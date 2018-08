UŽIVO: CHELSEA – MANCHESTER CITY 0-1; Agüero majstorski matirao Caballera i upisao se u klupsku povijest

Team news from the #CommunityShield is in:

Maurizio Sarri hands a Chelsea debut to Jorginho.

Mahrez and Foden both start for Manchester City.

Who will be lifting the silverware at full time?

📻: https://t.co/8LLJ200ymm pic.twitter.com/kqcYKTBFoA

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 5, 2018