UŽIVO, DALIĆ NAPRAVIO VELIKU PROMJENU U ZADNJI TRENUTAK: A analizirali smo zašto je Slovačka vjerojatno najteži protivnik za Vatrene

Dalić je uoči utakmice najavio napadačku Hrvatsku i lov na sva tri boda, iako će to biti veliki izazov protiv ovakve Slovačke.

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak će gostovati u Trnavi protiv Slovačke (20:45) i sklopu četvrtog kola kvalifikacija za Euro 2020. godine. Vatreni moraju ostvariti pozitivan rezultat, kako bi plasman na kontinentalno natjecanje bio što manje stresan. Tekstni prijenos utakmice moći ćete pratiti i na portalu Net.hr.

Zlatko Dalić je uoči utakmice najavio napadačku Hrvatsku i lov na sva tri boda, iako će to biti veliki izazov protiv ovakve Slovačke. Dakle, izaći će Dalić s najjačim mogućim snagama. Već je sada poznato tko će igrati, iako službeni sastav još nije objavljen, no izbornik uvijek može obaviti zamjenu u posljednji trenutak.

Tko će igrati?

Krenimo redom, na vratima će od prve minute zaigrati Dominik Livaković, ispred njega će biti postavljeni Dejan Lovren i Domagoj Vida kao stoperi, desni bek će biti Tin Jedvaj, lijevo Borna Barišić. Puno je dilema bilo tko će u vezi igrati uz Luku Modrića i Marcela Brozovića, ali na kraju će im se u ofenzivnijoj varijenti pridružiti Nikola Vlašić. Krila će pokrivati Ivan Perišić i Josip Brekalo, a druga dilema bila je koga postaviti na mjesto centarfora. Čini se kako bi odluka mogla pasti na Antu Rebića iako se do sada spekuliralo o Bruni Petkoviću, koji je u boljoj formi i ritmu.

Nagađalo se kako bi Rebić mogao biti izostavljen iz prve postave jer je imao napornih nekoliko dana uoči okupljanja zbog transfera u Milan, ali čini se kako će biti u potpunosti spreman za ovaj ogled.

“Protiv Mađarske nismo bili dovoljno motivirani i agresivni to nam se ne smije ponoviti. Bila nam je to jako dobra i velika škola. Nismo bili dovoljno motivirani i agresivni, to nam se ne smije ponoviti protiv Slovačke. Očekujem istu utakmicu. Ovoga puta moramo biti odgovorni. Svi igraju protvi svjetskog doprvaka na svom maksimumu”, najavio je Dalić uoči utakmice.

“Puno smo radili na analizi, znamo njihovu kvalitetu. Imaju odličnu veznu liniju, znamo kako igraju. Imaju Maka na lijevoj strani i Hamšika koji prefovdi vezni red. Prije Walesa smo imali 10 dana. Ovog puta samo dva dana i to me smeta. Ali nema isprike,” poručio je izbornik.

Slovaci su jako opasni

Dalić je vrlo dobro istaknuo kako se Hrvatska ne smije opustiti i podcijeniti protivnika, kao što je možda to napravila s Mađarima. Mnogi će Slovačku, koja je 31. reprezentacija svijeta i nalazi se iza neke Venezeule, Tunisa i Irana, shvatiti kao lagan zalogaj za svjetske doprvake, ali mogli bi se itekako iznenaditi. Recimo, obranu im predvodi jedan od najboljih stopera svijeta, Interov Milan Škriniar, koji vrijedi čak 60 milijuna eura, dakle više od najskupljeg Vatrenog, Marcela Brozovića, koji je procijenjen na 50 milijuna eura.

Nadalje, Slovaci na brojnim pozicijama imaju igrače ili zvučnih imena ili iz klubova “lige pet”. Na vratima im je Martin Dubravka iz Newcasltea, stoper Vavro dolazi iz Lazija, Lobotka, koji vrijedi 25 milijuna eura, jedan je od ključnih igrača Celte, tu je i ikona Marek Hamšik, koji je i dalje u vrhunskoj formi iako igra u Kini, potom prekaljeni Juraj Kucka iz Parme, playmaker Herthe i 18 milijuna vrijedni Ondrej Duda, te krilni napadač Robert Mak iz Zenita, kojeg je Dalić već označio kao opasnost i ofenzivni vezni Albert Rusnak koji često zabija i asistira.

No, valja naglasiti kako Slovačka u posljednjih pet utakmica kod kuće ima pet pobjeda, a gostovali su tu Škotska, Slovanija, Mađarska, Malta i Litva, i što je najbolje, Slovaci u tim utakmicama nisu primili pogodak. S druge pak strane Hrvatska je u posljednjih 15 susreta samo jednom uspjela sačuvati mrežu netaknutom i to protiv Engleza na Rujevici u Ligi nacija. U tih je 15 utakmica Hrvatska primila 27, a samo u posljednjih sedam utakmica 11 golova. U posljednjih dest utakmica, odnosno u utakmicama nakon SP-a, Dalićeva momčad upisala je četiri pobjede, četiri poraza i dva remija, dok su Slovaci na pet pobjeda i četiri poraza.

Slabe točke

Slovaci su ekipa koja igra čvrsto i kompaktno u bloku, vrlo se brzo vraćaju u kontrama i nisu previsiko postavljeni. Ne carine previše loptu, koriste puno dodavanja i obično im kombinacije završavaju na krilima te se od tamo kreće centaršut ili proigravanje, recimo duplim “pasom” prema kaznenom prostoru. Ipak, protiv Azerbajdžana su pokazali kako im kombinatorika itekako funkcionira kroz sredinu, pa treba i na to paziti. Obrambeno su jaki i dominantni u skoku, dakle prekidi bi mogli biti problem, a oni su i onako slaba točka Vatrenima.

Velika prilka za Hrvatsku bit će na bočnim pozicijama. Bekovi su kritična točka Slovačke i tamo najviše propuštaju, a ako će ih Dalić iskorištavati, odnosno ako uspije usmjeriti igru prema njima mogao bi to biti pun pogodak. Međutim, u sredini su Vavro i Škriniar, pokretljivi dvojac koji nerijetko priskače u pomoć bekovima, a oni nisu baš lako prelazna prepreka.

Usudit ćemo se reći kako bi ovo mogla biti najteža utakmica Vatrenima u kvalifikacijama.

Mogući sastavi

SLOVAČKA: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka – Rusnak, Hamsik, Mak – Duda

HRVATSKA: Livaković – Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić – Brozović, Modrić – Brekalo, Vlašić, Perišić – Rebić