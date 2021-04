UŽIVO, DINAMO – ISTRA 1961: Počela je utakmica, Krznar ipak s najjačim sastavom napada Istru – bez Ivanušeca i Ademija

Od 19.05 na stadionu Maksimir, u 29. kolu HNL-a, Dinamo igra protiv Istre 1961. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

DINAMO: Livaković – Stojanović, Perić, Theophile, Gvardiol – Franjić, Mišić – Atiemwen, Majer, Oršić – Petković

ISTRA 1961: Lučić – Tomašević, Galilea, Bosančić – Navarro, Blagojević, Ivančić, Levitt, Gržan – Guzina, Hara

1′ – Počela je utakmica.

18.54 – Krznar je odlučio ipak izvesti najjači sastav, bez Luke Ivanušeca i Arijana Ademija.

Nogometaši zagrebačkog Dinama, nakon ispadanja u četvrtfinalu Europske lige od Villarreala, okreću se prvenstvenim obavezama. Na redu je ogled s Istrom 1961 u Zagrebu na Maksimiru. Plavi su trenutno na drugom mjestu s bodom manje od vodećeg Osijeka koji ima i dvije utakmice više…

Trener prve momčadi Damir Krznar neke će igrače morati i odmarati, a neki su i ozlijeđeni, a uz to treba i motivirati ekipu nakon ispadanja. Još za Arena Sport je u Villarrealu nakon utakmice rekao kako su njegovi igrači jako tužni i razočarani, ali kako moraju biti ponosni i kako se moraju resetirati, srediti pod hitno…

Bez 6 bitnih igrača

“Danas smo žalosni, sutra ponosni. U svlačionici je muk, tužni su, neka prespavaju. Moraju biti ponosni, napravit ćemo sastanak jedan. HNL je nama najbitnije natjecanje, moramo se brzo srediti, u nedjelju je utakmica. Nemamo vremena za žaljenje, isto kao u pobjedi, isto je i sad. Napadamo Istru pa redom”, izjavio je Damir Krznar koji u ovom susretu ne može računati na Luku Ivanušeca koji otpada zbog kartona, a i dalje će poštedu dobiti Mario Gavranović koji je tek počeo trenirati nakon ozljede. Poštedu bi mogli dobiti i Theophile Catherine, Bruno Petković, Arijan Ademi i Joško Gvardiol koji su također imali zdravstvenih problema, ali vrijedi pričekati kako će se oko sastava odviti. Ipak, Krznara brine nešto drugo.

”Više me brine mentalna potrošnja, kao što me brine kako da igračima vratimo fokus. Fizički su se potrošili, ali glava je ta koja te natjera da ideš preko granica. To će sada biti presudno. Sigurno je da ćemo kombinirati i osvježiti momčad, ali svaki od 15-16 igrača koji će nastupiti mora ostaviti srce i dušu na terenu. Istra 1961 je dobila krila nakon impresivnog ulaska u finale Kupa. Dolaze goropadni, a mi moramo biti isti takvi. Kvaliteta je na našoj strani, ali moramo imati pristup, želju i volju kao i oni. Tek tada će naša kvaliteta doći do izražaja. Ova utakmica neće biti ništa lakša od one s Villarrealom. Nisu to floskule, to je tako”, kazao je uoči utakmice Krznar i istaknuo:

‘Apeliramo na igrače da budu, kako to u nogometu volimo reći, na 120 posto’

"Villarreal nam je već prošlost, a Istra 1961 sadašnjost. Dolazi nam suparnik koji je dobio krila nakon impresivnoga ulaska u finale hrvatskog Kupa, dolazi nam goropadna momčad, ali i mi moramo jednako tako odgovoriti. Recept je vrlo jednostavan, kvaliteta je na našoj strani, a mi moramo imati jednak pristup, želju i volju kakve ima i Istra. Tek tada će naša kvaliteta doći do izražaja. Apeliramo na igrače da budu, kako to u nogometu volimo reći, na 120 posto angažmana jer ova utakmica neće biti ništa lakša od one protiv Villarreala", upozorio je Dinamov trener Damir Krznar.