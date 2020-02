DINAMO – INTER 3:2: Umalo drama na Maksimiru; Kadzior spasio Plave nakon nesvakidašnjeg kiksa Livakovića

Dinamo je sa suspendiranim Bijelicom na klupi Plavih obranio svoj teren i uzeo bodove protiv Intera

23. kolo HNL-a; Stadion: Maksimir; Zagreb; Glavni sudac: Marin Vidulin; Pomoćni suci: Vedran Đurak i Goran Loparac; VAR suci: Ivan Bebek i Miro Grgić

DINAMO – INTER 3:2

DINAMO: Livaković – Leovac, Gvardiol, Theophile-Catherine, Moharrami – Majer – Oršić, Ivanušec, Ademi, Kadzior – Kulenović

INTER: Frelih – Bosec, Van Bruggen, Savić, Rom – Postonjski, Martić – Serderov, Conev, Mitrović – Andrić

Nije to bila baš neka bajna partija hrvatskog prvaka, ali ono što će se pamtiti i što je za Zagrepčane najvažnije su – tri boda! U nedjeljnom susretu 23. kola HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Inter s 3:2 i ponovo ima 12 bodova više od Hajduka na drugom mjestu. Golove za Plave su zabili Marin Leovac (7), Damian Kadzior (60) i Švicarac Mario Gavranović (72), dok su strijelci za goste bili Antonio Bosec (39) i Komnen Andrić (90+2).

Odluka o suspenziji još uvijek nije pravomoćna, Bjelica je zato danas vodio Dinamo s klupe

Dinamo je sa suspendiranim Bijelicom na klupi Plavih, tako, s(p)retno obranio svoj teren i uzeo bodove protiv Intera. Kako, naime, odluka još uvijek nije pravomoćna, Bjelica je danas vodio Dinamo s klupe. Inače, utakmica protiv Intera poslužila je Dinamu kao prilika za izlazak iz svojevrsne krize, a Bjelica je vjerovao da će navijači Dinama u nedjelju opet vidjeti pravu momčad koja je spremna zaigrati onaj svoj prepoznatljiv nogomet. No, daleko je to bilo od dobre igre…

Livaković pogrešno procijenio let lopte i lopta je završila u mreži

Doduše, hrvatski prvak poveo je već u 7. minuti golom Marina Leovca. Akciju je započeo Lovro Majer ubacivši u kazneni prostor, a talentirani napadač Sandro Kulenović je sjajno prsima spustio do Leovca, a ovaj natrčao na loptu i zabio za 1:0. Inter je izjednačio u 39. minuti nakon velike pogreške Dominka Livakovića koji je pogrešno procijenio let lopte. Antonio Bosec je uputio jednu dugačku loptu prema vratima ‘modrih’, Livaković je istrčao, ali slabo reagirao i lopta je završila u mreži.

Oršić promašio penal u 63.

Plavi su u 60. minuti stigli do nove prednosti. Leovac je ovoga puta bio asistent, a Damian Kadzior strijelac. Samo tri minute kasnije, Dinamo je mogao i do trećeg gola, no Oršić je promašio kazneni udarac prebacivši vrata. Ipak, u 72. minuti Dinamo je zaključuje priču. Kadzior je nakon postignutog gola upisao i asistenciju, a pogodak je zabio Gavranović.

Komen Andrić smanjio na 3:2

U posljednjim trenucima susreta Komen Andrić je samo smanjio na 3:2.

Dinamo se ovom pobjedom učvrstio na vrhu ljestvice sa 56 bodova, 12 više od Hajduka na drugom mjestu, dok je na trećoj poziciji Rijeka sa 41 bodom. Inter je na osmom mjestu sa 17 bodova, dva više od Istre 1961 i Varaždina.

GOTOVA JE UTAKMICA:

90’+1′ – GOOOL: Mitrović je odlično ubacio s lijeve strane, a donedavni dinamovac, Srbin Komnen Andrić, pobjegao Gvardiolu i laganim dodirom pospremio loptu iza Livakovića.

90′ – Igrat će se četiri minute sudačke nadoknde.

88′ – Ovo je bilo blizu. Švicarac Gavranović je poslao povratnu do Ćuže koji je pokušao zabiti s vrha 16 metara, no neće ga baš…

82′ – Bjelica je pripremio posljednju zamjenu, iz igre će tako Lovro Majer, a mijenja ga Marko Đira.

82′ – Kakva sad šansa za Dinamo! Majer je opalio s dvadesetak metara, bio je to silovit i opasan udarac, Frelih je to uspio nekako obraniti, no lopta se odbila do Ćuže koji s pet metara promašuje iznad gola.

77′ – I opet prijeti Inter, nema bijele zastave za žute iz Zaprešića, diva iz predgrađa. Rom je ubacio na drugu stativu, Bosec se opet mogao upisati u strijelce no ovoga puta Dominik Livaković je sjajno zatvorio taj kut.

75′ – Posljednji put mijenja trener Intera Željko Petrović. Izašao je iz igre Manuel Martić, a ušao Sascha Marasović.

71′ – GOOOL: Sad je 3:1 za Dinamo. Majer je gurnuo za Kadziora u prazan prostor, ovaj je digao loptu na drugu stativu gdje je vrebao Gavranović koji to nije propustio zabiti.

66′ – PROMAŠAJ ZA DINAMO, AJME ŠTO SU SAD PROPUSTILI! Oršić nije uspio realizirati najstrožu kaznu, šutirao je silovito, ali iznad gola je to otišlo.

66′ – Bjelica koristi ovaj prekid kako bi napravio prvu izmjenu. Kulenović tako izlazi, a Gavranović ulazi.

65′ – PENAL ZA DINAMO: Majer je znalački uposlio Oršića u šesnaestercu kojega ruši Milan Savić i glavni sudac Marin Vidulin ekspresno pokazuje na kazneni udarac za Dinamo. Savić je pritom dobio i žuti karton…

60′ – GOOOL, vodi Dinamo s 2:1. Leovac je centrirao na drugu vratnicu gdje se dobro snašao Damian Kadzior te je glavom pogodio za novo vodstvo Modrih! Bila je to kratka ali i dobra akcija Plavih.

56′ – Oršić je zaprijetio iz slobodnog udarca, ali ništa od toga. Nije Oršić u onoj svojoj poznatoj formi.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

45’+3 – Poluvrijeme je na Maksimiru. Dinamo je od prve minute zagospodario terenom i nametnuo svoju igru, a Plavi su poveli već u 7. minuti kada je na Kulenovićevu asistenciju mrežu zatresao Marin Leovac. No, neočekivano se izjednačenje Intera dogodilo u 39. minuti kada je Dinamov vratar Dominik Livaković pogreško reagirao i ‘zaplivao’, te primio za njega neuobičajen gol. Ipak je on s razlogom prva Dalićeva vratarska opcija.

39′ – GOOOL! Kakav pacerski gol, neuobičajen za Dominika Livakovića koji je reagirao amaterski. Bosec je centrirao s lijeve strane i htio pronaći Serderova, međutim Dinamov vratar krivo je procijenio let lopte koja mu se od ruku odbila u gol.

32′ – A jooooj, što je sad promašio Dinamo! Kadzior se sjurio u kontru, izbio je sam pred golmana Freliha i uspio ga zaobići, međutim nije uspio pogoditi prazan gol jer se Bosec stigao vratiti i izbiti taj pokušaj s gol-linije. Propuštena je čista prilika.

25′ – Tako je, Željko Petrović je prisiljen na prvu izmjenu. Umjesto Van Bruggena, na terenu je Nikola Soldo. Srećom, Nizozemac je s velikim povezom, ali na nogama, samostalno, napustio tren.

23′ – Ivanušec je ubacio, a Kadzior i Van Bruggen bili su u skoku te je došlo do sudara glavama. Kadzior se ubrzo pridigao, no Interov Nizozemac ostao je dulje ležati te mu je na terenu ukazana liječnička pomoć. Čini se da neće moći nastaviti utakmicu…

15‘ – Serderov je zakuhao jednu situaciju, imao je i slobodnog Andrića na drugoj strani, ali on se oriklonio lošem riješenju i Livaković to skida.

10′ – Strašna obrana Žige Freliha! Moharrami je ubacio s desne strane, Ivanušec je tukao glavom sa samo pet metara, a Interov vratar je to obranio poput majstora.

9′ – Kadzior je probao iz slobodnjaka, ali otišlo je to iznad grede.

7′ – GOOOL: Kakav početak za Dinamo. Odmah su načeli Frelihovu mrežu. Na sjajan ubačaj s desnog boka, Sandro Kulenović je još bolje prsima spustio loptu za Marina Leovca koji je zabio pored nemoćnog Freliha.

1′ – Počela je utakmica.

No, kako odluka još uvijek nije pravomoćna, Bjelica će danas voditi Dinamo s klupe. Inače, utakmica protiv Intera trebala bi poslužiti Plavima kao prilika za izlazak iz svojevrsne krize, a Bjelica vjeruje da će navijači Dinama u nedjelju opet vidjeti pravu momčad koja je spremna zaigrati onaj svoj prepoznatljiv nogomet.

Petko i Gavranović na klupi

Bjelica je odlučio Petkovića i Gavranovića ostaviti na klupi, a umjesto njega od prve minute poslati Kulenovića.

Prilika za Kulenovića

Sigurno je da strategu Modrih ovog proljeća dvojica glavnih napadača, Bruno Petković i Mislav Oršić, ne igraju u onoj sjajnoj jesenskoj formi, pa možda njima dvojici treba malo “osvježenja” u obliku Kulenovića koji će imati priliku za dokazivanje. Vrijedi spomenuti kako će glavni sudac na današnjem susretu biti Marin Vidulin iz Kanfanara. Pomoćni suci bit će Vedran Đurak i Goran Loparac, dok će VAR suci biti Ivan Bebek i Miro Grgić.