali smo isto tako uvjereni da o nama ovisi kako će završiti dvoboj u Zagrebu“, rekao je trener Genka Van den Brom.

Podsjetimo kako je prva utakmica ova dva kluba, u Belgiji, završila visokom pobjedom hrvatskog prvaka od 3-0, ali trener Genka je naznačio.

"Svim igračima je jasno zašto smo došli ovdje i što im je činiti na terenu. U prvom ogledu smo stvorili veliki broj prilika i tako moramo igrati i ovaj put protiv Dinama. Taj rezultat u prvom susretu je bio previsok. Mi imamo svoj cilj, želja nam je igrati proljeće u Europi“.

Utakmica počinje u 18.45, a prijenos je na Areni Sport 1. Emisija uoči susreta počinje sat vremena ranije.