[VIDEO] DALIĆ POJASNIO IZJAVU O OSTAVCI: Izbornik dao do znanja koliko još misli voditi Vatrene

Izbornik Zlatko Dalić nije htio komentirati što će biti na Europskom prvenstvu sve dok se Hrvatska ne plasira

Hrvatska nogometna reprezentacija u velikom je stilu riješila prvu od tri prepreke koje ju dijele od plasmana na Europsko prvenstvo. Mađari su demolirani u Splitu u utakmici o kojoj će se još dugo pričati.

No nema puno vremena za odmor. Već u nedjelju slijedi okršaj Vatrenih protiv Walesa u Cardiffu, a Ryan Giggs dočekat će ih s vrlo jakim sastavom u kojem bi trebali nastupiti najbolji igrači Gareth Bale i Aaron Ramsey.

DALIĆ IZNENADIO IZJAVAMA NAKON POBJEDE VATRENIH: ‘Pitanje je još koliko ću ja biti izbornik…’

Hrvatska je na Poljudu zbog žutog kartona ostala bez Marcela Brozovića. Izbornik Dalić morao je brzo reagirati da popuni opcije u veznom redu za Wales pa je pozvao veznjaka Cagliarija na posudbi u Hajduku Filipa Bradarića.

Traži se zadnji vezni

“Nedostajat će nam Brozović. On je jako bitna karika. Ima savršenu mirnoću i tehniku i preko njega s lakoćom izlazimo iz presinga. Moramo naći novo rješenje. S Jerkanom smo u komunikaciji i spremamo se za Wales. Čeka nas drugačija utakmica nego ovdje jer oni moraju ići, čak i srljati po pobjedu, a mi ne moramo. Bilo bi lijepo da osvojimo tri boda. Ne idemo s kalkulacijama. Ja ne mogu ovoj momčadi reći da idemo na bod”, rekao je izbornik na konferenciji za medije.

Iako je Bradarić sad na popisu, jako teško će do minutaže. Najvjerojatnije opcije za popunjenje pozicije zadnjeg veznog protiv Walesa su Milan Badelj i Mateo Kovačić.

“Miki je došao s ozljedom. Nije bio na treningu i ne znam koliko mogu ozbiljno računati na njega u nedjelju. Odradit će trening i sad je to veliki upitnik. On je logično rješenje, ali pošteđen je bio nekoliko dana. On je jedan od najpouzdanijih igrača”, rekao je Dalić.

JAVIO NAM SE JEDAN OD NAJBOLJIH TRENERA U HRVATSKOJ: ‘Skidam mu kapu zbog tog poteza, ali dvije jako bitne stvari moram napomenuti’

Govorio je izbornik i o izmjenama u sastavu te o tome što Vatrene čeka na Otoku:

“Tamo nas čeka loše vrijeme. Pokušat ćemo se malo odmoriti, u subotu osjetiti teren i u nedjelju već igramo. Nije to humano prema igračima da se cijede toliko, onda sevrate u klub, tamo ih nagaze i nije ni čudo što su ozlijeđeni. Nadam se da se nismo toliko jučer potrošili. Očekujem od igrača da mi kažu da se ne osjećaju idealno. Mislim da se nismo potrošili kao protiv Azerbajdžana. Napravit ćemo male korekcije. Oni su momčad kojoj treba prostor, a mramo smisliti kako ćemo im taj prostor oduzeti”, objasnio je izbornik.

Ostavka? Ne danas

Osvrnuo se i na glasine o ostavci koje su ipak bile pretjerane:

“Gospodin me pitao hoće li sljedeća utakmica biti za četiri godine na Poljudu. Ja sam mu odgovorio da neću biti izbornik za četiri godine. I to je sigurno. Ja ću biti u penziji za četiri godine.”

Split se pokazao sjajnim za reprezentaciju Hrvatske i izbornik se nada da će Hrvatska brzo natrag.

“Moramo igrati u Splitu koji je neopravdano zapostavljen. Tko se ne bi htio vratiti u ovakav ambijent u kojem smo se svi osjećali dobro? Dok sam ja na ovoj poziciji, zalagat ću se da se vratimo što prije u Split.”

Osvrnuo se i na sjajnu atmosferu.

“Očekivao sam, ali ne ovako. Bilo je fantastično. Kao neki koncert. Mi smo igrali, a oni pjevali. Uživao sam. Igrači na klupi su pjevali s publikom. I ja sam sam sebe uhvatio nekoliko puta da pjevam iako ne znam pjevati.”

